Комплекс противодействия БПЛА «Полонез» (Украина)

Первое изображение комплекса "Полонез", 2017 г. Рисунок ХК "Укрспецтехника" / defence-ua.com

Станция постановки помех "Анклав" в переносном исполнении. Фото ХК "Укрспецтехника" / ust.com.ua

Выставочный образец "Полонеза", вид сзади. Комплекс переведен в рабочее положение. Фото Opk.com.ua

Вид с другого ракурса. Фото Opk.com.ua

Радиоэлектронные и оптико-электронные средства комплекса. Вверху - блок камер и антенна РЛС, внизу - антенное устройство постановщика помех. Фото Opk.com.ua