Матрос, не ставший адмиралом

В степи под Херсоном — высокие травы,

В степи под Херсоном — курган.

Лежит под курганом, заросшим бурьяном,

Матрос Железняк, партизан.



(Музыка М. Блантера, слова М. Голодного)

Как об этом уже было написано в материале про Леву Задова, революция открывает путь наверх для людей, которые в обычное, спокойное время подняться «туда» не имели бы никаких шансов. Или почти никаких! Еще больше шансов дает на это гражданская война! «Социальный лифт» ускоряется при этом до космических скоростей. Пришел с фронта, узнал кто в околотке главный мироед, пошел к нему собрав толпу, «шлепнул» прилюдно и предложил собираться в «вольную армию батьки Бурнаша». И все! Ты командарм, поскольку у тебя есть «армия». Можешь входить в альянсы, заключать союзы. А потом… ну… потом, кому что. Кто-то доживает до эпохи стабильности и становится королем, как Бернадотт, кто-то – послом в Болгарии, но потом, разуверившись в товарищах и идеалах, заканчивает жизнь в психушке, кто-то становится маршалом, а кто-то – адмиралом. А вот кто-то мелькнет по небосводу истории как комета и бац – нет его! Но зато и разочарований человек не испытал, и свои же его не шлепнули как шпиона… Таким человеком вошел в нашу историю Анатолий Железняков, известный так как матрос Железняк.Таким он был…Биография была у матроса простая. Родился в 1895, в селе Федоскино, Московской губернии, однако крестьянином не был. Семья была мещанская. Отец зарабатывал на жизнь тем, что служил в помещичьем имении, но умер в 1918 году. У Анатолия было два брата – Николай и Виктор, а еще старшая сестра Александра. Причем оба брата также пошли во флот и стали моряками. Причем младший, Виктор, в советское стал командиром корабля на Балтике.Сначала жизнь у Анатолия пошла вроде бы ровно. Он стал учиться в Лефортовском военно-фельдшерском училище, и быть бы ему военным медиком в невысоких чинах. Но… из училища его отчислили! И не за неуспеваемость, а самый что ни на есть политический проступок! В апреле 1912 года он отказался выходить на парад в честь именин государыни императрицы. Пошел поступать в Ростовское мореходное училище – не приняли по возрасту. Направился в Кронштадтское мореходное училище год спустя – и провалился на экзаменах. И начал зарабатывать хлеб насущный на тех знаниях, что получил в Лефортово – стал работать в аптеке, что была открыта на ткацкой фабрике Арсения Морозова в городе Богородске, куда перед этим переехала его семья.Но, видно, что море его манило и хотелось быть к нему поближе. Вот он и подался в Одессу, где работал в порту, а затем нанялся кочегаром в торговый флот. В 1915 году начал работать уже на военном заводе, и там начал заниматься тем, начинали многие революционеры – стал подпольщиком-пропагандистом. Но недолго, потому, что уже осенью того же года был призван на военную службу и зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж, в школу машинистов. Но свою революционную деятельность в качестве пропагандиста идей анархизма он не бросал и кончилось это тем, что в июне 1916 года, он, опасаясь ареста, вообще дезертировал. Но как-то надо было жить и, сменив фамилию на «Владимирский», стал работать кочегаром и помощником моториста на торговых судах на Черном море.Тут, после февраля 1917 года всем дезертирам вышла амнистия и Железняков как ни в чем ни бывало опять вернулся во флот вернулся на военный флот и продолжил учебу. Выступал на митингах как убежденный, идейный анархист. В результате в мае 1917 года стал делегатом 1-го съезда Балтийского флота. А уже в июне, защищая экспроприированный анархистами особняк министра Дурново, он был арестован за вооруженное сопротивление властям, которые попытались анархистов из него выдворить. Получил от новой власти очень даже приличный срок: 14 лет каторжных работ, но 6 сентября сумел бежать из «Крестов» и вновь вернулся в политику. На 2-м съезде Центробалта он уже секретарь съезда, Железнякова избирают в состав Центробалта, и… наконец, он становится делегатом II Всероссийского съезда Советов.Во время Октябрьского вооруженного восстания он командовал отрядом, занявшим Адмиралтейство, вошел в состав военно-морского революционного комитета, и участвовал в боях с частями генерала Краснова на подступах к Петрограду.В декабре 1917 года Желязнаков становится заместителем командира сводного отряда матросов, в составе которого находилось 450 человек, 2 бронепоезда, 4 бронеавтомобиля, прожекторная команда, имевшая 2 прожектора и собственную электростанцию, и 40 пулеметов. Отряд активно участвовал в боях с противниками новой власти, перемещаясь по железным дорогам и, конечно, сопротивляться такой силе, «закованной в броню» было сложно. В боях приобретался опыт командования, управления войсками в бою. Вот так понемногу Железняков и рос в военном отношении. «Работать» в коллективе анархистов было, все всякого сомнения нелегко. Там люди всякие были. Например, матросы Я. И. Матвеев и О. Крейс – организаторы убийства бывших министров Шингарёва и Кокошкина, были также членами этого отряда.Однако при всех своих анархистских устремлениях, отряд отличался преданностью большевистской власти и постоянно ей использовался. Например, при разгоне демонстраций в поддержку Всероссийского Учредительного собрания и это именно его матросы были направлены в караул Таврического дворца, где шло Учредительное собрание. Причем именно Железнякова назначили тогда начальником этого караула, и он вошел в историю, заявив собравшимся депутатам: «Караул устал…». Впрочем, сказал он тогда не только это, а еще и следующее: «Гражданин-матрос (А. Г. Железняков). Я получил инструкцию, чтобы довести до Вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. (Голоса: нам не нужно караула)Председатель (В. М. Чернов). Какую инструкцию? От кого?Гражданин-матрос. Я являюсь начальником охраны Таврического Дворца и имею инструкцию от комиссара Дыбенки.Председатель. Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия. (Страшный шум. Крики: довольно! довольно!). Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила… (Шум. Голоса: долой Чернова).Гражданин-матрос. (Не слышно) …Я прошу немедленно покинуть зал заседания. (Цитата дана в современной орфографии). (Учредительное собрание: Стенографический отчёт. — Пг.: Дом печати, 1918. — С. 98.; Протасов, Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание : История рождения и гибели. — М. : РОССПЭН, 1997. — С. 320)А вот что еще он говорил и эти его слова отлично показывают градус его революционности: «Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи, ежели понадобится миллион, то и миллион». (Из выступления А. Железнякова на III Всероссийском съезде Советов). У такого решительного человека, естественно, любой зал освободишь!И этот же отряд осуществлял затем охрану III Всероссийского съезда Советов, на котором Железняков от имени солдат петроградского гарнизона, а также революционных отрядов армии и флота приветствовал его делегатов.Затем были бои с румынскими войсками и важная операция по доставке 5 миллионов рублей полевому казначейству войск Румынского фронта и Черноморского флота. Участие в боевых операциях кораблей Дунайской флотилии и руководство отрядом обороны Одессы. Словом, работал на революцию не покладая рук и делал то, что ему приказывалось, да и как иначе мог действовать этот убежденный революционер, пусть даже и анархист.Затем уже в марте 1918 года Железняка назначили командующим Бирзульским укрепрайоном. Это было ответственное задание, поскольку численность его войск была весьма велика. Он лично получал приказы от командующего Южным фронтом В. А. Антонова-Овсеенко, и возглавляя отряд матросов и солдат численностью 1500 человек сражался с австро-германскими войска, после чего отступал в тыл вместе отходившими назад частями.Вернувшись в Петроград некоторое время Железняков был членом Политического отдела Морского генерального штаба, но затем в июне опять отбыл на фронт в район Царицына, в дивизию которой командовал В. И. Киквидзе. Там в качестве командира Первого Еланского пехотного полка вновь встретился с казаками Краснова и участвовал в ожесточенных боях за Царицын.Но тут у него возник конфликт с Н. И. Подвойским из-за отношения к военным специалистам – бывшим офицерам царской армии, перешедшим на сторону красных. Причем конфликт серьезный, так что Подвойский даже отдал приказ его, командира полка, арестовать! Благодаря заступничеству Киквидзе ареста ему удалось избежать, однако с фронта ему пришлось возвращаться в Москву.Интересно, что, хотя военспецов Железняков и не любил, женился он как раз в это самое время на дочери полковника царской армии, ставшей, правда, учительницей в РККА и «порвавшей со своим классом» — Елене Винде.Осенью 1918 года Железняков опять на подпольной работе в Одессе. Работает механиком на судоремонтном заводе, занимается среди рабочих подпольной агитацией, и сотрудничает с боевиками Григория Котовского. Когда части РККА подошли к Одессе, принял участие в восстании рабочих, облегчившем ее взятие. А потом… занимался не менее важным делом – расселял рабочих из бараков и землянок по квартирам разбежавшихся одесских буржуа, устанавливая социальную справедливость.Наконец в мае 1919 года его назначили командиром только что отремонтированного под его руководством бронепоезда имени Худякова. На нем он подавлял восстание атамана Григорьева, а в июле сражался с Деникиным под Запорожьем и Екатеринославом. Как раз в это время нужно было нейтрализовать конницу генерала Шкуро и против него был брошен бронепоезд под командованием Железнякова. 25 июля 1919 года его бронепоезд Железнякова попал в засаду у станции Верховцево. В этом бою бронепоезду удалось уйти, но Железняков получил смертельное ранение в грудь и 26 июля скончался на станции Пятихатка.Уже 3 августа гроб с его телом доставили в Москву, и на броневике провезли от Новинского бульвара, где было организовано прощание с ним революционных солдат и матросов, и до Ваганьковского кладбища, где и похоронили с воинскими почестями.Ну а потом о нем написали песню, и он стал легендой…