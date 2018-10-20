Исида Мицунари. Честный человек, которому просто не повезло (ч. 1)

Подобно пламени

Из Асима-горы,

Угасшему на берегах Цукума,

И я угасну,



Телом и душой.

Исида Мицунари. Предсмертные стихи. 1560–1600. (Перевод О. Чигиринской)



Как сладостно!

Два пробужденья —

А сон один!

Над зыбью этого мира —

Небо рассветное.

Токугава Иэясу. Предсмертные стихи. 1543–1616. (Перевод О. Чигиринской)

Всегда было и будет так, что у одного великого человека всегда имеется антипод, с которым тот борется и… в итоге побеждает. То есть оказывается более великим. Или удачливым. Или талантливым там, где у другого были лишь способности. Или более подлым и коварным. А в итоге история идет так, как она идет и какой мы ее знаем. А иначе было бы «бы», о котором мы можем лишь гадать. Вот и Исида Мицунари — японский полководец периода Сэнгоку – «эпохи сражающихся провинций» вошел в историю исключительно как человек, проигравший Токугава Иэясу. Между тем человек этот был во многом ему равен. Если не по происхождению, то во всяком случае по своему положению на момент проигрыша. Он, как и Токугава, был вассалом всемогущего диктатора Тоётоми Хидэёси и председателем опекунского совета пяти главных даймё при его малолетнем сыне Тоётоми Хидэёри. И он же был главнокомандующим армии «западных» в судьбоносном сражении при Сэкигахара. Битву он проиграл, сэппуку добровольно совершить не смог или не сумел, был схвачен, то есть живым попал в руки врага (позор для самурая) и был казнен весьма позорным образом по приказу Токугавы Иэясу. А ведь мог бы он эту битву и выиграть. И тогда казнен был бы Токугава (или сделал бы себе сэппуку) и тогда вся история Японии вполне могла бы стать совершенно другой. Конечно, всякий человек на Земле рождается для того, чтобы умереть. Но… умереть можно по-разному и, наверняка, мало найдется людей (если вообще найдется!), которые пожелали бы умереть так, как он.Доспехи самураев эпохи Сэнгоку (в центре детский доспех). (Музей Энн и Габриэля Барбье-Мюллера, Даллас, Техас)Ну, а в начале ничто для него столь печальной судьбы не предвещало. Родился Мицунари в провинции Оми (сегодня это префектура Сига) и был вторым сыном Исиды Масацугу, являвшегося вассалом рода Адзаи. В детстве его называли именем Сакити, но потом он его поменял, что у самураев было в обычае. Это была не Европа, где у феодалов это было немыслимо. А в Стране Восходящего Солнца можно было запросто поменять и имя, и даже герб, и никого это не удивляло. Ведь все же записывалось, поэтому «кто есть, кто» фиксировалось очень быстро. В 1573 году Ода Нобунага уничтожил клан Адзаи, и Исида стал вассалом клана Ода. А затем он оказался вассалом Тоётоми Хидэёси, которому земли Адзаи в качестве награду за верную службу были даны Набунагой.Портрет Исиды Мицунари.Прославился он тем, что во время войны Тоётоми Хидэёси против клана Мори предложил ему брать замки не штурмом, а при помощи экономической блокады. Дело в том, что поскольку в Японии все записывалось, было точно известно у какого даймё сколько войск и сколько коку риса отгружено в тот или иной замок. Все знали, что один коку - это 180 литров риса, или приблизительно 150 кг. Считалось, что этого было вполне достаточно, чтобы прокормить одного самурая в течение целого года. Ну, а дальше все просто. Нужно было хотя бы примерно узнать число защитников замка и количество риса, которое в нем было запасено. Последняя цифра могла быть найдена в императорском архиве в Киото, а количество защитников рассчитывалось исходя из сообщений разведчиков-синоби. После этого оставалось лишь прервать всякое сообщение замка с внешним миром и ждать, то есть – чистая математика, в которой, как выяснилось, Исида Мицунари был очень силен. Благодаря его таким вот рекомендациям, Хидэёси без больших потерь в людях сумел захватить мощный замок Тоттори и крепость Такамацу. Правда, оставалась еще и «честь», которой самураи очень гордились, однако сын дровосека Хидэёси внимания на это не обращал. Ему был важен результат, а не пути его достижения!Под таким штандартом-нобори Исида Мицунари вышел на поле боя при Сэкигахаре.Затем Исида проявил себя «эффективным менеджером» в гражданской сфере. Когда в 1584 году Тоётоми Хидэёси стал единоличным правителем Японии, он спустя год назначил Мицунари управляющим торговым городом Сакаи. И вот занимая эту должность вместе со своим братом Исидой Масадзуми, он сумел втрое увеличить получаемые от него доходы! Естественно, что Тоётоми не мог не наградить своего верного слугу за столь ревностное служение собственной особе и он его наградил – подарил замок Саваяма в провинции Оми (все в той же префектуре Сига). И вот тут Исида показал, что он не только хороший хозяйственник, но и в фортификации тоже разбирается наилучшим образом. Под его началом замок был перестроен так, что стал считаться одним из наиболее неприступных замков Японии.Давайте представим себе, что мы являемся сподвижниками «борца за справедливость» Исиды Мицунари или сторонниками Иэясу Токугава и… снаряжаемся для битвы. Ну, понятно – «под низом» у нас будет набедренная повязка фундоси длиной 1,5 м, и нижнее кимоно. Но если вести речь про одежду, то нам понадобятся самурайские штаны хакама – вот такие (Токийский национальный музей)А вот что сделает нас воином и позволит участвовать в сражении? Начнем с деталей. Если у нас под началом есть воины, то есть мы принадлежим к классу даймё, то… нам понадобятся две очень важные вещи: веер гумбай утива и жезл полководца сайхай. Гумбай-утива с эмблемой клана. (Токийский Национальный музей)О нем пошла слава, что он обладает обостренным чувством справедливости, и к тому же крайне пунктуален. И… понятно, что все те, кто не обладали таким обостренным чувством справедливости и не были столь пунктуальными, сразу же возненавидели его лютой ненавистью, включая даже и родственника самого Хидэёси Фукусиму Масанори.Сайхай (Токийский Национальный музей)Как известно, главной проблемой Хидэёси было зачать наследника от законной супруги и передать ему всю полноту власти. Однако смерть пришла к нему раньше, чем его сын Хидеёри успел подрасти. Впрочем, папа-диктатор успел прожить достаточно, что создать оригинальный механизм, с помощью которого он надеялся передать власть Хидеёри. Два совета, которые он противопоставил друг другу, должны были следить за исполнением его воли.Облачаться в доспехи мы начнем с того, что привяжем на ноги поножи сунеатэ. Вот, например, такие – сино-сунеатэ из металлических вертикальных пластин, нашитых на ткань и скреплённых цепочками. Колени у них защищены наколенниками с нашитыми шестигранными пластинками кикко. (Токийский Национальный музей)Сунеатэ могли быть и цельнометаллическими, кованными и покрытыми лаком. Три створки соединялись петлями. Завязки сзади. (Токийский Национальный музей)Первый – опекунский совет из пяти правителей возглавлял Хидэёси Мицунари. Все пятеро поклялись в верности Хидеёри и в достаточной степени… ненавидели друг друга, чтобы не допустить усиления кого-то одного. То есть Хидэёси своим крестьянским умом рассчитал, что эти пять опекунов так и будут конфликтовать между собой, но всякого из них, кто станет усиливаться и претендовать на власть, они уничтожат! Другой опекунской структурой был совет пяти старейшин во главе с Токугавой Иэясу (который тоже поклялся в верности Хидеёри!). И понятно, что совет старейшин не ладил с опекунским советом и вот пока они так «не ладили» Хидеёри становился все старше и старше, и никакая опасность ему, в общем-то, и не грозила!Затем надевали набедренники – хайдате. Они, как и сунеатэ, были разных видов и тоже назывались по-разному. Вот эти, например, (вид спереди) – были сделаны из кольчуги (кусари), нашитой на ткань. Выпуклые пластинки на коленях назывались хидзи-ганэ. Данный тип назвался ода-хайдатэ. (Токийский Национальный музей)Ода-хайдатэ. Вид сзади, где они застегивались на пуговицу, из-за чего плотно прилегали к хакама. (Токийский Национальный музей)Здесь нужно вспомнить, что в совет старейшин, кроме Токугава Иэясу, входили такие влиятельные даймё, как Укита Хидэиэ, Маэда Тосииэ, Мори Тэрумото и Уэсуги Кагэкацу. Но самым могущественным, богатым и имевшим самую многочисленную армии среди них был Токугава Иэясу. И он, конечно, же стремился к тому, чтобы воспользоваться своим положением и… стать сёгуном, то есть верховным правителем всех самураев страны! И, конечно, его амбиции не могли не быть замечены его соправителями. А они, объединившись, запросто могли приказать ему сделать сэппуку, либо объединить свои войска и объявить его мятежником, если бы он отказался это сделать. Поэтому Иэясу нужно было действовать очень и очень осторожно, чтобы члены совета не смогли бы обвинить его в узурпации власти и (что самое страшное!) открытом предательстве заветов Хидэёси.Затем нужно было надевать наручи готэ, завязывавшиеся на спине, и вот тут самураю без помощника было не обойтись. Понятно, что к набедренникам ода-хайдатэ следовало надевать и наручи – ода-готэ. (Токийский Национальный музей)Или кикка-цуцу-готэ, если на них были нашиты шестигранные пластинки…(Токийский Национальный музей)Но вышло так, что главными политическими противниками Иэясу оказались вовсе не регенты, а всего один человек – и звали его Исида Мицунари. Именно он возглавил коалиции из тех даймё, для которых стремление Иэясу к власти были неприемлемыми и которые стремились сохранить регентское правление до совершеннолетия Хидэёри. И с формальной точки зрения именно он был полностью прав, ибо: «Клятвы и договоры должны исполняться!» Сторонниками Исида были: Укита Хидэиэ, Мори Тэрумото и Уэсуги Кагэкацу, происходившие из западной Японии. Поэтому их коалиция получила название Западной. Сторонники Иэясу: Като Киёмаса, Хосокава Тадаоки и Курода Нагамаса были князьями восточной Японии, поэтому их коалиция называлась Восточной.Только теперь можно было надеть кирасу вместе с «юбкой» кусадзури. Причем общение с иностранцами для японцев даром не прошло. Они теперь все чаще использовали доспехи в стиле намбан-гусоку, то есть «доспехи варваров». Соответственно цельнокованая кираса такого доспеха называлась намбан-до. (Токийский Национальный музей)Но, было понятно и то, что такое шаткое равновесие, во-первых, мало кого устраивало, а во-вторых, не могло продолжаться до совершеннолетия Хидеёри! В результате уже к 1599 году в стране сформировались две достаточно могущественные партии или коалиции, которые начали борьбу за наследство Тоётоми. «Восточную коалицию» (названную так потому, что в нее входили даймё из восточных провинций Японии) возглавил Токугава Иэясу, а главой «западной» стал Исида Мицунари.Впрочем, многие самураи новых веяний не признавали и старались рядиться в доспехи своих отцов. Вот, например, доспехи в стиле катахада-нуги-до 1592 года, принадлежавшие известному полководцу Като Киемаса. (Токийский Национальный музей)Вот здесь надо немного отвлечься и вспомнить о том, что поспешность в любом деле чаще всего вредит, нежели помогает. Недаром существует китайская пословица о том, что, имея врага, следует тихо сидеть на берегу реки и тогда его труп рано или поздно сам проплывет перед тобой! Но… не всем хватает мудрости и терпения следовать такой тактике. Хочется действия, причем тот, кто его хочет, часто и не предполагает, что это как раз то, чего хочет и его противник! К тому же всегда следует иметь моральный перевес над ним. А кто его имеет? В первую очередь тот, кто защищается, а не нападает! И вот как раз в этой «борьбе самых терпеливых» Исида Мицунари и оказался не на высоте, то есть первым сделал свой ход в борьбе против Иэясу! Он и остальные даймё, его союзники, составили документ из тринадцати требований, содержавших призыв к Иэясу ограничить свои амбициозные намерения, и отправили его Токугава. Тот принял его как объявление ему войны и, в общем-то, был прав, поскольку к этому времени он «ничего плохого» еще не сделал, а слова, пусть даже если это и слова, записанные красивыми иероглифами на лучшей рисовой бумаге, это всего лишь слова и не более.Продолжение следует…