Клуб любителей пятницы. Да сними ж ты кастрюлю, профессор

Недавно проведённый социологический опрос на Украине фактически подчеркнул, что это территориальное образование перестало существовать как единое не только на карте мира, но и в умах и душах населения. Камнем преткновения становится политика майданных властей, которая изначально была направлена на раздор, и сегодня этот раздор подпитывается всеми силами выбранным безальтернативным курсом. Насильственное насаждение идей и нелепых попыток хуторянского подражательства Западу превращается в чудовищную уродливость, которую уже невозможно скрывать за припудренностью «веры в европейские идеалы».46% опрошенного населения Украины заявили, что они позитивно относятся к России. Максимальный процент – юг страны и та часть юго-востока, которая находится под контролем Киева. Это притом, что в прошлом году аналогичный опрос показал 42%. Тем временем западные регионы Украины, как показывает тот же опрос, к России в основной своей массе настроены негативно. Именно на эту часть Украину и делают ставку американские спецслужбы, продвигая те идеи, которые в восточной части чужды. Если церковный раскол направлен против России – делают ставку на раскол, если вымывание русского языка направлено против России – делают ставку на это.Даже банальное «на Украине» и «в Украине» приобрело образ неистовой борьбы, которую представляют как борьбу с «агрессией и оккупацией». Тем, кто «Украине», вручают вилы, с которыми нужно пойти против тех, кто «Украине». Пойти с залитыми от ненависти кровью глазами.Всё это под аплодисменты западных спецслужб.Но им этого мало. Идёт старательное насаждение этого мракобесия на восток. Старательное обучение тому, что нужно ненавидеть Россию просто потому, что так "правильно", только так должны делать настоящие украинцы, только так и никаких иначе, и просто потому, что «Америка з намы». Восток сопротивляется, как может. Пассивно, со взглядом в пол, с вызывающими у власти и радикалов ярость результатами социологических опросов. Да... пассивное. Но это тоже сопротивление.Всё это к тому, что 2019 год для Украины должен стать определяющим. Определяющим в том плане, готова ли страна смириться с тем, что её насилуют чужаки, заставляя за изнасилование говорить «спасибо», или всё же не готова и имеет достоинство? Готова ли страна окончательно навесить на себя хуторянский хомут, выдаваемый за подарок Запада? Или всё же оценит, что «Украине» - интеллектуальная историческая элита, созданная мощная промышленность: ДнепроГЭС, ракето- и кораблестроение, металлургия, мощнейший аграрный комплекс, развитая добывающая отрасль; этомирового уровня, это часть элиты всей, некогда единой, огромной страны. А а «Украине» - кредит от МВФ как альтернатива кредиту от ЕБРР и безальтернативная нашивка с вилами на рукаве.