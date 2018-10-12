Уже с трёх сторон защитился. Порошенко готов отразить агрессию и с Азова
Не успел украинский президент Петр Порошенко доложить о готовности к отражению "российской агрессии" со стороны крымского полуострова и Приднестровья, как появился еще один повод для гордости. Теперь, проинспектировав учения ВСУ на побережье Азовского моря, Петр Алексеевич заявил о готовности к защите от "российской агрессии" и на этом направлении.
Как написал украинский президент на своей страничке в Facebook, он проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья на Азове и увидел, что "военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления". Порошенко подчеркнул, что ему "очень понравилось", как "командиры умеют качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе".
Необходимо отметить, что в настоящее время на азовском побережье Украины и в акватории Азовского моря проходят очередные трехдневные тактико-специальные учения ВМСУ во взаимодействии с другими военными формированиями. Основной задачей учений, как и прошедших ранее, является "оборона участка побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта". С конца сентября это уже третье учение данной тематики, которое проводится в рамках комплекса мер по усилению военного присутствия Украины на Азовском море.
Ранее Порошенко дал указание развернуть в Азовском море корабельно-катерную группировку и вооружить подразделения, несущие службу на азовском побережье, "новейшим высокоточным оружием".
Как написал украинский президент на своей страничке в Facebook, он проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья на Азове и увидел, что "военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления". Порошенко подчеркнул, что ему "очень понравилось", как "командиры умеют качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе".
Необходимо отметить, что в настоящее время на азовском побережье Украины и в акватории Азовского моря проходят очередные трехдневные тактико-специальные учения ВМСУ во взаимодействии с другими военными формированиями. Основной задачей учений, как и прошедших ранее, является "оборона участка побережья Азовского моря в случае высадки морского десанта". С конца сентября это уже третье учение данной тематики, которое проводится в рамках комплекса мер по усилению военного присутствия Украины на Азовском море.
Ранее Порошенко дал указание развернуть в Азовском море корабельно-катерную группировку и вооружить подразделения, несущие службу на азовском побережье, "новейшим высокоточным оружием".
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