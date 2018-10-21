Школьные учебники о рыцарях и их доспехах
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
(А.С. Пушкин, Евгений Онегин)
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
(А.С. Пушкин, Евгений Онегин)
Недавно один из посетителей «ВО» решил блеснуть своей эрудицией в комментариях и написал, что «в школе по истории у него была твердая четверка», поэтому куда там, что вы, уйди-подвинься, пришел знаток. Хорошо быть таким вот уверенным в себе человеком. Тут вот вспоминаешь школу… за все годы не было ни единой четверки по истории, то же самое повторилось в институте, аспирантура, годы (годы!) преподавания различных дисциплин, связанных с историей и целая гора, без преувеличения, написанных книг и статей и… все равно все время ловишь себя на мысли о том, что и это ты не очень хорошо знаешь, и здесь у тебя знания поверхностные, и тут надо бы еще почитать… И это сейчас, когда доступной информации море. Мало нашей, русскоязычной – забирайся на иноязычные сайты, смотри нужные газеты, журналы, книги. Причем все их можно либо скопировать, либо заказать и купить. Никто тебя за это не осудит и в преклонении перед Западом не обвинит.
Популярный в современной школе учебник Агибалова и Донской. Тянулся, словно сопли, обрастая понемногу «новыми веяниями», но убогой сути своей так и не потерял.
Но давайте-ка вспомним, а по каким учебникам по той же истории занимались мы в советское время, когда у нас было самое лучшее образование. Вспоминаем, и оказывается, что в подавляющем большинстве мы занимались по школьному учебнику «История средних веков» для VΙ класса, где о тех же рыцарях в течение многих лет с некоторыми перепевами можно было прочитать буквально следующее:
«Нелегко было одолеть крестьянам даже одного феодала. Конный воин – рыцарь – был вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. Большим щитом он мог прикрыться с головы до ног. Тело рыцаря защищала кольчуга – рубашка, сплетенная из железных колец. Позднее кольчугу сменили латы – доспехи из железных пластин.
Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые так же были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжелым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.
Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за все это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов».
Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые так же были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжелым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.
Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за все это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов».
(Агибалова, Е.В. История средних веков: Учебник для 6-го класса/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение, 1969. С.33; Голин, Э.М. История средних веков: Учебное пособие для 6 класса вечерней (сменной) школы / Э.М. Голин, В.Л. Кузьменко, М.Я. Лойберг. М.: Просвещение, 1965. С. 31-32.)
А теперь посмотрите внимательно и хотя бы вспомните те статьи «о рыцарях», что печатались на «ВО». И окажется, что во всем этом нет НИ ЕДИНОГО СЛОВА ПРАВДЫ. То есть правда-то есть, но перемешанная так, что от этого она превратилась в нечто прямо противоположное. Начнем с того, что были разные эпохи – эпоха кольчуги и пластинчатой брони. И в эпоху кольчуги кони брони еще не имели! И ни один рыцарь не носил на себе 50 кг железа – это ВЕС ДОСПЕХА ЧЕЛОВЕКА И КОНЯ, то есть общий вес рыцарского гарнитура! Наконец, когда появились латы, щиты у рыцарей исчезли. Рыцарь в доспехах мог бегать, прыгать, а становясь рыцарем, должен был запрыгнуть в седло без стремян. Это было всем известно и в советское время, но… поскольку на Западе наличествовал загнивавший империализм, то и западные рыцари были «плохие», неповоротливые и закованные, сами вставать после падения не могли и «обычно попадали в плен». Недаром же публикации В. Горелика «о рыцарях» в журнале «Вокруг света» в 1975 году произвели впечатление разорвавшейся бомбы – там было все не так, как в правильных школьных учебниках. Да что там школьных — в вузовских было все то же самое! В общем, «твердая четверка» в том числе и за такое дорогого стоит!
Прошло время, и вот уже перед нами школьные учебники нашего времени. В 3-м издании учебника «История средних веков» для VΙ класса средней школы В.А. Ведюшкина, вышедшем в 2002 г., описание рыцарского вооружения стало несколько более продуманным: «Сначала рыцаря защищали щит, шлем и кольчуга. Затем наиболее ранимые части тела стали прятать за металлическими пластинами, а с ХΙV века кольчуга окончательно сменяется сплошным доспехом. Боевой доспех весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали выносливых коней, так же защищенных доспехами.
Основным наступательным вооружением рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжелое копье. Применять рыцарское вооружение позволяли стремена, которые в Западной Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь, с головы до ног защищенный доспехами, на боевом коне с копьем наперевес мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар (Ведюшкин, Е.А. История средних веков: Учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/В.А. Ведюшкин. Под ред. А.О. Чубарьяна. 3-е изд. М.: Просвещение, 2002. С.117-118)
Учебник Е.А. Ведюшкина и В.И. Уколовой - это хотя бы что-то…
Весьма показательным в данном случае является упоминание о стременах, но, тем не менее, и это уже своего рода предел не только для уровня, но даже и российской высшей школы.
Впрочем, крайняя мифологизация исторических знаний в России в советский период её истории была явлением такого масштаба, что её последствия ещё и сегодня преодолеваются крайне медленно и далеко не безболезненно. Ведь тогда перевод зарубежной литературы осуществлялся прямо пропорционально внешнеполитическим интересам руководства страны, да к тому же еще и ограничивался существовавшей цензурой, как внешней, идущей от лица государства, так и внутренней цензурой самих исследователей.
Необходимость подгонять результат исследований зарубежных специалистов под жесткие рамки советской партийной идеологии крайне затрудняла работу даже с имеющейся у нас зарубежной литературой, провоцировала начетничество и догматизм. Ведь все, что выходило за рамки «марксистско-ленинских взглядов» на историю, считалось идейно чуждым и подлежало самой беспощадной критике. С 1917 года торжествовал сугубо политический подход ко всему, что шло к нам «оттуда». Из-за чего считалось, что если в Западной Европе существует сейчас «загнивающий» и «умирающий» капитализм, то это значит, что там и в прошлом ничего хорошего быть не могло, ну а если отдельные положительные моменты там и усматривались, то лишь с той точки зрения с какой это они способствовали приближению «пролетарской революции» в масштабе всей планеты.
Вот так и выстраивалась очень простая и доступная для самого посредственного ума схема, в соответствии с которой все рыцари-феодалы поголовно записывались в злодеи, восставшие крестьяне объявлялись благодетелями общества, а появление наемных рабочих было хорошо уж только потому, что «приближало Великий Октябрь». Естественно, что в этих условиях военное дело средневековой Европы объявлялось довольно посредственным, а воины-рыцари представлялись настолько тяжело и нелепо вооруженными, что без посторонней помощи им было не по силам даже встать на ноги или же сесть в седло! Во всем этом, однако, заключался глубокий смысл, выражавшийся в идеологической обработке сознания населения России. И здесь достаточно вспомнить, например, художественный фильм «Александр Невский», который вышел на экраны в 1938 г. и имел прямо-таки ошеломляющий успех, сравнимый разве что с кинофильмом «Чапаев», но снятый с проката после подписания «пакта Молотова – Риббентропа». В 1941 г. фильм вновь вышел на экраны, и там очень наглядно было представлено, как наши российские мужики простыми оглоблями пробивают «псов-рыцарей», что было совершенно очевидным элементом психологической пропаганды, возможно и необходимой в годы войны, но явно искажающей правду истории. В итоге, даже в 1999 году журнал «Военные знания» опубликовал «юбилейную» статью следующего содержания: «Александр Невский решил отвести свои полки на Чудское озеро и здесь встретить противника. Он хорошо знал тактику действий завоевателей. Во главе их «свиньи» и на флангах всегда наступали конные рыцари, закованные в тяжелые латы (в латы, ага, в 1242 году! – прим. автора), а в центре шла пехота. Это и учел русский князь.
Псы-рыцари, пробившись через центр наших боевых порядков, где действовало небольшое по численности владимирское ополчение (в каком летописном тексте это написано? – прим. автора), в основном лучники и пращники, решили, что сражение выиграли. Но силы их были уже измотаны в долгой рукопашной битве. На это и надеялся русский полководец. Он ввел в бой новгородцев, которые создали условия для вступления в сражение конной дружины Александра Невского, состоявшей из хорошо обученных воинов. Она внезапно ударила по вражеским флангам.
Новгородцы умело действовали топорами, копьями, палицами. С помощью крючьев они стаскивали рыцарей с коней, которые, спешившись в тяжелых панцирях, становились неповоротливыми и не могли противостоять нашим ловким дружинникам.
Под тяжестью лошадей и всадников, залитый кровью лед на озере ломался и проваливался. Многие завоеватели навсегда ушли на дно озера, остальные обратились в бегство. Вечером битва закончилась полным разгромом врага» (Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет//Военные знания. 1999. №4. С.9.)
Были подобные статьи и на ВО, увы. В результате чего пришлось здесь же приводить передовую статью из газеты «Правда» за 5 апреля 1942 года, где НИ СЛОВА не было сказано про утопление рыцарей в озере и понятно почему. Ведь передовицы «Правды» правил сам Сталин и он не мог допустить, чтобы профессиональные историки смеялись над ним и его «Правдой». А вот во всех других газетах… ох, писали, что кому придет в голову и в итоге это опять же нашло отражение в «замечательных школьных учебниках». Правда, сегодня самый одиозный из них, ну тот, о котором я здесь уже писал и в котором пехота кнехтов шла внутри «свиньи» будучи одета (читайте и смейтесь!) в панцири и с топорами, из школ изъят. Были там и другие ляпы, то этот самый заметный. Хоть небольшую ложь, но все-таки из школьной практики истребить удалось!
Так что, когда некоторые наши комментаторы предлагают в своем полемическом задоре вернуться к советским учебникам, им следует думать головой!
Учебник С.А. Нефедова.
П.С. Кстати, очень интересный учебник истории средних веков («история, поданная как роман») С.А. Нефедова был издан еще в 1996 году издательством «Владос». На мой взгляд, лучшего пособия, чем этот учебник, у нас на сегодня не существует. Но издан он был на плохой бумаге (все-таки год какой?!), с убогим оформлением, и распространения ни в это время, ни впоследствии так и не получил. А зря… Причем автор сделал серию. Древний мир, средние века, Возрождение. Но это и все.
- Автор:
- В.Шпаковский
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