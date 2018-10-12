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В Литве закончили рассмотрение "дела 1991 года". Приговор - в феврале

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Вильнюсский окружной суд закончил рассмотрение дела о январских событиях 1991 года, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Вынесение приговора по делу назначено на 18 февраля 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на секретаря суда.

В Литве закончили рассмотрение "дела 1991 года". Приговор - в феврале



Напоминаем, что реально по данному делу обвиняются два гражданина России: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и проживающий в Литве бывший военный Геннадий Иванов. Прокуратура Литвы обвиняет их в военных преступлениях и преступлениях против человечности и просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, Иванова — к 12 годам лишения свободы. Кроме этого литовская прокуратура заочно обвиняет по вышеуказанным статьям еще 64 человека, и просит приговорить их к различным срокам лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Также к пожизненному заключению литовские прокуроры требуют приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.

Суд, начавшийся в Вильнюсе 27 января 2016 года, в российской Госдуме назвали "политическим процессом в худших традициях карательной юстиции".

Между тем в июле этого года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
Использованы фотографии:
https://pastvu.com/
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Офицер вильнюсского ОМОНа заочно приговорён в Литве к лишению свободы
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