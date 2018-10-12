Снова снос монумента в Литве. Памятники советским воинам приводят их в ужас

В минувший четверг в Литве снесли памятник советскому воину-освободителю, который был установлен в 1985 году на месте, где произошло одно из первых сражений в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили местные власти, решение демонтировать памятник поддержало большинство жителей Алитусского района.Этот памятник стоял рядом с деревней Мирославас в течение более чем трёх десятков лет. Изначально он представлял собой два валуна, на которых были высечены головы советских воинов-освободителей. После взрыва исторического монумента вандалами в 90-е годы осталась только одна голова.Сегодня на месте, где состоялось Алитусское сражение 1941 года, уже ничего не напоминает о том страшном событии. Власти постарались...По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, памятник будет перенесён в частный парк-музей Грутас. Этот парк представляет собой своеобразный «склад» монументов, которые были сооружены в советскую эпоху в разных литовских городах и демонтированы после обретения Литвой "независимости".Демонтаж памятника проходил на фоне принятия литовскими властями решения перезахоронить с торжественными почестями Адольфаса Раманаускаса, возглавлявшего национальное формирование «лесные братья», боровшееся с советской властью в послевоенные годы.Решения литовских властей о демонтаже памятника и перезахоронении лидера «лесных братьев» не могло не вызвать возмущения у МИД РФ. Как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Литва продолжает пересматривать недавнюю историю, представляя бандитские формирования «лесные братья» как национальных «героев-мучеников».