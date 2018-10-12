На Украине выдали российский мост с 5000 купюры за свой проект

На Украине выдали изображение Хабаровского моста через Амур за "перспективный проект" моста через Дунай. Об этом сообщает одесское издание "Таймер".Как сообщает издание, данный конфуз произошел во время визита болгарского премьер-министра Бойко Борисова в Одесскую область. Украинский президент Петр Порошенко решил продемонстрировать болгарскому гостю несколько вариантов для европейского маршрута Е87. Во время презентации маршрута на информационный стенд поместили фото моста через российский Амур, снятое с такого же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей. При этом надпись под фото гласила, что это "ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)".Севастопольский блогер Борис Рожин заявил по данному поводу, что кому-то даже лень было рисовать "ориентировочный вид" и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом "перспективного украинского моста.Член Академии политических наук России Андрей Кошкин заявил, что этот эпизод стал ярким свидетельством того, что мост через Дунай существует только в головах украинских чиновников и никто его строить не будет, так как даже для банальной имитации нужны какие-то чертежи, эскизы