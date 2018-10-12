Ситуация в Сирии. Гуманитарная катастрофа в лагере беженцев в Хомсе
Под ударами ВВС США вновь погибли мирные граждане в Дейр-эз-Зоре. В лагере беженцев, расположенном близ американской базы в провинции Хомс, сложилась катастрофическая ситуация. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Сирийская армия уведомила боевиков, базирующихся в западной части провинции Алеппо, о готовности применить силу, если те не покинут район до 15 октября. Данный ультиматум вызван тем, что боевики продолжают обстреливать административный центр региона. Напомним, юго-запад провинции входит в демилитаризованную зону, о создании которой договорились президенты России и Турции.
Американские самолеты нанесли ракетные удары по населенному пункту Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. О потерях среди террористов не сообщается. Однако стало известно о гражданских жертвах – в результате авианалета погибло не менее пяти человек, в том числе один ребенок. Как отметил источник, мирные жители пытаются покинуть район боевых действий, но их выходу препятствуют боевики «демократических сил» (SDF).
В лагере беженцев Рукбан, расположенном близ американской базы в районе населенного пункта Аль-Танф (провинция Хомс), в критическом состоянии находятся около 70 тыс. человек. При этом американцы блокируют доступ к вынужденным переселенцам медицинских сотрудников и представителей гуманитарных организаций. Также невозможно доставить несчастным людям гуманитарные грузы. Именно США запретили въезд на территорию, прилегающую к их военной базе. Радиус этой запретной зоны составляет 55 км.
Недавно Минобороны РФ призвало американцев обеспечить гуманитарный доступ в лагерь, а также свернуть свою базу в Аль-Танф. Ранее источники сообщали о нахождении в запретной зоне центров подготовки боевиков.
Сирийская армия уведомила боевиков, базирующихся в западной части провинции Алеппо, о готовности применить силу, если те не покинут район до 15 октября. Данный ультиматум вызван тем, что боевики продолжают обстреливать административный центр региона. Напомним, юго-запад провинции входит в демилитаризованную зону, о создании которой договорились президенты России и Турции.
Американские самолеты нанесли ракетные удары по населенному пункту Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. О потерях среди террористов не сообщается. Однако стало известно о гражданских жертвах – в результате авианалета погибло не менее пяти человек, в том числе один ребенок. Как отметил источник, мирные жители пытаются покинуть район боевых действий, но их выходу препятствуют боевики «демократических сил» (SDF).
В лагере беженцев Рукбан, расположенном близ американской базы в районе населенного пункта Аль-Танф (провинция Хомс), в критическом состоянии находятся около 70 тыс. человек. При этом американцы блокируют доступ к вынужденным переселенцам медицинских сотрудников и представителей гуманитарных организаций. Также невозможно доставить несчастным людям гуманитарные грузы. Именно США запретили въезд на территорию, прилегающую к их военной базе. Радиус этой запретной зоны составляет 55 км.
Недавно Минобороны РФ призвало американцев обеспечить гуманитарный доступ в лагерь, а также свернуть свою базу в Аль-Танф. Ранее источники сообщали о нахождении в запретной зоне центров подготовки боевиков.
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