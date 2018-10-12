В Греции вновь заговорили о компенсации за Вторую мировую
Афины продолжат добиваться от Берлина возвращения «оккупационного займа» и возмещения ущерба от германской оккупации в годы Второй мировой войны, передает РИА Новости заявление президента Греции Прокописа Павлопулоса.
Об этом Павлопулос сказал во время ужина в честь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего в Грецию с официальным визитом.
В начале своей речи он поблагодарил Германию за поддержку в годы кризиса, назвав ее «другом Греции». Но затем заявил, что Афины выдвигают требования, касающиеся «оккупационного кредита» и компенсации за разрушенную инфраструктуру. По словам президента, они юридически обоснованы и подлежат судебному рассмотрению.
Павлопулос добавил, что Греция не выдвигает этих требований в одностороннем порядке. Наоборот, она делает это «в контексте совместной международной и европейской правовой культуры». А правовая культура предписывает спорящим сторонам цивилизованно поддерживать свои требования в компетентном суде.
Еще до этого ужина Штайнмайер в ходе встречи с греческим премьером Алексисом Ципрасом извинился за преступления нацистов в годы войны.
Напомним, Афины уже долгое время добиваются от Берлина возвращения принудительно взятого «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации на общую сумму около € 340 млрд. Германские власти отвергают все притязания, утверждая, что уже выполнили свои обязательства, перечислив в 1960 году 115 млн. марок.
Недавно германские СМИ сообщили, что в Афинах скорректировали требования по компенсациям, увеличив сумму до €376 млрд.
Об этом Павлопулос сказал во время ужина в честь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего в Грецию с официальным визитом.
В начале своей речи он поблагодарил Германию за поддержку в годы кризиса, назвав ее «другом Греции». Но затем заявил, что Афины выдвигают требования, касающиеся «оккупационного кредита» и компенсации за разрушенную инфраструктуру. По словам президента, они юридически обоснованы и подлежат судебному рассмотрению.
Павлопулос добавил, что Греция не выдвигает этих требований в одностороннем порядке. Наоборот, она делает это «в контексте совместной международной и европейской правовой культуры». А правовая культура предписывает спорящим сторонам цивилизованно поддерживать свои требования в компетентном суде.
Еще до этого ужина Штайнмайер в ходе встречи с греческим премьером Алексисом Ципрасом извинился за преступления нацистов в годы войны.
Напомним, Афины уже долгое время добиваются от Берлина возвращения принудительно взятого «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации на общую сумму около € 340 млрд. Германские власти отвергают все притязания, утверждая, что уже выполнили свои обязательства, перечислив в 1960 году 115 млн. марок.
Недавно германские СМИ сообщили, что в Афинах скорректировали требования по компенсациям, увеличив сумму до €376 млрд.
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