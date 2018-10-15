Проект 2С42 «Лотос». Прототип строится, испытания приближаются
Российская оборонная промышленность продолжает разработку перспективных артиллерийских систем с особыми возможностями. Согласно последним сообщениям, один из самых интересных проектов последнего времени выходит на новый этап. По результатам выполнения новых работ, на полигон выйдет первый опытный образец перспективного самоходного орудия. Успешное прохождение испытаний откроет ему дорогу в войска. Речь идет о перспективном САО 2С42 «Лотос».
Новые сообщения о ходе проекта с шифром «Лотос» появились буквально на днях. 10 октября РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альбертом Баковым. Одной из тем разговора стали пути развития сухопутной артиллерии, в том числе перспективные проекты.
Глава научно-исследовательской организации рассказал, что в настоящее время ведется работа по нескольким новым проектам артиллерийских систем, создаваемым в интересах российского военного ведомства. При этом один из них, имеющий название «Лотос», переходит на новую стадию. К настоящему времени были завершены проектные работы, что позволило приступить к следующему этапу.
По словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШ, сейчас новейший проект находится на стадии строительства первого опытного образца, предназначенного для проведения испытаний. Кроме того, уже сейчас осуществляются первые тесты отдельных компонентов. К сожалению, А. Баков не стал уточнять сроки завершения текущего строительства и старта требуемых испытаний. Кроме того, в интервью не приводились какие-либо подробности технического характера.
В то же время руководитель оборонной организации напомнил о целях проекта. По результатам проекта «Лотос» должно появиться новое самоходное орудие, предназначенное для замены существующих боевых машин типа 2С9 «Нона-С» и их модификаций. Последние состоят на вооружении воздушно-десантных войск и предназначены для огневой поддержки десантников.
***
Последние новости, оглашенные официальным представителем организации-разработчика, могут быть поводом для сдержанного оптимизма. Информация о старте строительства опытного САО «Лотос» говорит о том, что работы по проекту осуществляются в соответствии с установленным графиком. Следует напомнить, что в прошлом запланированные сроки выполнения отдельных этапов проекта корректировались, и потому последние новости позволяют рассматривать ситуацию в положительном ключе.
В начале лета 2016 года стало известно о запуске нового проекта самоходного орудия с шифром «Лотос». По данным того времени, на разработку боевой машины отводилось около двух лет. Вскоре было объявлено, что строительство опытного образца перспективного САО стартует в 2017 году. Однако через несколько недель появилась новая информация. Теперь утверждалось, что прототип «Лотоса» выйдет на полигон только в 2019 году. В течение нескольких месяцев после этого предлагалось провести все необходимые испытания, и в 2020-м самоходка могла бы поступить на вооружение и пойти в серию.
В дальнейшем проект «Лотос» неоднократно становился темой новостей и упоминался официальными лицами. Новые сообщения дополняли доступный объем данных о проекте. При этом сроки завершения основных этапов проекта более не корректировались. Согласно актуальным данным, строительство опытного САО 2С42 «Лотос» уже началось. Проводятся различные испытания отдельных агрегатов, которые можно проверить не в составе готовой бронемашины. В следующем году собранный прототип должен выйти на полигон.
Согласно разным заявлениям и оценкам, уже в 2020 году самоходное орудие 2С42 может поступить в серийное производство. На тот же период запланировано официальное принятие на вооружение. Ожидается, что серийные «Лотосы» будут поступать в части воздушно-десантных войск. Там им предстоит заменить существующую технику. Прежде всего, под замену пойдут самоходки «Нона-С», уже не в полной мере отвечающие требованиям времени.
Сроки серийного производства и потребное количество новых боевых машин пока не уточнялись. По известным данным, сейчас ВДВ России эксплуатирует порядка 250 самоходных орудий 2С9 «Нона-С». Вдвое большее количество такой техники находится на хранении. Это позволяет представить, какие количества перспективных «Лотосов» могут требоваться воздушно-десантным войскам. При наличии планов, предусматривающих полную замену имеющейся бронетехники, должны появиться заказы на несколько сотен новейших САО. Можно представить, сколько времени понадобится на выполнение таких планов.
***
В прошлом организация-разработчик неоднократно публиковала сведения о проекте 2С42 «Лотос». Кроме того, на военно-технических выставках демонстрировались макет самоходки и различные рекламные материалы. В итоге текущая ситуация выглядит достаточно интересно. Опытный образец САО пока еще строится, но его облик и примерные характеристики уже известны. Среди прочего, это уже поспособствовало появлению различных оценок и прогнозов.
Согласно опубликованным данным, самоходное орудие для ВДВ планируется максимально унифицировать с другой техникой этого рода войск. Для решения этой задачи «Лотос» построили на основе доработанного шасси боевой машины десанта БМД-4М. В связи с наличием новых крупных агрегатов, увеличением массы и нагрузок на шасси, базовый корпус удлиняется и оснащается дополнительной парой опорных катков. При этом основные особенности корпуса, такие как компоновка или уровень защиты, остаются без изменений. Вместо штатной башни с пушечно-пулеметным вооружением в проекте 2С42 используется новое боевое отделение с иным оружием.
Использование переработанного серийного шасси позволит эффективно эксплуатировать «Лотосы» с другой техникой ВДВ. Максимальная скорость САО на шоссе заявлена на уровне 70 км/ч, на пересеченной местности – 40 км/ч. Подобно другим бронемашинам десанта, 2С42 можно будет оснащать парашютными системами для десантирования с военно-транспортных самолетов. В этом отношении новый «Лотос» является полным аналогом более старого образца «Нона-С».
Бронемашину новой модели предлагается оснащать высокоавтоматизированным боевым отделением башенной компоновки. Внутри крупной (в сравнении с куполом БМД-4М) башни предлагается разместить набор необходимого оборудования и артиллерийское оружие нового типа. В рамках проекта 2С42 вновь реализуются известные предложения о создании универсального орудия, сочетающего в себе основные качества и возможности пушки, гаубицы и миномета. За счет этого «Лотос» сможет решать широкий круг боевых задач и поражать разные цели в различных условиях.
По известным данным, основным вооружением новой самоходки должно стать перспективное 120-мм универсальное нарезное орудие, представляющее собой дальнейшее развитие изделия 2А51. Как следует из имеющихся данных, новое орудие отличается большей длиной ствола, обеспечивающей рост основных характеристик. При этом увеличение мощности орудия потребовало использовать дульный тормоз многокамерной конструкции. Внутри башни размещаются развитые противооткатные устройства.
Согласно официальным данным, башня «Лотоса» обеспечивает горизонтальную наводку в любом направлении. Углы возвышения изменяются в пределах от -4° до +80°, за счет чего возможна стрельба прямой наводкой либо «по-минометному». Скорострельность будет достигать 6-8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы за счет более длинного ствола доведена до 13 км. Серийное САО 2С9 «Нона-С» может показывать близкие характеристики только при использовании активно-реактивного снаряда.
В качестве дополнительного вооружения, необходимого для самообороны и поражения незащищенных целей в пределах прямой видимости, 2С42 несет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ПКТ. Также возможно применение традиционных для отечественной бронетехники пусковых установок 902Б.
Управлять самоходкой будет экипаж из четырех человек. Ранее демонстрировавшийся макет показывал, что половину экипажа предлагается разместить в передней части корпуса. Еще двое артиллеристов будут находиться в боевом отделении. Все места экипажа получат собственные люки и смотровые приборы. Для решения боевых задач командиру и наводчику предстоит использовать современные оптико-электронные прицельные устройства. В частности, выставочный макет был «оснащен» панорамным командирским прицелом.
***
Перспективное самоходное орудие 2С42 «Лотос», согласно многочисленным сообщениям последних лет, предназначается для замены существующих боевых машин семейства 2С9 «Нона-С». Помимо собственно 2С9 под замену пойдут ее модификации 2С9-1 «Свиристелка» и 2С9-1М «Нона-СМ». Техника этих типов все еще способна выполнять свои задачи, но ее характеристики уже не в полной мере устраивают военных. Кроме того, САО «Нона-С» и его модификации основываются на шасси бронетранспортера БТР-Д, созданного на основе БМД-1. Эта техника была создана несколько десятков лет назад, что приводит к известным ограничениям.
Новый проект «Лотос» основывается на уже известных и опробованных идеях и решениях, но при его разработке используются современные компоненты и технологии. Так, в настоящее время парк техники ВДВ постепенно насыщается современными боевыми машинами десанта БМД-4М, и все новые образцы техники, в том числе самоходной артиллерии, планируется строить на их шасси. Кроме того, конструкторы ЦНИИТОЧМАШ и смежных организаций разработали улучшенное боевое отделение с более совершенным орудием.
В результате перспективное самоходное орудие 2С42 должно иметь самые серьезные преимущества перед существующими образцами своего класса. Использование новых компонентов обеспечивает превосходство как в области подвижности и мобильности, так и в сфере огневых характеристик. В итоге войска смогут получить более эффективный многофункциональный артиллерийский комплекс, соответствующий актуальным требованиям.
Опубликованные данные о новом проекте самоходки для ВДВ позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Тем не менее, пока не следует переоценивать новую отечественную разработку. Проект пока находится на стадии строительства опытного образца и еще не дошел до полигонных испытаний. После завершения текущего и следующего этапа станут ясны реальные перспективы «Лотоса». Согласно известным планам, на завершение текущих работ требуется не более нескольких месяцев. Уже в следующем году опытный образец выйдет на испытания, и после проведения всех проверок могут появиться приказ о принятии на вооружение и заказ на серийные бронемашины.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
Новые сообщения о ходе проекта с шифром «Лотос» появились буквально на днях. 10 октября РИА Новости опубликовало интервью с генеральным директором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альбертом Баковым. Одной из тем разговора стали пути развития сухопутной артиллерии, в том числе перспективные проекты.
Глава научно-исследовательской организации рассказал, что в настоящее время ведется работа по нескольким новым проектам артиллерийских систем, создаваемым в интересах российского военного ведомства. При этом один из них, имеющий название «Лотос», переходит на новую стадию. К настоящему времени были завершены проектные работы, что позволило приступить к следующему этапу.
По словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШ, сейчас новейший проект находится на стадии строительства первого опытного образца, предназначенного для проведения испытаний. Кроме того, уже сейчас осуществляются первые тесты отдельных компонентов. К сожалению, А. Баков не стал уточнять сроки завершения текущего строительства и старта требуемых испытаний. Кроме того, в интервью не приводились какие-либо подробности технического характера.
В то же время руководитель оборонной организации напомнил о целях проекта. По результатам проекта «Лотос» должно появиться новое самоходное орудие, предназначенное для замены существующих боевых машин типа 2С9 «Нона-С» и их модификаций. Последние состоят на вооружении воздушно-десантных войск и предназначены для огневой поддержки десантников.
***
Последние новости, оглашенные официальным представителем организации-разработчика, могут быть поводом для сдержанного оптимизма. Информация о старте строительства опытного САО «Лотос» говорит о том, что работы по проекту осуществляются в соответствии с установленным графиком. Следует напомнить, что в прошлом запланированные сроки выполнения отдельных этапов проекта корректировались, и потому последние новости позволяют рассматривать ситуацию в положительном ключе.
В начале лета 2016 года стало известно о запуске нового проекта самоходного орудия с шифром «Лотос». По данным того времени, на разработку боевой машины отводилось около двух лет. Вскоре было объявлено, что строительство опытного образца перспективного САО стартует в 2017 году. Однако через несколько недель появилась новая информация. Теперь утверждалось, что прототип «Лотоса» выйдет на полигон только в 2019 году. В течение нескольких месяцев после этого предлагалось провести все необходимые испытания, и в 2020-м самоходка могла бы поступить на вооружение и пойти в серию.
В дальнейшем проект «Лотос» неоднократно становился темой новостей и упоминался официальными лицами. Новые сообщения дополняли доступный объем данных о проекте. При этом сроки завершения основных этапов проекта более не корректировались. Согласно актуальным данным, строительство опытного САО 2С42 «Лотос» уже началось. Проводятся различные испытания отдельных агрегатов, которые можно проверить не в составе готовой бронемашины. В следующем году собранный прототип должен выйти на полигон.
Согласно разным заявлениям и оценкам, уже в 2020 году самоходное орудие 2С42 может поступить в серийное производство. На тот же период запланировано официальное принятие на вооружение. Ожидается, что серийные «Лотосы» будут поступать в части воздушно-десантных войск. Там им предстоит заменить существующую технику. Прежде всего, под замену пойдут самоходки «Нона-С», уже не в полной мере отвечающие требованиям времени.
Сроки серийного производства и потребное количество новых боевых машин пока не уточнялись. По известным данным, сейчас ВДВ России эксплуатирует порядка 250 самоходных орудий 2С9 «Нона-С». Вдвое большее количество такой техники находится на хранении. Это позволяет представить, какие количества перспективных «Лотосов» могут требоваться воздушно-десантным войскам. При наличии планов, предусматривающих полную замену имеющейся бронетехники, должны появиться заказы на несколько сотен новейших САО. Можно представить, сколько времени понадобится на выполнение таких планов.
***
В прошлом организация-разработчик неоднократно публиковала сведения о проекте 2С42 «Лотос». Кроме того, на военно-технических выставках демонстрировались макет самоходки и различные рекламные материалы. В итоге текущая ситуация выглядит достаточно интересно. Опытный образец САО пока еще строится, но его облик и примерные характеристики уже известны. Среди прочего, это уже поспособствовало появлению различных оценок и прогнозов.
Согласно опубликованным данным, самоходное орудие для ВДВ планируется максимально унифицировать с другой техникой этого рода войск. Для решения этой задачи «Лотос» построили на основе доработанного шасси боевой машины десанта БМД-4М. В связи с наличием новых крупных агрегатов, увеличением массы и нагрузок на шасси, базовый корпус удлиняется и оснащается дополнительной парой опорных катков. При этом основные особенности корпуса, такие как компоновка или уровень защиты, остаются без изменений. Вместо штатной башни с пушечно-пулеметным вооружением в проекте 2С42 используется новое боевое отделение с иным оружием.
Использование переработанного серийного шасси позволит эффективно эксплуатировать «Лотосы» с другой техникой ВДВ. Максимальная скорость САО на шоссе заявлена на уровне 70 км/ч, на пересеченной местности – 40 км/ч. Подобно другим бронемашинам десанта, 2С42 можно будет оснащать парашютными системами для десантирования с военно-транспортных самолетов. В этом отношении новый «Лотос» является полным аналогом более старого образца «Нона-С».
Бронемашину новой модели предлагается оснащать высокоавтоматизированным боевым отделением башенной компоновки. Внутри крупной (в сравнении с куполом БМД-4М) башни предлагается разместить набор необходимого оборудования и артиллерийское оружие нового типа. В рамках проекта 2С42 вновь реализуются известные предложения о создании универсального орудия, сочетающего в себе основные качества и возможности пушки, гаубицы и миномета. За счет этого «Лотос» сможет решать широкий круг боевых задач и поражать разные цели в различных условиях.
По известным данным, основным вооружением новой самоходки должно стать перспективное 120-мм универсальное нарезное орудие, представляющее собой дальнейшее развитие изделия 2А51. Как следует из имеющихся данных, новое орудие отличается большей длиной ствола, обеспечивающей рост основных характеристик. При этом увеличение мощности орудия потребовало использовать дульный тормоз многокамерной конструкции. Внутри башни размещаются развитые противооткатные устройства.
Согласно официальным данным, башня «Лотоса» обеспечивает горизонтальную наводку в любом направлении. Углы возвышения изменяются в пределах от -4° до +80°, за счет чего возможна стрельба прямой наводкой либо «по-минометному». Скорострельность будет достигать 6-8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы за счет более длинного ствола доведена до 13 км. Серийное САО 2С9 «Нона-С» может показывать близкие характеристики только при использовании активно-реактивного снаряда.
В качестве дополнительного вооружения, необходимого для самообороны и поражения незащищенных целей в пределах прямой видимости, 2С42 несет дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом ПКТ. Также возможно применение традиционных для отечественной бронетехники пусковых установок 902Б.
Управлять самоходкой будет экипаж из четырех человек. Ранее демонстрировавшийся макет показывал, что половину экипажа предлагается разместить в передней части корпуса. Еще двое артиллеристов будут находиться в боевом отделении. Все места экипажа получат собственные люки и смотровые приборы. Для решения боевых задач командиру и наводчику предстоит использовать современные оптико-электронные прицельные устройства. В частности, выставочный макет был «оснащен» панорамным командирским прицелом.
***
Перспективное самоходное орудие 2С42 «Лотос», согласно многочисленным сообщениям последних лет, предназначается для замены существующих боевых машин семейства 2С9 «Нона-С». Помимо собственно 2С9 под замену пойдут ее модификации 2С9-1 «Свиристелка» и 2С9-1М «Нона-СМ». Техника этих типов все еще способна выполнять свои задачи, но ее характеристики уже не в полной мере устраивают военных. Кроме того, САО «Нона-С» и его модификации основываются на шасси бронетранспортера БТР-Д, созданного на основе БМД-1. Эта техника была создана несколько десятков лет назад, что приводит к известным ограничениям.
Новый проект «Лотос» основывается на уже известных и опробованных идеях и решениях, но при его разработке используются современные компоненты и технологии. Так, в настоящее время парк техники ВДВ постепенно насыщается современными боевыми машинами десанта БМД-4М, и все новые образцы техники, в том числе самоходной артиллерии, планируется строить на их шасси. Кроме того, конструкторы ЦНИИТОЧМАШ и смежных организаций разработали улучшенное боевое отделение с более совершенным орудием.
В результате перспективное самоходное орудие 2С42 должно иметь самые серьезные преимущества перед существующими образцами своего класса. Использование новых компонентов обеспечивает превосходство как в области подвижности и мобильности, так и в сфере огневых характеристик. В итоге войска смогут получить более эффективный многофункциональный артиллерийский комплекс, соответствующий актуальным требованиям.
Опубликованные данные о новом проекте самоходки для ВДВ позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Тем не менее, пока не следует переоценивать новую отечественную разработку. Проект пока находится на стадии строительства опытного образца и еще не дошел до полигонных испытаний. После завершения текущего и следующего этапа станут ясны реальные перспективы «Лотоса». Согласно известным планам, на завершение текущих работ требуется не более нескольких месяцев. Уже в следующем году опытный образец выйдет на испытания, и после проведения всех проверок могут появиться приказ о принятии на вооружение и заказ на серийные бронемашины.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru, Vitalykuzmin.net
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