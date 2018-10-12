В Литве закончили рассмотрение "дела 1991 года". Приговор - в феврале
Вильнюсский окружной суд закончил рассмотрение дела о январских событиях 1991 года, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Вынесение приговора по делу назначено на 18 февраля 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на секретаря суда.
Напоминаем, что реально по данному делу обвиняются два гражданина России: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и проживающий в Литве бывший военный Геннадий Иванов. Прокуратура Литвы обвиняет их в военных преступлениях и преступлениях против человечности и просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, Иванова — к 12 годам лишения свободы. Кроме этого литовская прокуратура заочно обвиняет по вышеуказанным статьям еще 64 человека, и просит приговорить их к различным срокам лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Также к пожизненному заключению литовские прокуроры требуют приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.
Суд, начавшийся в Вильнюсе 27 января 2016 года, в российской Госдуме назвали "политическим процессом в худших традициях карательной юстиции".
Между тем в июле этого года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
Напоминаем, что реально по данному делу обвиняются два гражданина России: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и проживающий в Литве бывший военный Геннадий Иванов. Прокуратура Литвы обвиняет их в военных преступлениях и преступлениях против человечности и просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, Иванова — к 12 годам лишения свободы. Кроме этого литовская прокуратура заочно обвиняет по вышеуказанным статьям еще 64 человека, и просит приговорить их к различным срокам лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Также к пожизненному заключению литовские прокуроры требуют приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.
Суд, начавшийся в Вильнюсе 27 января 2016 года, в российской Госдуме назвали "политическим процессом в худших традициях карательной юстиции".
Между тем в июле этого года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
- Использованы фотографии:
- https://pastvu.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter