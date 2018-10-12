Военно-технический винегрет по-индийски. Как решается проблема обучения в войсках?

Высшее военное командование Индии обсуждает вопросы открытия новых учебных центров для военнослужащих индийской армии. Главной причиной обсуждения является усложнение логистики использования вооружений индийскими вооружёнными силами. СМИ страны сообщают, что в новых учебных центрах обучение будут проходить индийские военные лётчики и представители войск противовоздушной обороны.В первую очередь речь идёт об обучении индийских военнослужащих эксплуатации российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также вооружений французских истребителей Rafale. Как известно, Индия законтрактовала у РФ несколько полковых комплектов современных ЗРК на сумму свыше 5,4 млрд долларов. Ранее был подписан контракт с Парижем на поставку в ВВС Индии тридцати с лишним «Рафалей», при этом Индия уже высказала претензии в адрес Франции по поводу того, что та, вероятно, не сможет поставить истребители к февралю 2019 года.В индийских СМИ отмечают, что военно-техническая логистика в стране приобретает калейдоскопический характер. Ни в одной армии мира нет такого «разброса» в вооружениях, особенно включая современные, как в армии Индии.Нужно отметить, что в открываемых учебных центрах будет вестись подготовка индийских лётчиков к эксплуатации модернизированных вертолётов американского производства Chinook и Apache.При этом не сообщается, кто конкретно будет заниматься преподавательской деятельностью в этих центрах.Ранее в СМИ Индии появлялась информация о том, что подготовкой индийских расчётов ПВО использованию ЗРК С-400 займутся российские специалисты. Пересекутся ли они с американскими и французскими представителям в коридорах военных учебных центров ВС Индии?