Китайский "стелс" готов к лётным испытаниям

Китай готовится провести первый полет стратегического бомбардировщика нового поколения Hong-20, сообщает информационный портал Global Times.Новейший китайский стратегический "стелс"- бомбардировщик Hong-20, являющийся по сути аналогом американского B-2 Spirit, создается с начала 2010-х годов. По имеющейся в открытых источниках информации, летный прототип бомбардировщика был создан уже в 2013 году. Подробности самой разработки не известны, но летом этого года Центральное телевидение Китая показало кадры наземных испытаний китайского "стелса", а сейчас появилась информация об его летных испытаниях.Китай традиционно не раскрывает подробности своих разработок, но на данный момент известно, что бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло" и напоминает американский Northrop B-2 Spirit. Самолет дозвуковой, позиционируется как "малозаметный". Точных тактико-технических данных нет, но в техзадании указывается, что самолет должен иметь возможность доставить 10 тонн бомбово-ракетной нагрузки на расстояние в восемь тысяч километров без дозаправки. Основным вооружением Hong-20 планируется сделать крылатые ракеты CJ-10K с обычными и ядерными боеголовками.В США уже заявили, что Китай создает новый бомбардировщик для увеличения зоны покрытия надводных военных операций и возможности поражения военно-морских баз США.