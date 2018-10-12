Модернизированный Ми-26Т2В завешает предварительные испытания
Холдинг «Вертолеты России» рассчитывает завершить предварительные испытания модернизированного Ми-26Т2В в текущем году, передает РИА Новости.
По словам представителя объединения, до конца года также планируется приступить к совместным государственных испытаниям тяжелого вертолета.
Свой первый полет модернизированная машина совершила в августе 2018 года. Серийные поставки Ми-26Т2В в войска должны начаться уже в следующем году.
От базовой версии Ми-26 вертолет отличает современный интегрированный комплекс бортового оборудования (БРЭО), который в значительной мере облегчил управление машиной. Он позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, в том числе выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку, совершать предпосадочное маневрирование, а также возвращаться на основной или запасной аэродромы.
Кроме того, машину оборудовали цифровым пилотажным комплексом, в кабине появились жидкокристаллические цветные индикаторы.
Также вертолет получил новый комплекс обороны «Витебск», обнаруживающий угрозу и противодействующий средствам поражения с инфракрасными головками самонаведения.
Предварительные испытания проводятся с целью подтверждения характеристик изделия и определения возможности его предъявления на госиспытания.
По словам представителя объединения, до конца года также планируется приступить к совместным государственных испытаниям тяжелого вертолета.
Свой первый полет модернизированная машина совершила в августе 2018 года. Серийные поставки Ми-26Т2В в войска должны начаться уже в следующем году.
От базовой версии Ми-26 вертолет отличает современный интегрированный комплекс бортового оборудования (БРЭО), который в значительной мере облегчил управление машиной. Он позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, в том числе выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку, совершать предпосадочное маневрирование, а также возвращаться на основной или запасной аэродромы.
Кроме того, машину оборудовали цифровым пилотажным комплексом, в кабине появились жидкокристаллические цветные индикаторы.
Также вертолет получил новый комплекс обороны «Витебск», обнаруживающий угрозу и противодействующий средствам поражения с инфракрасными головками самонаведения.
Предварительные испытания проводятся с целью подтверждения характеристик изделия и определения возможности его предъявления на госиспытания.
- Использованы фотографии:
- Ми-26 / aviaforum.ru
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