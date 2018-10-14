Топ-6 пистолетов 2018 года по версии "Guns To Carry"
Совсем недавно, на достаточно известном американском интернет-ресурсе Guns To Carry, появилась статья с названием «Лучшие пистолеты 2018 года калибра 9 миллиметров». Название подборки вызывает как минимум интерес, но, учитывая печальный опыт прочтения аналогичных материалов, первым вопросом, который всплывает в голове, является вопрос о том, реальная это подборка или же просто реклама. Опасения подтверждаются и тем, что в большинстве своем пистолеты далеко не новые. Но не будем спешить с выводами, а попробуем познакомиться поближе с теми моделями оружия, которые были выбраны лучшими для уже уходящего года.
Список состоит из 6 пистолетов: Smith & Wesson M&P9 2.0, Springfield Armory XD (M), Glock 19, Heckler & Koch VP9, Sig Sauer P320, Ruger SR9c. Можно заметить, что присутствие Глока в подобных рейтингах, топах и списках уже становится своего рода традицией, хотя если быть объективным, по совокупности параметров и соотношению цена/качество уже давно появились другие более совершенные пистолеты. Попробуем познакомиться хотя бы поверхностно с тем, что было выбрано как лучшее оружие 2018 года
Пистолет Smith & Wesson M&P9 2.0
Две литеры в названии пистолета – М и Р обозначают Military и Police, то есть пистолет проектировался как служебное оружие. Несмотря на это, совокупность характеристики и продуманной эргономики сделала линейку этих пистолетов достаточно популярной в США, как оружия для самообороны. Впервые данные пистолеты с обозначением M&P появились в 2005 году. Конструкторы компании Smith & Wesson поставили перед собой задачу по созданию, легко, компактного, но вместе с тем удобного для ношения и применения пистолета, и если обратить внимание на количество единиц, проданных пистолетов в разных модификациях и калибрах, с задачей конструкторы справились.
Совсем недавно в 2016 году линейка пистолетов обновилась, о чем говорит приставка в названии оружия 2.0. Помимо косметических изменений оружие получило новую усиленную рамку, изменилось антикоррозийное покрытие на кожухе-затворе. Пистолет получил 4 сменные накладки на рукоять, вместо трех в предыдущей версии оружия, что позволило более точно подгонять оружие под размер руки стрелка. Помимо этого изменения коснулись спускового крючка и прицельных приспособлений.
На данный момент это оружие рекомендовано как личное Управлением по борьбе с наркотиками США, помимо этого пистолеты серии M&P используются как служебное оружие в 16 странах мира, что позволяет сделать вывод о том, что оружие действительно заслуживает внимания, и присутствует в списке не ради рекламы.
Эргономика и внешний пистолета M&P М2.0
Несмотря на то, что красота это понятие субъективное, нельзя не согласиться с тем, что свой определенный шарм пистолет имеет. Особенно в глаза бросаются длинные проточки на кожухе-затворе, делающие оружие схожим со всем известным Пустынным орлом, который хоть и является весьма специфическим пистолетом, но достаточно узнаваем и «раскручен». Но не красотою единой подкупает это оружие.
Как уже было сказано выше, пистолет имеет 4 сменные накладки, устанавливаемые на тыльную сторону рукояти, что позволяет подогнать оружие под размеры ладони владельца. Полезной такая возможность будет и при использовании пистолета в зимних перчатках. Многих не устраивает отсутствие нормальной поверхности для хвата в передней части кожуха-затвора, и хотя номинально там есть насечка, для тех ко привык оттягивать кожух-затвор взявшись именно за переднюю его часть придется либо менять привычки, либо подыскать другую модель оружия. Говорить что-то об органах управления оружием будет явно лишним, так как все они привычны, двухсторонние и на своих местах.
Куда больше вопросов вызывает процедура обслуживания пистолета, которую по хорошему нужно было бы описать в устройстве оружия, но так как она причиняет определенные неудобства владельцу, то опишем ее тут. Дело в том, что начинается разборка вполне привычно, с извлечения магазина и постановки затвора на затворную задержку. Поворачивается рычаг фиксирующий ствол оружия и вот дальше начинаются чудеса. При помощи отвертки или, как рекомендует производитель, сменной накладки на рукоять нужно подобраться через окно для выброса стреляных гильз и отжать деталь, именуемую как деактиватор шептала. И только после этого можно снять кожух-затвор со стволом. Насколько я понимаю, если не произвести эту маленькую процедуру, то приложив усилия для снятия кожуха-затвора можно повредить ударно-спусковой механизм оружия. Для чего пистолету такая особенность, которая явно не добавляет ему лишних баллов при оценке, разберем в описании устройства оружия.
Устройство пистолета M&P М2.0
Описанная выше особенность пистолета объясняется наличием одного из автоматических предохранителей, который не допускает ведение огня при извлеченном магазине. Повышенная безопасность при обращении с оружием это конечно безусловный плюс, но что делать, когда большинство людей сначала вещь ломают, а потом пытаются найти в инструкции тот момент, в котором они что-то сделали не так?
Помимо автоматического предохранителя исключающего выстрел при извлеченном магазине, в конструкции оружии присутствует еще два решения аналогичной проблемы. Имеется автоматический предохранитель спускового крючка, который не допускает выстрел при его случайном сцеплении с посторонними предметами или одеждой, а также автоматический предохранитель ударника. Помимо этого отдельным вариантом оружие является ответвление от линейки пистолетов M&P М2.0, в которых присутствует стандартный переключатель предохранителя, расположенный на пластиковой рамке оружия.
Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый с довзводом ударника при нажатии на спусковой крючок. При этом нужно учитывать, что в редком случае осечки, повторное нажатие на спусковой крючок не приведет абсолютно ни к чему. То есть путем оттягивания кожуха-затвора нужно будет извлечь из оружия боеприпас давший осечку, ну и в случае затяжного выстрела можно нехило… испугаться.
Система автоматики пистолета построена по схеме с коротким ходом ствола, взаимодействие затвора и ствола оружия осуществляется благодаря фигурному приливу под казенной частью ствола и оси рычага для фиксации ствола оружия. Запирание канала ствола происходит при вхождении прилива над патронником в окно дл выброса стреляных гильз.
Плюсы и минусы пистолета M&P М2.0
Как отмечают владельцы пистолетов M&P М2.0 главным достоинством этого оружия является как раз его эргономика. Благодаря низко посаженному стволу и высокому хвату за рукоять, отдача ощущается более приятной, а сам пистолет меньше уводит с линии прицеливания, что позволяет вести огонь прицельно в более высоком темпе. Часто этот пистолет сравнивают с Глоком именно по комфортности ощущения отдачи и по точности, но верить таким сравнениям все же не стоит, так как владельцы Глоков тянут одеяло на себя, а владельцы S&W утверждают, что их пистолет более совершенен. Справедливости ради нужно отметить, что у ударно-спускового механизма M&P М2.0 присутствует резкий провал в ходе спускового крючка после срыва ударника, что в теории не самым положительным образом должно сказываться на точности ведения огня, но не о снайперской винтовке сейчас говорим, а о пистолете.
Немаловажным плюсом можно считать относительную безопасность оружия даже при ношении с патроном в патроннике, что, в свою очередь, ведет к тому, что оружие всегда готово к применению, а это явный плюс, как для служебного пистолета, так и для пистолета для самообороны. Различные варианты пистолета, включающие в себя не только выбор по боеприпасу, но и выбор по габаритам оружия позволяют подобрать в рамках одной линейки и малогабаритный пистолет для скрытого ношения, и полноценный пистолет для применения как служебного оружия.
К минусам же можно отнести нюансы при разборке оружия, а также невозможность повторно совершить накол капсюля при осечке. И хотя оба минуса относятся к особенностям конструкции и присутствуют в других моделях современных пистолетов, на них нельзя закрывать глаза, так как они есть.
Итог
Присутствие пистолета M&P М2.0 в списке 6 лучших пистолетов 2018 года полностью оправдано хотя бы по той причине, что данный пистолет признали и на гражданском рынке и в правоохранительных органах и армиях разных стран, что, как минимум, говорит о разумном соотношении по цене и качеству изделия.
Пистолет Springfield Armory XD
Следующий пистолет по списку Springfield Armory XD. И этот пистолет далеко не новинка на рынке, но от этого он не перестает быть весьма интересным. Интересен он в первую очередь тем, что, несмотря на американского производителя, перед нами оружие, разработанное в Хорватии, где имеет обозначение HS2000. Как понятно из названия, появился данный пистолет в 2000 году, а если быть более точным, то в 1999 году он был принят на вооружении армии Хорватии, где до этого была, ну скажем так не самая удачная модель пистолета, а с 2001 года данное оружие начало поставляться на экспорт. Сначала экспортом, а в последующем и производством пистолета на территории США занялась оружейная компания Springfield Armory, в последующем, благодаря стараниям этой компании, оружие было незначительно модернизировано с учетом пожеланий специалистов из армии и правоохранительных органов. Вообще появление и распространение этого оружия можно считать либо маленьким оружейным чудом, либо же вдумчивой работой хорватского конструктора Марко Вуковича, который учел все современные требования к данному классу оружия и смог их реализовать, применив последние наработки и идеи из оружейного мира.
Данный пистолет уже отлично зарекомендовал себя на гражданском рынке в США, получил распространение в армии и полиции многих стран, но, как всегда, нет ничего идеального, и в конструкции этого оружия тоже присутствуют свои нюансы.
Внешний вид и эргономика пистолета Springfield Armory XD
Несмотря на то, что пистолету Springfield Armory XD дают достаточно высокую оценку в плане эргономики, некоторые вопросы все имеют место быть. В первую очередь внимание привлекает клавиша автоматического предохранителя с тыльной стороны оружия. Для многих она кажется абсолютно неудобной и даже лишней, при условии наличия все того же автоматического предохранителя на спусковом крючке. Наличие клавиши с тыльной стороны рукояти ограничило возможность подгонки оружия под конкретный размер ладони стрелка. Несмотря на то, что присутствуют сменные накладки, они не перекрывают верхнюю часть рукояти, а значит, ее толщина остается неизменной. В принципе, больше нареканий по удобству эксплуатации данного пистолета нет. Зато есть свои нюансы в устройстве оружия.
Конструкция пистолета Springfield Armory XD
В отличие от большинства современных пистолетов ударно-спусковой механизм Springfield Armory XD хоть и ударниковый, но без довзвода, только одинарного действия. Из этого следует более легкий и плавный спуск, а также сомнения в безопасности оружия с патроном в патроннике, хотя два автоматических предохранителя должны полностью исключать случайный выстрел. Обратно же следует обратить внимание на отсутствие возможности произвести попытку повторного накола капсюля в случае осечки. Но это присущая черта абсолютного большинства современных пистолетов, а при использовании качественных боеприпасов, которые хранились в надлежащих условиях, проблема перестает быть проблемой.
Основой для оружия снова стала система автоматики с коротким ходом ствола и запиранием приливом над патронником за окно для выброса стреляных гильз. Каких-то особенных нюансов в процессе обслуживания или применения оружие не имеет.
Плюсы и минусы пистолета Springfield Armory XD
Основным достоинством конструкции можно считать то, что она позволяет применять все распространенные виды боеприпасов, кроме того, линейка пистолетов Springfield Armory XD включает в себя оружие с самыми разными габаритами, что позволяет перекрыть все ниши применения короткоствольного оружия. С недавнего времени появился даже вариант пистолета с удлиненным стволом и резьбой у дульного среза, что позволяет использовать приборы бесшумной стрельбы.
К недостаткам оружия можно отнести ударно-спусковой механизм одинарного действия, но это скорее уже дело наработки навыков обращения с оружием со своими особенностями, чем критический недостаток. Также можно отметить как пережиток прошлого клавишу автоматического предохранителя с тыльной стороны рукояти, но, на мой взгляд, предохранительных устройств мало не бывает, и если они не мешают применению оружия по назначению, то значит они на своем месте.
Итог
Стоит ли рассматривать пистолет Springfield Armory XD как достойный образец для 2018 года – вопрос спорный. С одной стороны оружие уже хорошо себя зарекомендовавшее и проверенное, но с учетом того, что ему без малого 20 лет упоминать его в таком коротком топе более чем странно. Но и рассматривать это упоминание как неприкрытую рекламу тоже не следует, пистолет известный и уже нашел своих поклонников.
Пистолет Heckler & Koch VP9
Если посмотреть на все современные пистолеты, то не покидает ощущение, что конструкторы забыли о том, что в своей работе хоть иногда нужно применять творческий подход. Фактически все короткоствольное оружие на данном этапе развития однотипное и не отличается друг от друга чем-то принципиально. Единственные, кто работают в полную силу это дизайнеры, стараясь сделать однотипную продукцию хоть немного разнообразнее хотя бы внешне.
Не обошли современные течения оружейной моды и немецкую компанию Heckler & Koch. Так, в 2014 году был разработан пистолет Heckler & Koch VP9, а уже в 2015 он поступил в продажу. Для того чтобы избежать путаницы со швейцарским пистолетом с таким же именем, европейскую версию оружия окрестили SFP9, причем отличия коснулись не только имени. В американской версии оружия установлен более увесистый кожух-затвор, что позволяет применять в пистолете более мощные патроны 9х19 нежели стандартные. Это привело к тому, что с дешевыми боеприпасами американская версия пистолета не дружит и гильза не выбрасывается при выстреле, оставаясь в патроннике.
Еще одним существенным нюансом при оценке данного пистолета можно считать и то, что это отнюдь не новая разработка, а, по сути, пистолет VP30, в котором курковый ударно-спусковой механизм заменили на ударниковый. В пользу этого говорит и внешнее сходство оружия, и взаимозаменяемость некоторых деталей. Но рассмотрим данный пистолет более подробно.
Эргономика и внешний вид Heckler & Koch VP9
Как уже было сказано выше, пистолет является, по сути, модернизацией VP30, соответственно и внешний вид у них схожий. Что же касается эргономики, то оружие получает только положительные оценки. Для адаптации под размер ладони стрелка на тыльной стороне рукояти могут быть заменены накладки. На боковых поверхностях кожуха-затвора присутствует крупная насечка, что добавляет надежности в хвате, даже если оружие и руки стрелка будут испачканы грязью. Помимо крупных насечек у тыльной части кожуха-затвора дополнительно имеется два боковых упора, что, обратно же, положительно сказывается на надежности хвата, когда руки защищены толстыми перчатками.
Отдельно нужно отметить возможность замены прицельных приспособлений, причем на прицельные приспособления от производителя, что гарантирует то, что они подойдут. С недавнего времени компания наладила выпуск даже коллиматорных прицелов для пистолета. В остальном оружие вполне обычное - стандартные органы управления, индикатор наличия патрона в патроннике и индикатор взведенного ударника. Что подводит нас к описанию устройства пистолета.
Устройство пистолета Heckler & Koch VP9
Как понятно из наличия индикатора взведения ударника, ударно-спусковой механизм у пистолета без довзвода, а именно одинарного действия. В этом плане конструкторы немецкой компании не пошли на поводу у оружейной моды. С одной стороны такое решение не такое уж и критичное и просто следует учитывать эту особенность оружия. С другой же, более простой ударно-спусковой механизм должен был уменьшить стоимость оружия, однако на фоне других современных пистолетов Heckler & Koch VP9 не может похвастаться низкой ценой. В некоторых случаях стоимость немецкого пистолета в полтора-два раза выше аналогов, при тех же характеристиках и ресурсе, что не добавляет ему популярности.
Как не сложно догадаться, автоматика пистолета построена все по той же схеме с коротким ходом ствола. Запирание осуществляется при вхождении прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Движения казенной части ствола происходят благодаря взаимодействию фигурного выреза в приливе под патронником и штифта фиксирующего ствол.
Еще одной особенностью пистолета является ствол с полигональной нарезкой.
Плюсы и минусы пистолета Heckler & Koch VP9
Главным достоинством оружия является наличие для него дополнительных аксессуаров от производителя, а также взаимозаменяемость отдельных деталей с предыдущими моделями пистолетов. Не лишним будет упомянуть и о стабильно высоком качестве оружия.
Главным же недостатком, при прочих равных является стоимость пистолета. Такую особенность как ударно-спусковой механизм одинарного действия также часто относят к разряду недостатков оружия, но это все-таки особенность, а не недостаток.
Итог
Подводя итого выше написанному, можно сделать вывод о том, что пистолет Heckler & Koch VP9, безусловно, интересная модель оружия, заслуживающая внимания. Однако он не выделяется среди прочих своими характеристиками, но стоит при этом значительно дороже. Плюс ко всему, с дешевыми слабыми патронами оружие вдет себя не совсем корректно, что не добавляет пистолету любви со стороны потребителя. Другими словами, этот пистолет навряд ли стоит называть лучшим среди существующих в 2018 году. Возможно, он лучший среди последних разработок компании, но никак не в масштабе всего оружейного рынка в целом.
Пистолет Sig Sauer P320
Разумеется, топ лучших пистолетов 2018 года не мог обойтись без победителя в конкурсе на новое оружие для армии США. Очевидно, что если пистолет признали достаточно хорошим чтобы принять на вооружение, то он просто обязан присутствовать в подобном списке. Однако нужно учитывать, что оружие далеко не всегда выбирается по своим характеристикам, намного более значимую роль играет соотношение цена/качество, а также дополнительные услуги по обслуживанию, ремонту и предоставлению запасных. Все это в какой-то степени касается и пистолета Sig Sauer P320, однако это оружие показывает более чем хорошие результаты, как по надежности, так и по точности ведения огня. Пистолет оказался достаточно простым в обслуживании и удобным в обращении, что обеспечило ему победу не только в конкурсе на новый пистолет для армии США, но и завидный успех на гражданском рынке.
К слову о конкурсе на новый пистолет. Возможно, кто-то еще не заметил, но список оружия в Топ-6 от Guns To Carry ну очень уж похож на список участников этого самого конкурса на пистолет для армии США. Так что «ай-яй-яй», получается, что кто-то схалтурил.
Эргономика внешний вид пистолета Sig Sauer P320
По поводу эргономики пистолета особых нареканий ни у кого нет, и хотя оружие кажется излишне угловатым, а желание дорисовать курок непреодолимым, в руке этот пистолет лежит как положено. По крайней мере, в руке среднего размера. Людям с крупными ладонями придется довольствоваться тем, чем есть, либо же надевать на рукоять резиновые накладки для увеличения ее объема, так как даже тыльных сменных вкладышей конструкция оружия не предусматривает. Элементы управления оружием минимальны, состоят из продублированной с двух сторон кнопки затворной задержки, рычага для разборки оружия и спускового крючка. Отдельно нужно отметить, что военная модификация оснащается переключателем предохранителя, который расположен на рамке оружия и также продублирован по обе стороны пистолета.
Благодаря принятию этого пистолета на вооружение армии США, для него уже сейчас разработана масса дополнительных устройств начиная от банальных малогабаритных фонариков с креплением под стволом оружия, заканчивая коллиматорным прицелом, устанавливаемым на кожухе-затворе. Прибор бесшумной стрельбы, а также версия пистолета с удлиненным стволом и резьбой у дульного вреза также присутствует.
Устройство пистолета Sig Sauer P320
Ключевым моментом, на который делался упор конструкторами компании, была модульность. Но на деле эта модульность оказалась весьма урезанной. Так в полноразмерном пистолете и его компактной версии пластиковые рамки одинаковые, субкомпатный вариант оружия получил уже другу рамку. Если говорить откровенно, то ни о какой модульности в данном случае говорить не приходиться, использование одинаковых рамок в разных вариантах оружия это уже давно экономически обоснованное явление и далеко не всегда об этом говорят как о чем-то выдающемся.
Основой для пистолета Sig Sauer P320 стала все та же система автоматики с коротким ходом ствола. Запирание канала ствола осуществляется при вхождении прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Движение в вертикальной плоскости казенной части ствола обеспечивается взаимодействием фигурного выреза в приливе под патронником и осью рычага, запирающего ствол оружия.
Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый с предварительным полувзводом ударника и его довзводом, при нажатии на спусковой крючок. Обратно же присутствует особенность отсутствия возможности произвести повторно накол капсюля в случае осечки.
Как не сложно догадаться, оружие спроектировано из расчета постоянной готовности к применению, то есть подразумевается возможность ношения пистолета с патроном в патроннике. Для обеспечения безопасности обращения с оружием в конструкцию пистолета внедрены несколько автоматических предохранителей. Так ударник защищен от случайного срыва, пистолет не может стрелять без магазина в рукояти, дополнительно к этому имеется так же и автоматический предохранитель спускового крючка, но есть версии оружия и без оного.
Плюсы и минусы пистолета Sig Sauer P320
Если быть объективным, то по параметрам безопасности обращения данный пистолет уступает даже первым трем рассматриваемым в данной статье моделям оружия. С другой же стороны пистолет Sig Sauer P320 привлекает своей невысокой ценой, при достаточно неплохих боевых характеристиках и высокой надежности, что является неоспоримым плюсом для оружия.
Отрицательные же качества пистолета сами собой напрашиваются, исходя из вышесказанного. Вариант оружия без переключателя предохранителя явно недостаточно безопасен, если патрон уже в патроннике. Ну а так как пистолет позиционируется, как оружие постоянно готовое к применению, то ношение с патроном в патроннике подразумевается как нормальное явление.
Итог
Если быть объективным, и закрыть глаза на то, что пистолет Sig Sauer P320 был принят на вооружение армией США, то назвать его лучшим можно только с очень большой натяжкой. Да оружие действительно неплохое, но требующее к себе особого внимания, более тщательного нежели другие современные пистолеты, что становится очевидно, что даже при сравнении с тем образцами, которые были описаны выше. Да, некоторые нюансы исчезают в отдельных вариантах пистолета, но в других они присутствуют. В частности наличие на военном варианте переключателя предохранителя, уже можно считать каким-никаким признанием того, что безопасность автоматических предохранителей недостаточна.
Считать ли добавление данного пистолета в топ лучших рекламным ходом? Явно нет, так как лучшей рекламы как принятие оружия на вооружение сложно придумать и именно это и обеспечило упоминание Sig Sauer P320 в данной и подобных статьях.
Пистолет Ruger SR9c
Пистолет Ruger SR9c выделяется тем, что данное оружие представлено именно в своем компактном варианте, и хотя существует и полноразмерная версия этого пистолета, она не нашла такой высокой популярности как этот небольшой и удобный для скрытого ношения малыш. В данном случае можно сразу забегая вперед сказать, что если ориентироваться на потребительский спрос как на показатель известности оружия, то данный пистолет вполне заслуженно занимает свое место в этом списке. Достаточно компактный и не имеющий выступающих далеко за пределы оружия элементов управления, данный пистолет оказался идеальным для скрытого ношения, но это отразилось на отдельных нюансах его эксплуатации.
Эргономика пистолета Ruger SR9c
Несмотря на то, что пистолет оказался весьма удобен для постоянного скрытого ношения при этом он имеет достаточные габариты для удобного удержания. Однако не все с эргономикой этого оружия гладко. Дело в том, что в угоду удобному ношению пришлось значительно уменьшить размеры элементов управления оружием, соответственно их переключении стало менее удобным чем хотелось бы. Так в частности переключатель предохранителя имеет очень малый размер и хотя его форма старается максимально компенсировать этот недостаток, его расположение таково, сто отключить его при помощи одной руки весьма проблематично, разве что делать это заранее, до того как оружие окажется в руке стрелка.
Кнопка затворной задержки напротив, несмотря на свои компактные размеры весьма удобна, ну а о спусковом крючке и кнопке извлечения магазина можно не говорить.
Прицельные приспособления достаточно крупные, что облегчает прицеливание, но что более удивительно так это наличие возможности внесения поправок целиком, по вертикали при помощи винта, а по горизонтали путем смещения относительно кожуха-затвора.
В целом у большинства людей не возникает ощущения дискомфорта при эксплуатации данного пистолета. Тем не менее, отсутствие возможности адаптировать оружие под крупную руку стрелка это неоспоримый минус. Кроме того, потребители часто отмечают как недостаток малый размер предохранительной скобы, из-за чего оружие становиться проблематично использовать в толстых перчатках. Впрочем, в толстых перчатках пистолет и с предохранителя будет сложно снять, так что, как ни прискорбно, но нужно отметить, что Ruger SR9c это пистолет не для холодного климата.
Устройство пистолета Ruger SR9c
Как не сложно догадаться, основой оружия стала все та же система автоматики с коротким ходом ствола и запиранием канала ствола путем вхождения прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм ударниковый, с довзводом при нажатии на спусковой крючок. Примечательно, что присутствует индикатор положения ударника.
Безопасность обращения оружием обеспечивается не только переключателем предохранителя, но и автоматическим предохранителя, один из которых можно явно наблюдать на спусковом крючке. Помимо этого пистолет не сможет произвести выстрел без вставленного в рукоять магазина. Ну и само собой присутствует автоматический предохранитель ударника, который блокирует этот самый ударник до полного выжимания спускового крючка. Другими словами оружие остается безопасным даже с отключенным предохранителем и патроном в патроннике, так как представить ситуацию, когда откажет все вместе достаточно сложно.
Плюсы и минусы пистолета Ruger SR9c
Неоспоримым преимуществом пистолета Ruger SR9c являются его габариты и плоская форма без выступающих элементов. Немаловажна также и безопасность оружия, обеспечиваемая наличием автоматических предохранителей, которые частично компенсируют не самый удобный переключатель ручного предохранителя. Не совеем обычные для компактных моделей оружия прицельные приспособления тоже явный плюс пистолета.
Пожалуй, к существенным минусам можно отнести разве что процедуру разборки оружия, при которой штифт удерживающий ствол придется полностью извлечь. На мой скромный взгляд, чем меньше отдельных деталей при полной разборке – тем лучше.
Итог
Данный пистолет вполне заслуженно занимает место в этом списке как один из компактных и при этом удобных и безопасных. В данном случае можно смело верить мнению потребителей гражданского рынка США, которые уже успели изучить это оружие и опробовать его в самых разных условиях.
Подводя итог всему написанному выше, можно заметить, что список лучших пистолетов 2018 года по какой-то причине состоит совсем не из пистолетов, представленных в 2018 году. Это можно объяснить тем, что новинки не прошли даже минимального испытания временем и делать какие-то определенные выводы пока рано. Однако присутствие пистолетов с более чем десятилетней историей тоже выглядит очень странно. Хотя это оружие и подвергалось модификациям, все изменения носили скорее косметический характер и никак не могли отразиться на боевых характеристиках пистолетов. Даже, несмотря на то, что в данный момент в развитии огнестрельного оружия можно наблюдать определенный застой, сложно поверить, что за 10 лет не только ничего не изменилось, но и не были найдены решения, хотя бы увеличивающие срок службы отдельных узлов.
Внимательный читатель заметил, что в списке топа присутствует пистолет Глок 19, в то время как в статье описания этого оружия нет. Объясняется это очень просто. Все существующие модификации австрийского пистолета уже неоднократно описывались на ресурсе более чем подробно. Кроме того, быстрее всего, благодаря удачному стечению обстоятельств конструктору удалось создать такой пистолет, на который до сих пор равняются другие производители, в основном, конечно, из-за того что потребители хотят Глок, но Глок уже приелся.
Так или иначе, но данный топ, на мой взгляд, несколько некорректен. И хотя в нем присутствуют вполне достойные модели оружия, к некоторым из указанных пистолетов есть ряд вопросов.
Источники:
armoury-online.ru
weaponland.ru
gunstocarry.com
Список состоит из 6 пистолетов: Smith & Wesson M&P9 2.0, Springfield Armory XD (M), Glock 19, Heckler & Koch VP9, Sig Sauer P320, Ruger SR9c. Можно заметить, что присутствие Глока в подобных рейтингах, топах и списках уже становится своего рода традицией, хотя если быть объективным, по совокупности параметров и соотношению цена/качество уже давно появились другие более совершенные пистолеты. Попробуем познакомиться хотя бы поверхностно с тем, что было выбрано как лучшее оружие 2018 года
Пистолет Smith & Wesson M&P9 2.0
Две литеры в названии пистолета – М и Р обозначают Military и Police, то есть пистолет проектировался как служебное оружие. Несмотря на это, совокупность характеристики и продуманной эргономики сделала линейку этих пистолетов достаточно популярной в США, как оружия для самообороны. Впервые данные пистолеты с обозначением M&P появились в 2005 году. Конструкторы компании Smith & Wesson поставили перед собой задачу по созданию, легко, компактного, но вместе с тем удобного для ношения и применения пистолета, и если обратить внимание на количество единиц, проданных пистолетов в разных модификациях и калибрах, с задачей конструкторы справились.
Совсем недавно в 2016 году линейка пистолетов обновилась, о чем говорит приставка в названии оружия 2.0. Помимо косметических изменений оружие получило новую усиленную рамку, изменилось антикоррозийное покрытие на кожухе-затворе. Пистолет получил 4 сменные накладки на рукоять, вместо трех в предыдущей версии оружия, что позволило более точно подгонять оружие под размер руки стрелка. Помимо этого изменения коснулись спускового крючка и прицельных приспособлений.
На данный момент это оружие рекомендовано как личное Управлением по борьбе с наркотиками США, помимо этого пистолеты серии M&P используются как служебное оружие в 16 странах мира, что позволяет сделать вывод о том, что оружие действительно заслуживает внимания, и присутствует в списке не ради рекламы.
Эргономика и внешний пистолета M&P М2.0
Несмотря на то, что красота это понятие субъективное, нельзя не согласиться с тем, что свой определенный шарм пистолет имеет. Особенно в глаза бросаются длинные проточки на кожухе-затворе, делающие оружие схожим со всем известным Пустынным орлом, который хоть и является весьма специфическим пистолетом, но достаточно узнаваем и «раскручен». Но не красотою единой подкупает это оружие.
Как уже было сказано выше, пистолет имеет 4 сменные накладки, устанавливаемые на тыльную сторону рукояти, что позволяет подогнать оружие под размеры ладони владельца. Полезной такая возможность будет и при использовании пистолета в зимних перчатках. Многих не устраивает отсутствие нормальной поверхности для хвата в передней части кожуха-затвора, и хотя номинально там есть насечка, для тех ко привык оттягивать кожух-затвор взявшись именно за переднюю его часть придется либо менять привычки, либо подыскать другую модель оружия. Говорить что-то об органах управления оружием будет явно лишним, так как все они привычны, двухсторонние и на своих местах.
Куда больше вопросов вызывает процедура обслуживания пистолета, которую по хорошему нужно было бы описать в устройстве оружия, но так как она причиняет определенные неудобства владельцу, то опишем ее тут. Дело в том, что начинается разборка вполне привычно, с извлечения магазина и постановки затвора на затворную задержку. Поворачивается рычаг фиксирующий ствол оружия и вот дальше начинаются чудеса. При помощи отвертки или, как рекомендует производитель, сменной накладки на рукоять нужно подобраться через окно для выброса стреляных гильз и отжать деталь, именуемую как деактиватор шептала. И только после этого можно снять кожух-затвор со стволом. Насколько я понимаю, если не произвести эту маленькую процедуру, то приложив усилия для снятия кожуха-затвора можно повредить ударно-спусковой механизм оружия. Для чего пистолету такая особенность, которая явно не добавляет ему лишних баллов при оценке, разберем в описании устройства оружия.
Устройство пистолета M&P М2.0
Описанная выше особенность пистолета объясняется наличием одного из автоматических предохранителей, который не допускает ведение огня при извлеченном магазине. Повышенная безопасность при обращении с оружием это конечно безусловный плюс, но что делать, когда большинство людей сначала вещь ломают, а потом пытаются найти в инструкции тот момент, в котором они что-то сделали не так?
Помимо автоматического предохранителя исключающего выстрел при извлеченном магазине, в конструкции оружии присутствует еще два решения аналогичной проблемы. Имеется автоматический предохранитель спускового крючка, который не допускает выстрел при его случайном сцеплении с посторонними предметами или одеждой, а также автоматический предохранитель ударника. Помимо этого отдельным вариантом оружие является ответвление от линейки пистолетов M&P М2.0, в которых присутствует стандартный переключатель предохранителя, расположенный на пластиковой рамке оружия.
Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый с довзводом ударника при нажатии на спусковой крючок. При этом нужно учитывать, что в редком случае осечки, повторное нажатие на спусковой крючок не приведет абсолютно ни к чему. То есть путем оттягивания кожуха-затвора нужно будет извлечь из оружия боеприпас давший осечку, ну и в случае затяжного выстрела можно нехило… испугаться.
Система автоматики пистолета построена по схеме с коротким ходом ствола, взаимодействие затвора и ствола оружия осуществляется благодаря фигурному приливу под казенной частью ствола и оси рычага для фиксации ствола оружия. Запирание канала ствола происходит при вхождении прилива над патронником в окно дл выброса стреляных гильз.
Плюсы и минусы пистолета M&P М2.0
Как отмечают владельцы пистолетов M&P М2.0 главным достоинством этого оружия является как раз его эргономика. Благодаря низко посаженному стволу и высокому хвату за рукоять, отдача ощущается более приятной, а сам пистолет меньше уводит с линии прицеливания, что позволяет вести огонь прицельно в более высоком темпе. Часто этот пистолет сравнивают с Глоком именно по комфортности ощущения отдачи и по точности, но верить таким сравнениям все же не стоит, так как владельцы Глоков тянут одеяло на себя, а владельцы S&W утверждают, что их пистолет более совершенен. Справедливости ради нужно отметить, что у ударно-спускового механизма M&P М2.0 присутствует резкий провал в ходе спускового крючка после срыва ударника, что в теории не самым положительным образом должно сказываться на точности ведения огня, но не о снайперской винтовке сейчас говорим, а о пистолете.
Немаловажным плюсом можно считать относительную безопасность оружия даже при ношении с патроном в патроннике, что, в свою очередь, ведет к тому, что оружие всегда готово к применению, а это явный плюс, как для служебного пистолета, так и для пистолета для самообороны. Различные варианты пистолета, включающие в себя не только выбор по боеприпасу, но и выбор по габаритам оружия позволяют подобрать в рамках одной линейки и малогабаритный пистолет для скрытого ношения, и полноценный пистолет для применения как служебного оружия.
К минусам же можно отнести нюансы при разборке оружия, а также невозможность повторно совершить накол капсюля при осечке. И хотя оба минуса относятся к особенностям конструкции и присутствуют в других моделях современных пистолетов, на них нельзя закрывать глаза, так как они есть.
Итог
Присутствие пистолета M&P М2.0 в списке 6 лучших пистолетов 2018 года полностью оправдано хотя бы по той причине, что данный пистолет признали и на гражданском рынке и в правоохранительных органах и армиях разных стран, что, как минимум, говорит о разумном соотношении по цене и качеству изделия.
Пистолет Springfield Armory XD
Следующий пистолет по списку Springfield Armory XD. И этот пистолет далеко не новинка на рынке, но от этого он не перестает быть весьма интересным. Интересен он в первую очередь тем, что, несмотря на американского производителя, перед нами оружие, разработанное в Хорватии, где имеет обозначение HS2000. Как понятно из названия, появился данный пистолет в 2000 году, а если быть более точным, то в 1999 году он был принят на вооружении армии Хорватии, где до этого была, ну скажем так не самая удачная модель пистолета, а с 2001 года данное оружие начало поставляться на экспорт. Сначала экспортом, а в последующем и производством пистолета на территории США занялась оружейная компания Springfield Armory, в последующем, благодаря стараниям этой компании, оружие было незначительно модернизировано с учетом пожеланий специалистов из армии и правоохранительных органов. Вообще появление и распространение этого оружия можно считать либо маленьким оружейным чудом, либо же вдумчивой работой хорватского конструктора Марко Вуковича, который учел все современные требования к данному классу оружия и смог их реализовать, применив последние наработки и идеи из оружейного мира.
Данный пистолет уже отлично зарекомендовал себя на гражданском рынке в США, получил распространение в армии и полиции многих стран, но, как всегда, нет ничего идеального, и в конструкции этого оружия тоже присутствуют свои нюансы.
Внешний вид и эргономика пистолета Springfield Armory XD
Несмотря на то, что пистолету Springfield Armory XD дают достаточно высокую оценку в плане эргономики, некоторые вопросы все имеют место быть. В первую очередь внимание привлекает клавиша автоматического предохранителя с тыльной стороны оружия. Для многих она кажется абсолютно неудобной и даже лишней, при условии наличия все того же автоматического предохранителя на спусковом крючке. Наличие клавиши с тыльной стороны рукояти ограничило возможность подгонки оружия под конкретный размер ладони стрелка. Несмотря на то, что присутствуют сменные накладки, они не перекрывают верхнюю часть рукояти, а значит, ее толщина остается неизменной. В принципе, больше нареканий по удобству эксплуатации данного пистолета нет. Зато есть свои нюансы в устройстве оружия.
Конструкция пистолета Springfield Armory XD
В отличие от большинства современных пистолетов ударно-спусковой механизм Springfield Armory XD хоть и ударниковый, но без довзвода, только одинарного действия. Из этого следует более легкий и плавный спуск, а также сомнения в безопасности оружия с патроном в патроннике, хотя два автоматических предохранителя должны полностью исключать случайный выстрел. Обратно же следует обратить внимание на отсутствие возможности произвести попытку повторного накола капсюля в случае осечки. Но это присущая черта абсолютного большинства современных пистолетов, а при использовании качественных боеприпасов, которые хранились в надлежащих условиях, проблема перестает быть проблемой.
Основой для оружия снова стала система автоматики с коротким ходом ствола и запиранием приливом над патронником за окно для выброса стреляных гильз. Каких-то особенных нюансов в процессе обслуживания или применения оружие не имеет.
Плюсы и минусы пистолета Springfield Armory XD
Основным достоинством конструкции можно считать то, что она позволяет применять все распространенные виды боеприпасов, кроме того, линейка пистолетов Springfield Armory XD включает в себя оружие с самыми разными габаритами, что позволяет перекрыть все ниши применения короткоствольного оружия. С недавнего времени появился даже вариант пистолета с удлиненным стволом и резьбой у дульного среза, что позволяет использовать приборы бесшумной стрельбы.
К недостаткам оружия можно отнести ударно-спусковой механизм одинарного действия, но это скорее уже дело наработки навыков обращения с оружием со своими особенностями, чем критический недостаток. Также можно отметить как пережиток прошлого клавишу автоматического предохранителя с тыльной стороны рукояти, но, на мой взгляд, предохранительных устройств мало не бывает, и если они не мешают применению оружия по назначению, то значит они на своем месте.
Итог
Стоит ли рассматривать пистолет Springfield Armory XD как достойный образец для 2018 года – вопрос спорный. С одной стороны оружие уже хорошо себя зарекомендовавшее и проверенное, но с учетом того, что ему без малого 20 лет упоминать его в таком коротком топе более чем странно. Но и рассматривать это упоминание как неприкрытую рекламу тоже не следует, пистолет известный и уже нашел своих поклонников.
Пистолет Heckler & Koch VP9
Если посмотреть на все современные пистолеты, то не покидает ощущение, что конструкторы забыли о том, что в своей работе хоть иногда нужно применять творческий подход. Фактически все короткоствольное оружие на данном этапе развития однотипное и не отличается друг от друга чем-то принципиально. Единственные, кто работают в полную силу это дизайнеры, стараясь сделать однотипную продукцию хоть немного разнообразнее хотя бы внешне.
Не обошли современные течения оружейной моды и немецкую компанию Heckler & Koch. Так, в 2014 году был разработан пистолет Heckler & Koch VP9, а уже в 2015 он поступил в продажу. Для того чтобы избежать путаницы со швейцарским пистолетом с таким же именем, европейскую версию оружия окрестили SFP9, причем отличия коснулись не только имени. В американской версии оружия установлен более увесистый кожух-затвор, что позволяет применять в пистолете более мощные патроны 9х19 нежели стандартные. Это привело к тому, что с дешевыми боеприпасами американская версия пистолета не дружит и гильза не выбрасывается при выстреле, оставаясь в патроннике.
Еще одним существенным нюансом при оценке данного пистолета можно считать и то, что это отнюдь не новая разработка, а, по сути, пистолет VP30, в котором курковый ударно-спусковой механизм заменили на ударниковый. В пользу этого говорит и внешнее сходство оружия, и взаимозаменяемость некоторых деталей. Но рассмотрим данный пистолет более подробно.
Эргономика и внешний вид Heckler & Koch VP9
Как уже было сказано выше, пистолет является, по сути, модернизацией VP30, соответственно и внешний вид у них схожий. Что же касается эргономики, то оружие получает только положительные оценки. Для адаптации под размер ладони стрелка на тыльной стороне рукояти могут быть заменены накладки. На боковых поверхностях кожуха-затвора присутствует крупная насечка, что добавляет надежности в хвате, даже если оружие и руки стрелка будут испачканы грязью. Помимо крупных насечек у тыльной части кожуха-затвора дополнительно имеется два боковых упора, что, обратно же, положительно сказывается на надежности хвата, когда руки защищены толстыми перчатками.
Отдельно нужно отметить возможность замены прицельных приспособлений, причем на прицельные приспособления от производителя, что гарантирует то, что они подойдут. С недавнего времени компания наладила выпуск даже коллиматорных прицелов для пистолета. В остальном оружие вполне обычное - стандартные органы управления, индикатор наличия патрона в патроннике и индикатор взведенного ударника. Что подводит нас к описанию устройства пистолета.
Устройство пистолета Heckler & Koch VP9
Как понятно из наличия индикатора взведения ударника, ударно-спусковой механизм у пистолета без довзвода, а именно одинарного действия. В этом плане конструкторы немецкой компании не пошли на поводу у оружейной моды. С одной стороны такое решение не такое уж и критичное и просто следует учитывать эту особенность оружия. С другой же, более простой ударно-спусковой механизм должен был уменьшить стоимость оружия, однако на фоне других современных пистолетов Heckler & Koch VP9 не может похвастаться низкой ценой. В некоторых случаях стоимость немецкого пистолета в полтора-два раза выше аналогов, при тех же характеристиках и ресурсе, что не добавляет ему популярности.
Как не сложно догадаться, автоматика пистолета построена все по той же схеме с коротким ходом ствола. Запирание осуществляется при вхождении прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Движения казенной части ствола происходят благодаря взаимодействию фигурного выреза в приливе под патронником и штифта фиксирующего ствол.
Еще одной особенностью пистолета является ствол с полигональной нарезкой.
Плюсы и минусы пистолета Heckler & Koch VP9
Главным достоинством оружия является наличие для него дополнительных аксессуаров от производителя, а также взаимозаменяемость отдельных деталей с предыдущими моделями пистолетов. Не лишним будет упомянуть и о стабильно высоком качестве оружия.
Главным же недостатком, при прочих равных является стоимость пистолета. Такую особенность как ударно-спусковой механизм одинарного действия также часто относят к разряду недостатков оружия, но это все-таки особенность, а не недостаток.
Итог
Подводя итого выше написанному, можно сделать вывод о том, что пистолет Heckler & Koch VP9, безусловно, интересная модель оружия, заслуживающая внимания. Однако он не выделяется среди прочих своими характеристиками, но стоит при этом значительно дороже. Плюс ко всему, с дешевыми слабыми патронами оружие вдет себя не совсем корректно, что не добавляет пистолету любви со стороны потребителя. Другими словами, этот пистолет навряд ли стоит называть лучшим среди существующих в 2018 году. Возможно, он лучший среди последних разработок компании, но никак не в масштабе всего оружейного рынка в целом.
Пистолет Sig Sauer P320
Разумеется, топ лучших пистолетов 2018 года не мог обойтись без победителя в конкурсе на новое оружие для армии США. Очевидно, что если пистолет признали достаточно хорошим чтобы принять на вооружение, то он просто обязан присутствовать в подобном списке. Однако нужно учитывать, что оружие далеко не всегда выбирается по своим характеристикам, намного более значимую роль играет соотношение цена/качество, а также дополнительные услуги по обслуживанию, ремонту и предоставлению запасных. Все это в какой-то степени касается и пистолета Sig Sauer P320, однако это оружие показывает более чем хорошие результаты, как по надежности, так и по точности ведения огня. Пистолет оказался достаточно простым в обслуживании и удобным в обращении, что обеспечило ему победу не только в конкурсе на новый пистолет для армии США, но и завидный успех на гражданском рынке.
К слову о конкурсе на новый пистолет. Возможно, кто-то еще не заметил, но список оружия в Топ-6 от Guns To Carry ну очень уж похож на список участников этого самого конкурса на пистолет для армии США. Так что «ай-яй-яй», получается, что кто-то схалтурил.
Эргономика внешний вид пистолета Sig Sauer P320
По поводу эргономики пистолета особых нареканий ни у кого нет, и хотя оружие кажется излишне угловатым, а желание дорисовать курок непреодолимым, в руке этот пистолет лежит как положено. По крайней мере, в руке среднего размера. Людям с крупными ладонями придется довольствоваться тем, чем есть, либо же надевать на рукоять резиновые накладки для увеличения ее объема, так как даже тыльных сменных вкладышей конструкция оружия не предусматривает. Элементы управления оружием минимальны, состоят из продублированной с двух сторон кнопки затворной задержки, рычага для разборки оружия и спускового крючка. Отдельно нужно отметить, что военная модификация оснащается переключателем предохранителя, который расположен на рамке оружия и также продублирован по обе стороны пистолета.
Благодаря принятию этого пистолета на вооружение армии США, для него уже сейчас разработана масса дополнительных устройств начиная от банальных малогабаритных фонариков с креплением под стволом оружия, заканчивая коллиматорным прицелом, устанавливаемым на кожухе-затворе. Прибор бесшумной стрельбы, а также версия пистолета с удлиненным стволом и резьбой у дульного вреза также присутствует.
Устройство пистолета Sig Sauer P320
Ключевым моментом, на который делался упор конструкторами компании, была модульность. Но на деле эта модульность оказалась весьма урезанной. Так в полноразмерном пистолете и его компактной версии пластиковые рамки одинаковые, субкомпатный вариант оружия получил уже другу рамку. Если говорить откровенно, то ни о какой модульности в данном случае говорить не приходиться, использование одинаковых рамок в разных вариантах оружия это уже давно экономически обоснованное явление и далеко не всегда об этом говорят как о чем-то выдающемся.
Основой для пистолета Sig Sauer P320 стала все та же система автоматики с коротким ходом ствола. Запирание канала ствола осуществляется при вхождении прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Движение в вертикальной плоскости казенной части ствола обеспечивается взаимодействием фигурного выреза в приливе под патронником и осью рычага, запирающего ствол оружия.
Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый с предварительным полувзводом ударника и его довзводом, при нажатии на спусковой крючок. Обратно же присутствует особенность отсутствия возможности произвести повторно накол капсюля в случае осечки.
Как не сложно догадаться, оружие спроектировано из расчета постоянной готовности к применению, то есть подразумевается возможность ношения пистолета с патроном в патроннике. Для обеспечения безопасности обращения с оружием в конструкцию пистолета внедрены несколько автоматических предохранителей. Так ударник защищен от случайного срыва, пистолет не может стрелять без магазина в рукояти, дополнительно к этому имеется так же и автоматический предохранитель спускового крючка, но есть версии оружия и без оного.
Плюсы и минусы пистолета Sig Sauer P320
Если быть объективным, то по параметрам безопасности обращения данный пистолет уступает даже первым трем рассматриваемым в данной статье моделям оружия. С другой же стороны пистолет Sig Sauer P320 привлекает своей невысокой ценой, при достаточно неплохих боевых характеристиках и высокой надежности, что является неоспоримым плюсом для оружия.
Отрицательные же качества пистолета сами собой напрашиваются, исходя из вышесказанного. Вариант оружия без переключателя предохранителя явно недостаточно безопасен, если патрон уже в патроннике. Ну а так как пистолет позиционируется, как оружие постоянно готовое к применению, то ношение с патроном в патроннике подразумевается как нормальное явление.
Итог
Если быть объективным, и закрыть глаза на то, что пистолет Sig Sauer P320 был принят на вооружение армией США, то назвать его лучшим можно только с очень большой натяжкой. Да оружие действительно неплохое, но требующее к себе особого внимания, более тщательного нежели другие современные пистолеты, что становится очевидно, что даже при сравнении с тем образцами, которые были описаны выше. Да, некоторые нюансы исчезают в отдельных вариантах пистолета, но в других они присутствуют. В частности наличие на военном варианте переключателя предохранителя, уже можно считать каким-никаким признанием того, что безопасность автоматических предохранителей недостаточна.
Считать ли добавление данного пистолета в топ лучших рекламным ходом? Явно нет, так как лучшей рекламы как принятие оружия на вооружение сложно придумать и именно это и обеспечило упоминание Sig Sauer P320 в данной и подобных статьях.
Пистолет Ruger SR9c
Пистолет Ruger SR9c выделяется тем, что данное оружие представлено именно в своем компактном варианте, и хотя существует и полноразмерная версия этого пистолета, она не нашла такой высокой популярности как этот небольшой и удобный для скрытого ношения малыш. В данном случае можно сразу забегая вперед сказать, что если ориентироваться на потребительский спрос как на показатель известности оружия, то данный пистолет вполне заслуженно занимает свое место в этом списке. Достаточно компактный и не имеющий выступающих далеко за пределы оружия элементов управления, данный пистолет оказался идеальным для скрытого ношения, но это отразилось на отдельных нюансах его эксплуатации.
Эргономика пистолета Ruger SR9c
Несмотря на то, что пистолет оказался весьма удобен для постоянного скрытого ношения при этом он имеет достаточные габариты для удобного удержания. Однако не все с эргономикой этого оружия гладко. Дело в том, что в угоду удобному ношению пришлось значительно уменьшить размеры элементов управления оружием, соответственно их переключении стало менее удобным чем хотелось бы. Так в частности переключатель предохранителя имеет очень малый размер и хотя его форма старается максимально компенсировать этот недостаток, его расположение таково, сто отключить его при помощи одной руки весьма проблематично, разве что делать это заранее, до того как оружие окажется в руке стрелка.
Кнопка затворной задержки напротив, несмотря на свои компактные размеры весьма удобна, ну а о спусковом крючке и кнопке извлечения магазина можно не говорить.
Прицельные приспособления достаточно крупные, что облегчает прицеливание, но что более удивительно так это наличие возможности внесения поправок целиком, по вертикали при помощи винта, а по горизонтали путем смещения относительно кожуха-затвора.
В целом у большинства людей не возникает ощущения дискомфорта при эксплуатации данного пистолета. Тем не менее, отсутствие возможности адаптировать оружие под крупную руку стрелка это неоспоримый минус. Кроме того, потребители часто отмечают как недостаток малый размер предохранительной скобы, из-за чего оружие становиться проблематично использовать в толстых перчатках. Впрочем, в толстых перчатках пистолет и с предохранителя будет сложно снять, так что, как ни прискорбно, но нужно отметить, что Ruger SR9c это пистолет не для холодного климата.
Устройство пистолета Ruger SR9c
Как не сложно догадаться, основой оружия стала все та же система автоматики с коротким ходом ствола и запиранием канала ствола путем вхождения прилива над патронником в окно для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм ударниковый, с довзводом при нажатии на спусковой крючок. Примечательно, что присутствует индикатор положения ударника.
Безопасность обращения оружием обеспечивается не только переключателем предохранителя, но и автоматическим предохранителя, один из которых можно явно наблюдать на спусковом крючке. Помимо этого пистолет не сможет произвести выстрел без вставленного в рукоять магазина. Ну и само собой присутствует автоматический предохранитель ударника, который блокирует этот самый ударник до полного выжимания спускового крючка. Другими словами оружие остается безопасным даже с отключенным предохранителем и патроном в патроннике, так как представить ситуацию, когда откажет все вместе достаточно сложно.
Плюсы и минусы пистолета Ruger SR9c
Неоспоримым преимуществом пистолета Ruger SR9c являются его габариты и плоская форма без выступающих элементов. Немаловажна также и безопасность оружия, обеспечиваемая наличием автоматических предохранителей, которые частично компенсируют не самый удобный переключатель ручного предохранителя. Не совеем обычные для компактных моделей оружия прицельные приспособления тоже явный плюс пистолета.
Пожалуй, к существенным минусам можно отнести разве что процедуру разборки оружия, при которой штифт удерживающий ствол придется полностью извлечь. На мой скромный взгляд, чем меньше отдельных деталей при полной разборке – тем лучше.
Итог
Данный пистолет вполне заслуженно занимает место в этом списке как один из компактных и при этом удобных и безопасных. В данном случае можно смело верить мнению потребителей гражданского рынка США, которые уже успели изучить это оружие и опробовать его в самых разных условиях.
Подводя итог всему написанному выше, можно заметить, что список лучших пистолетов 2018 года по какой-то причине состоит совсем не из пистолетов, представленных в 2018 году. Это можно объяснить тем, что новинки не прошли даже минимального испытания временем и делать какие-то определенные выводы пока рано. Однако присутствие пистолетов с более чем десятилетней историей тоже выглядит очень странно. Хотя это оружие и подвергалось модификациям, все изменения носили скорее косметический характер и никак не могли отразиться на боевых характеристиках пистолетов. Даже, несмотря на то, что в данный момент в развитии огнестрельного оружия можно наблюдать определенный застой, сложно поверить, что за 10 лет не только ничего не изменилось, но и не были найдены решения, хотя бы увеличивающие срок службы отдельных узлов.
Внимательный читатель заметил, что в списке топа присутствует пистолет Глок 19, в то время как в статье описания этого оружия нет. Объясняется это очень просто. Все существующие модификации австрийского пистолета уже неоднократно описывались на ресурсе более чем подробно. Кроме того, быстрее всего, благодаря удачному стечению обстоятельств конструктору удалось создать такой пистолет, на который до сих пор равняются другие производители, в основном, конечно, из-за того что потребители хотят Глок, но Глок уже приелся.
Так или иначе, но данный топ, на мой взгляд, несколько некорректен. И хотя в нем присутствуют вполне достойные модели оружия, к некоторым из указанных пистолетов есть ряд вопросов.
Источники:
armoury-online.ru
weaponland.ru
gunstocarry.com
- Автор:
- Марк Поддубный
- Использованы фотографии:
- armoury-online.ru
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