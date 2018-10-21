Школьные учебники о рыцарях и их доспехах

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть.



(А.С. Пушкин, Евгений Онегин)

«Нелегко было одолеть крестьянам даже одного феодала. Конный воин – рыцарь – был вооружен тяжелым мечом и длинным копьем. Большим щитом он мог прикрыться с головы до ног. Тело рыцаря защищала кольчуга – рубашка, сплетенная из железных колец. Позднее кольчугу сменили латы – доспехи из железных пластин.



Сражались рыцари на сильных, выносливых конях, которые так же были защищены доспехами. Вооружение рыцаря было очень тяжелым: оно весило до 50 килограммов. Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж. Если всадника сбрасывали с коня, он не мог подняться без посторонней помощи и обычно попадал в плен. Чтобы сражаться на коне в тяжелых доспехах, нужна была долгая выучка, феодалы готовились к военной службе с детства. Они постоянно упражнялись в фехтовании, верховой езде, борьбе, плавании, метании копья.



Боевой конь и рыцарское вооружение стоили очень дорого: за все это нужно было отдать целое стадо – 45 коров! Нести рыцарскую службу мог землевладелец, на которого работали крестьяне. Поэтому военное дело стало занятием почти исключительно феодалов».

Популярный в современной школе учебник Агибалова и Донской. Тянулся, словно сопли, обрастая понемногу «новыми веяниями», но убогой сути своей так и не потерял.Но давайте-ка вспомним, а по каким учебникам по той же истории занимались мы в советское время, когда у нас было самое лучшее образование. Вспоминаем, и оказывается, что в подавляющем большинстве мы занимались по школьному учебнику «История средних веков» для VΙ класса, где о тех же рыцарях в течение многих лет с некоторыми перепевами можно было прочитать буквально следующее:(Агибалова, Е.В. История средних веков: Учебник для 6-го класса/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, М.: Просвещение, 1969. С.33; Голин, Э.М. История средних веков: Учебное пособие для 6 класса вечерней (сменной) школы / Э.М. Голин, В.Л. Кузьменко, М.Я. Лойберг. М.: Просвещение, 1965. С. 31-32.)А теперь посмотрите внимательно и хотя бы вспомните те статьи «о рыцарях», что печатались на «ВО». И окажется, что во всем этом нет НИ ЕДИНОГО СЛОВА ПРАВДЫ. То есть правда-то есть, но перемешанная так, что от этого она превратилась в нечто прямо противоположное. Начнем с того, что были разные эпохи – эпоха кольчуги и пластинчатой брони. И в эпоху кольчуги кони брони еще не имели! И ни один рыцарь не носил на себе 50 кг железа – это ВЕС ДОСПЕХА ЧЕЛОВЕКА И КОНЯ, то есть общий вес рыцарского гарнитура! Наконец, когда появились латы, щиты у рыцарей исчезли. Рыцарь в доспехах мог бегать, прыгать, а становясь рыцарем, должен был запрыгнуть в седло без стремян. Это было всем известно и в советское время, но… поскольку на Западе наличествовал загнивавший империализм, то и западные рыцари были «плохие», неповоротливые и закованные, сами вставать после падения не могли и «обычно попадали в плен». Недаром же публикации В. Горелика «о рыцарях» в журнале «Вокруг света» в 1975 году произвели впечатление разорвавшейся бомбы – там было все не так, как в правильных школьных учебниках. Да что там школьных — в вузовских было все то же самое! В общем, «твердая четверка» в том числе и за такое дорогого стоит!Прошло время, и вот уже перед нами школьные учебники нашего времени. В 3-м издании учебника «История средних веков» для VΙ класса средней школы В.А. Ведюшкина, вышедшем в 2002 г., описание рыцарского вооружения стало несколько более продуманным: «Сначала рыцаря защищали щит, шлем и кольчуга. Затем наиболее ранимые части тела стали прятать за металлическими пластинами, а с ХΙV века кольчуга окончательно сменяется сплошным доспехом. Боевой доспех весил до 30 кг, поэтому для сражения рыцари выбирали выносливых коней, так же защищенных доспехами.Основным наступательным вооружением рыцаря были меч и длинное (до 3,5 м) тяжелое копье. Применять рыцарское вооружение позволяли стремена, которые в Западной Европе переняли с Востока в раннее Средневековье. Когда рыцарь, с головы до ног защищенный доспехами, на боевом коне с копьем наперевес мчался в атаку, казалось, нет силы, способной выдержать его удар (Ведюшкин, Е.А. История средних веков: Учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/В.А. Ведюшкин. Под ред. А.О. Чубарьяна. 3-е изд. М.: Просвещение, 2002. С.117-118)Учебник Е.А. Ведюшкина и В.И. Уколовой - это хотя бы что-то…Весьма показательным в данном случае является упоминание о стременах, но, тем не менее, и это уже своего рода предел не только для уровня, но даже и российской высшей школы.Впрочем, крайняя мифологизация исторических знаний в России в советский период её истории была явлением такого масштаба, что её последствия ещё и сегодня преодолеваются крайне медленно и далеко не безболезненно. Ведь тогда перевод зарубежной литературы осуществлялся прямо пропорционально внешнеполитическим интересам руководства страны, да к тому же еще и ограничивался существовавшей цензурой, как внешней, идущей от лица государства, так и внутренней цензурой самих исследователей.Необходимость подгонять результат исследований зарубежных специалистов под жесткие рамки советской партийной идеологии крайне затрудняла работу даже с имеющейся у нас зарубежной литературой, провоцировала начетничество и догматизм. Ведь все, что выходило за рамки «марксистско-ленинских взглядов» на историю, считалось идейно чуждым и подлежало самой беспощадной критике. С 1917 года торжествовал сугубо политический подход ко всему, что шло к нам «оттуда». Из-за чего считалось, что если в Западной Европе существует сейчас «загнивающий» и «умирающий» капитализм, то это значит, что там и в прошлом ничего хорошего быть не могло, ну а если отдельные положительные моменты там и усматривались, то лишь с той точки зрения с какой это они способствовали приближению «пролетарской революции» в масштабе всей планеты.Вот так и выстраивалась очень простая и доступная для самого посредственного ума схема, в соответствии с которой все рыцари-феодалы поголовно записывались в злодеи, восставшие крестьяне объявлялись благодетелями общества, а появление наемных рабочих было хорошо уж только потому, что «приближало Великий Октябрь». Естественно, что в этих условиях военное дело средневековой Европы объявлялось довольно посредственным, а воины-рыцари представлялись настолько тяжело и нелепо вооруженными, что без посторонней помощи им было не по силам даже встать на ноги или же сесть в седло! Во всем этом, однако, заключался глубокий смысл, выражавшийся в идеологической обработке сознания населения России. И здесь достаточно вспомнить, например, художественный фильм «Александр Невский», который вышел на экраны в 1938 г. и имел прямо-таки ошеломляющий успех, сравнимый разве что с кинофильмом «Чапаев», но снятый с проката после подписания «пакта Молотова – Риббентропа». В 1941 г. фильм вновь вышел на экраны, и там очень наглядно было представлено, как наши российские мужики простыми оглоблями пробивают «псов-рыцарей», что было совершенно очевидным элементом психологической пропаганды, возможно и необходимой в годы войны, но явно искажающей правду истории. В итоге, даже в 1999 году журнал «Военные знания» опубликовал «юбилейную» статью следующего содержания: «Александр Невский решил отвести свои полки на Чудское озеро и здесь встретить противника. Он хорошо знал тактику действий завоевателей. Во главе их «свиньи» и на флангах всегда наступали конные рыцари, закованные в тяжелые латы (в латы, ага, в 1242 году! – прим. автора), а в центре шла пехота. Это и учел русский князь.Псы-рыцари, пробившись через центр наших боевых порядков, где действовало небольшое по численности владимирское ополчение (в каком летописном тексте это написано? – прим. автора), в основном лучники и пращники, решили, что сражение выиграли. Но силы их были уже измотаны в долгой рукопашной битве. На это и надеялся русский полководец. Он ввел в бой новгородцев, которые создали условия для вступления в сражение конной дружины Александра Невского, состоявшей из хорошо обученных воинов. Она внезапно ударила по вражеским флангам.Новгородцы умело действовали топорами, копьями, палицами. С помощью крючьев они стаскивали рыцарей с коней, которые, спешившись в тяжелых панцирях, становились неповоротливыми и не могли противостоять нашим ловким дружинникам.Под тяжестью лошадей и всадников, залитый кровью лед на озере ломался и проваливался. Многие завоеватели навсегда ушли на дно озера, остальные обратились в бегство. Вечером битва закончилась полным разгромом врага» (Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет//Военные знания. 1999. №4. С.9.)Были подобные статьи и на ВО, увы. В результате чего пришлось здесь же приводить передовую статью из газеты «Правда» за 5 апреля 1942 года, где НИ СЛОВА не было сказано про утопление рыцарей в озере и понятно почему. Ведь передовицы «Правды» правил сам Сталин и он не мог допустить, чтобы профессиональные историки смеялись над ним и его «Правдой». А вот во всех других газетах… ох, писали, что кому придет в голову и в итоге это опять же нашло отражение в «замечательных школьных учебниках». Правда, сегодня самый одиозный из них, ну тот, о котором я здесь уже писал и в котором пехота кнехтов шла внутри «свиньи» будучи одета (читайте и смейтесь!) в панцири и с топорами, из школ изъят. Были там и другие ляпы, то этот самый заметный. Хоть небольшую ложь, но все-таки из школьной практики истребить удалось!Так что, когда некоторые наши комментаторы предлагают в своем полемическом задоре вернуться к советским учебникам, им следует думать головой!Учебник С.А. Нефедова.П.С. Кстати, очень интересный учебник истории средних веков («история, поданная как роман») С.А. Нефедова был издан еще в 1996 году издательством «Владос». На мой взгляд, лучшего пособия, чем этот учебник, у нас на сегодня не существует. Но издан он был на плохой бумаге (все-таки год какой?!), с убогим оформлением, и распространения ни в это время, ни впоследствии так и не получил. А зря… Причем автор сделал серию. Древний мир, средние века, Возрождение. Но это и все.