Язык до отставки доведёт. Наталья Соколова уволена с поста министра
Наталья Соколова, занимавшая пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области, после высказывания о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей, отправлена в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора области Нину Попову.
Как сообщили в пресс-службе, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, отправив Соколову в отставку с поста министра, по данному поводу заявил, что считает недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. Он предупредил, что к тем, кто забывает об ответственности, будут приниматься самые жесткие меры.
Ранее Наталья Соколова заявила, что считает прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей вполне достаточным для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" в течении месяца. Она поспорила с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко, что проживет на вышеуказанную сумму в течении месяца, но затем отказалась, мотивируя это тем, что "она министр".
Но теперь то, после сегодняшних событий, Наталья Юрьевна может согласится пожить на 3,5 тысячи рублей в месяц? Должность-то уже не мешает.
Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области
Как сообщили в пресс-службе, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, отправив Соколову в отставку с поста министра, по данному поводу заявил, что считает недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. Он предупредил, что к тем, кто забывает об ответственности, будут приниматься самые жесткие меры.
Ранее Наталья Соколова заявила, что считает прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей вполне достаточным для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" в течении месяца. Она поспорила с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко, что проживет на вышеуказанную сумму в течении месяца, но затем отказалась, мотивируя это тем, что "она министр".
Но теперь то, после сегодняшних событий, Наталья Юрьевна может согласится пожить на 3,5 тысячи рублей в месяц? Должность-то уже не мешает.
- Использованы фотографии:
- http://sarnovosti.ru/
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