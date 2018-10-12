Новости

ВМФ РФ пополнился двумя «Рапторами»

6
На петербургском предприятии «Пелла» с небольшим перерывом прошли церемонии передачи флоту двух патрульных катеров «Раптор» (проект 03160), передает ТАСС.




Местом службы одного из них станет Балтийский флот, другого – Каспийская флотилия.

По счету они стали 13 и 14 катерами, построенными в соответствии с контрактом Минобороны на поставку флоту 14 единиц, сообщили в пресс-службе БФ.

Заказ выполнен полностью, катера распределены между Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией.

Как отметили в российском военном ведомстве, в перспективе строительство этих катеров будет продолжено.

Напомним, «Рапторы» предназначены для патрулирования прибрежной зоны в свободный от льда навигационный период в любое время суток на удалении до 100 миль от места базирования. Могут входить в состав БДК, УДК с размещением на борту или в док-камере.

В основные задачи также входят обеспечение безопасности судов на незащищенных рейдах, перехват и задержание малых целей, доставка десанта (до 20 человек) с полным вооружением, участие в поисково-спасательных работах.

Скорость хода катера – до 48 узлов (зависит от высоты волн). Вооружен боевым модулем «Управа-Корд» с крупнокалиберным пулеметом (14,5 мм) и двумя пулеметами «Печенег» калибра 7,62 мм.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Мы в Яндекс Дзен
На "Пелле" спустили на воду еще один "Раптор"
На воду спущен очередной катер проекта 03160 "Раптор"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

6 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти