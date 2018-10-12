F-22 Raptor потерпел аварию при посадке на авиабазе в США

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США совершил аварийную посадку на аэродроме базы ВВС США в Эльмендорфе на Аляске. Инцидент произошел еще 10 октября, но командование ВВС сообщило об этом только сегодня, пишет The Drive.Как сообщило командование ВВС США, при приземлении у самолета сломалась левая стойка шасси, а сам самолет накренился на левую сторону. В результате этого повреждения получили левое крыло и нижняя часть фюзеляжа, пилот не пострадал. Кроме этого, как предполагают в ВВС, значительные повреждения получило "стелс"-покрытие самолета. Причина неисправности шасси на данный момент не установлена, разбирательство инцидента будет поручено специально созданной комиссии.Прошедшая авария F-22 стала уже третьей в этом году с самолетами этого типа. До этого два инцидента произошли на базах ВВС Тиндалл (Флорида) и Фэллон (Невада). В обоих случаях причиной стали неполадки с двигателем самолета, оба раза истребители удалось посадить.Как отмечает издание, всего в ВВС США находятся 187 истребителей F-22 Raptor, из которых к боевому применению готовы 125 машин. Потеря даже одной машины имеет большое значение для ВВС, так как на ремонт самолета требуются значительные средства.