Комплекс противодействия БПЛА «Полонез» (Украина)
Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов разного назначения представляет известную опасность для войск. В связи с наличием таких угроз армии могут нуждаться в специализированных средствах борьбы. К разработке подобных изделий в недавнем прошлом присоединилась Украина. Одна из ее компанией разработала и представила свой вариант специализированного комплекса обнаружения и подавления беспилотников под названием «Полонез».
Новый проект особой системы РЭБ был разработан холдинговой компанией «Укрспецтехника». Эта организация достаточно давно занимается созданием радиоэлектронных систем разного рода. В каталоге ее продукции присутствуют средства обнаружения и борьбы нескольких типов. Накопленный опыт в деле разработки электроники было решено использовать в новом проекте специальной техники. При этом в основе проекта должны были лежать новые для украинской промышленности идеи.
Первое изображение комплекса "Полонез", 2017 г. Рисунок ХК "Укрспецтехника" / defence-ua.com
Первая информация о перспективном проекте появилась в конце сентября прошлого года. Тогда же было оглашено название нового комплекса – «Полонез». Руководство «Укрспецтехники» рассказало, что в связи с актуальной угрозой БПЛА было принято решение о разработке инициативного проекта специального комплекса для борьбы с нею.
Основная идея проекта «Полонез» заключалась в объединении нескольких существующих и разрабатываемых компонентов с последующей установкой на мобильной платформе. За счет имеющейся аппаратуры комплекс должен был осуществлять наблюдение за обстановкой, искать цели, а затем самостоятельно подавлять их или передавать целеуказание сторонним огневым средствам.
Вскоре стал известен предполагаемый состав будущего «Полонеза». Одним из главных средств комплекса планировали сделать радиолокатор миллиметрового диапазона «Лис-3М». Также для наблюдения предлагалось использовать оптико-электронный модуль. Для самостоятельной «работы» с целью комплекс должен был включать постановщик помех типа «Анклав». Все эти средства предлагалось разместить на доступном автомобильном шасси. Комплекс такого вида мог бы быстро выходить в заданный район и разворачиваться на позиции, обеспечивая слежение за обстановкой и борьбу с БПЛА противника.
Вместе с основной информацией о будущем проекте компания-разработчик опубликовала изображение готовой машины со специальной аппаратурой. Оно примерно показывало основные особенности архитектуры комплекса. Впрочем, как оказалось позже, реальный образец существенно отличался от нарисованного.
Несколько дней назад в Киеве открылась очередная военно-техническая выставка «Зброя та безпека-2018», в ходе которой компания «Укрспецтехника» показала опытный образец комплекса РЭБ «Полонез». Для большей наглядности, прототип демонстрировался в развернутом состоянии, имитируя реальную работу на позиции. Это позволило гостям выставки внимательно осмотреть все основные составляющие комплекса и сделать необходимые выводы.
В качестве базы для опытного «Полонеза» был использован автомобиль повышенной проходимости коммерческой модели. Для установки оборудования выбрали машину-пикап с двухрядной кабиной. Внутри закрытого объема на ней установили пульты управления аппаратурой, тогда как грузовую площадку отдали под все необходимые антенные устройства. При этом значительные габариты радиоэлектронной аппаратуры привели к необходимости создания и установки достаточно крупных агрегатов.
На штатном кузове пикапа разместили дополнительный короб, на котором закрепили крупную раму со скошенной задней частью. Все антенные устройства в походном положении складываются и находятся внутри рамы, поверх которой укладываются жесткие крышки, а также мягкие и полужесткие тенты. При развертывании все они убираются, и антенны могут начинать работу.
В передней части дополнительного кузова, почти сразу за кабиной экипажа, устанавливается телескопическая мачта со средствами обнаружения. Согласно доступным данным, мачта обеспечивает подъем аппаратуры на высоту до 5,5 м. На мачте размещается общая рама с парой приборов. С одной стороны на ней находится оптико-электронный модуль, с другой – антенна РЛС. Последняя устанавливается немного выше камер, благодаря чему они не перекрывают обзор. В то же время, стойка РЛС мешает наблюдению при помощи оптики.
Основным средством наблюдения и обнаружения в комплексе «Полонез» является радиолокационная станция «Лис-3М», антенна которой может подниматься на значительную высоту. Вращаясь со скоростью до 20 град/с, антенна обеспечивает обзор всего окружающего пространства. За счет подъема на значительную высоту обеспечивается серьезный прирост дальности наблюдения и обнаружения.
По известным данным, РЛС «Лис-3М» засекает воздушную цель типа самолет или вертолет на дальности до 12 км. Максимальная дальность обнаружения и сопровождения беспилотника – 8 км. Станция обеспечивает сопровождение целей. Завязанные трассы в автоматическом режиме выводятся на пульте оператора комплекса. Также на каждую цель заводится электронный формуляр со всеми основными ее показателями. Трассы формируются с привязкой к карте местности.
Утверждается, что РЛС «Лис-3М» отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Так, работа в миллиметровом диапазоне позволила сократить мощность передатчика и, соответственно, снизила требования к носителю комплекса. Кроме того, реализованы несколько методов защиты станции от помех, которые также исключают негативное влияние на другие радиоэлектронные системы.
Главным средством сопровождения цели, найденной радиолокатором, является оптико-электронный модуль. Он выполнен в виде компактного опорно-поворотного устройства с парой камер разного назначения. Блок оптики поднимается мачтой на требуемую высоту, что облегчает процесс наблюдения и сопровождения. По известным данным, оптико-электронный модуль обеспечивает наблюдения на дальностях прямой видимости. Впрочем, реальные дистанции могут сокращаться из-за объективных факторов.
Для подавления обнаруженного БПЛА комплекс «Полонез» может использовать штатные средства РЭБ. В кузове автомобиля, рядом с мачтой, помещаются антенные устройства постановщика помех «Анклав». На общей раме размещены несколько антенн разных типов. В новый проект перенесены штатные антенны «Анклава» в направленном исполнении. По информации разработчика, постановщик помех с такими антеннами способен подавлять радиоканалы противника на дистанции до 40 км.
Управление комплексом осуществляется при помощи операторского пульта, построенного на основе ноутбука. К нему подключаются все основные компоненты; специальное программное обеспечение обеспечивает прием и обработку данных, а также управление средствами обнаружения и подавления. Оператор с ноутбуком во время работы штатно находится внутри кабины автомобиля-носителя.
Утверждается, что комплекс РЭБ «Полонез» способен решать все основные задачи в контексте борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Во время работы оператор при помощи РЛС должен осуществлять наблюдение за воздушной обстановкой. При наличии потенциально опасного объекта в охраняемой зоне к работе подключается оптико-электронный модуль. Дальнейшая работа с целью осуществляется с его помощью. Оптика обеспечивает наблюдение, опознавание и сопровождение цели.
Опознав объект как угрозу, оператор может включить постановщик помех и подавить каналы управления и телеметрии, используемые БПЛА. Также возможна передача данных о цели сторонним огневым средствам. К примеру, в прошлом году представители «Укрспецтехники» утверждали, что в одной связке с «Полонезом» может работать реактивная система залпового огня ZRN-01 Stokrotka совместной украинско-польской разработки.
Сообщается, что специализированный комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Полонез» был разработан компанией «Укрспецтехника» в инициативном порядке. Все работы, от проектирования до строительства опытного образца, финансировались компанией самостоятельно и из собственных средств. Министерство обороны Украины или потенциальные заказчики из других стран не оказывали проекту никакого содействия.
Радиоэлектронные и оптико-электронные средства комплекса. Вверху - блок камер и антенна РЛС, внизу - антенное устройство постановщика помех. Фото Opk.com.ua
В прошлом году компания-разработчик была готова представить только изображение будущего комплекса радиоэлектронной борьбы. В этом году на испытания был выведен экспериментальный образец с неполным составом оборудования. К настоящему времени специалисты подготовили полноценный прототип, полностью соответствующий требованиям и пригодный для участия в испытаниях. После всех необходимых проверок комплекс может быть предложен потенциальным заказчикам.
***
К настоящему времени в разных странах был создан целый ряд перспективных комплексов РЭБ, предназначенных для борьбы с актуальной угрозой в виде беспилотных летательных аппаратов. По этой причине новейшую украинскую систему «Полонез» нельзя считать уникальной и выдающейся. Тем не менее, этот проект представляет определенный интерес, как минимум, с технической точки зрения.
В прошлом году руководство «Укрспецтехники» утверждало, что в состав «Полонеза» войдут системы обнаружения и подавления, а также средства огневого поражения. Это позволяло дать новому комплексу уникальные возможности, отличающие его от всех существующих аналогов. В таком виде «Полонез» мог бы решать весь спектр задач: от наблюдения до физического уничтожения воздушной цели. Впрочем, как показывают последние новости, эти планы были реализованы не в полной мере. Комплекс может сопрягаться с зенитными или иными системами, но они не входят в его базовую комплектацию.
В представленной конфигурации «Полонез» имеет весьма любопытную архитектуру. Для обнаружения и сопровождения целей в этом комплексе используются радиолокационные и оптические средства. Кроме того, на борту присутствуют собственные системы подавления каналов. Подобный состав аппаратуры нельзя назвать характерным для современных комплексов РЭБ или распространенным в существующих комплексах. Тем не менее, он, похоже, позволяет решать поставленные задачи.
Нельзя не отметить, что пока о комплексе «Полонез» известно не слишком много. Организация-разработчик все еще не опубликовала значительную часть наиболее интересных сведений о проекте. Кроме того, часть характеристик, по очевидным причинам, вообще не подлежит открытой публикации. Отсутствие необходимых данных, к сожалению, не позволяет в полной мере оценить возможности и потенциал предложенной системы не только с точки зрения общих возможностей и эксплуатационных характеристик.
В то же время, можно попытаться спрогнозировать коммерческие перспективы проекта. По всей видимости, в этом контексте какие-либо поводы для оптимизма отсутствуют. «Происхождение» проекта и специфическая ситуация в стране не позволяют компании-разработчику рассчитывать на крупные и дорогие контракты. Однако мелкосерийное производство в интересах тех или иных заказчиков вполне возможно и может начаться в обозримом будущем.
Комплекс РЭБ «Полонез» разрабатывался в инициативном порядке – без заказа со стороны министерства обороны Украины или зарубежных военных ведомств. Это обстоятельство может серьезно ударить по коммерческому потенциалу изделия. Отсутствие заказа на разработку может говорить об отсутствии интереса к подобной продукции. Кроме того, украинскую армию нельзя назвать богатой. Ее финансовые возможности не позволяют своевременно и массово закупать необходимую технику, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Таким образом, возможность поставки «Полонезов» армии Украины оказывается под вопросом. Впрочем, на вооружении уже состоят некоторые другие разработки «Укрспецтехники», и это может быть поводом для оптимизма.
Можно предположить, что «Полонез» имеет определенный экспортный потенциал, но точно его оценить достаточно трудно. Многие страны нуждаются в системах РЭБ разных классов, в том числе для борьбы с беспилотной авиацией вероятного противника. Этот сектор международного рынка постепенно растет, и многие производители техники могут найти на нем свое место. Удастся ли «Полонезу» стать предметом экспортного контракта – покажет время.
Складывается не самая приятная для проекта ситуация. Предложенный образец военной техники со всеми его плюсами и минусами имеет определенный потенциал и вполне способен заинтересовать заказчиков. Но экономические и иные проблемы Украины резко сокращают его перспективы. Кроме того, оказывается неясным экспортный потенциал новой разработки. В результате из-за ряда характерных проблем оборонной промышленности и страны в целом новый любопытный проект может остаться без будущего. Впрочем, такие результаты украинских проектов давно никого не удивляют.
По материалам сайтов:
http://ust.com.ua/
http://opk.com.ua/
https://defence-ua.com/
https://diana-mihailova.livejournal.com/
Новый проект особой системы РЭБ был разработан холдинговой компанией «Укрспецтехника». Эта организация достаточно давно занимается созданием радиоэлектронных систем разного рода. В каталоге ее продукции присутствуют средства обнаружения и борьбы нескольких типов. Накопленный опыт в деле разработки электроники было решено использовать в новом проекте специальной техники. При этом в основе проекта должны были лежать новые для украинской промышленности идеи.
Первое изображение комплекса "Полонез", 2017 г. Рисунок ХК "Укрспецтехника" / defence-ua.com
Первая информация о перспективном проекте появилась в конце сентября прошлого года. Тогда же было оглашено название нового комплекса – «Полонез». Руководство «Укрспецтехники» рассказало, что в связи с актуальной угрозой БПЛА было принято решение о разработке инициативного проекта специального комплекса для борьбы с нею.
Основная идея проекта «Полонез» заключалась в объединении нескольких существующих и разрабатываемых компонентов с последующей установкой на мобильной платформе. За счет имеющейся аппаратуры комплекс должен был осуществлять наблюдение за обстановкой, искать цели, а затем самостоятельно подавлять их или передавать целеуказание сторонним огневым средствам.
Вскоре стал известен предполагаемый состав будущего «Полонеза». Одним из главных средств комплекса планировали сделать радиолокатор миллиметрового диапазона «Лис-3М». Также для наблюдения предлагалось использовать оптико-электронный модуль. Для самостоятельной «работы» с целью комплекс должен был включать постановщик помех типа «Анклав». Все эти средства предлагалось разместить на доступном автомобильном шасси. Комплекс такого вида мог бы быстро выходить в заданный район и разворачиваться на позиции, обеспечивая слежение за обстановкой и борьбу с БПЛА противника.
Вместе с основной информацией о будущем проекте компания-разработчик опубликовала изображение готовой машины со специальной аппаратурой. Оно примерно показывало основные особенности архитектуры комплекса. Впрочем, как оказалось позже, реальный образец существенно отличался от нарисованного.
Несколько дней назад в Киеве открылась очередная военно-техническая выставка «Зброя та безпека-2018», в ходе которой компания «Укрспецтехника» показала опытный образец комплекса РЭБ «Полонез». Для большей наглядности, прототип демонстрировался в развернутом состоянии, имитируя реальную работу на позиции. Это позволило гостям выставки внимательно осмотреть все основные составляющие комплекса и сделать необходимые выводы.
В качестве базы для опытного «Полонеза» был использован автомобиль повышенной проходимости коммерческой модели. Для установки оборудования выбрали машину-пикап с двухрядной кабиной. Внутри закрытого объема на ней установили пульты управления аппаратурой, тогда как грузовую площадку отдали под все необходимые антенные устройства. При этом значительные габариты радиоэлектронной аппаратуры привели к необходимости создания и установки достаточно крупных агрегатов.
На штатном кузове пикапа разместили дополнительный короб, на котором закрепили крупную раму со скошенной задней частью. Все антенные устройства в походном положении складываются и находятся внутри рамы, поверх которой укладываются жесткие крышки, а также мягкие и полужесткие тенты. При развертывании все они убираются, и антенны могут начинать работу.
В передней части дополнительного кузова, почти сразу за кабиной экипажа, устанавливается телескопическая мачта со средствами обнаружения. Согласно доступным данным, мачта обеспечивает подъем аппаратуры на высоту до 5,5 м. На мачте размещается общая рама с парой приборов. С одной стороны на ней находится оптико-электронный модуль, с другой – антенна РЛС. Последняя устанавливается немного выше камер, благодаря чему они не перекрывают обзор. В то же время, стойка РЛС мешает наблюдению при помощи оптики.
Основным средством наблюдения и обнаружения в комплексе «Полонез» является радиолокационная станция «Лис-3М», антенна которой может подниматься на значительную высоту. Вращаясь со скоростью до 20 град/с, антенна обеспечивает обзор всего окружающего пространства. За счет подъема на значительную высоту обеспечивается серьезный прирост дальности наблюдения и обнаружения.
По известным данным, РЛС «Лис-3М» засекает воздушную цель типа самолет или вертолет на дальности до 12 км. Максимальная дальность обнаружения и сопровождения беспилотника – 8 км. Станция обеспечивает сопровождение целей. Завязанные трассы в автоматическом режиме выводятся на пульте оператора комплекса. Также на каждую цель заводится электронный формуляр со всеми основными ее показателями. Трассы формируются с привязкой к карте местности.
Утверждается, что РЛС «Лис-3М» отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Так, работа в миллиметровом диапазоне позволила сократить мощность передатчика и, соответственно, снизила требования к носителю комплекса. Кроме того, реализованы несколько методов защиты станции от помех, которые также исключают негативное влияние на другие радиоэлектронные системы.
Главным средством сопровождения цели, найденной радиолокатором, является оптико-электронный модуль. Он выполнен в виде компактного опорно-поворотного устройства с парой камер разного назначения. Блок оптики поднимается мачтой на требуемую высоту, что облегчает процесс наблюдения и сопровождения. По известным данным, оптико-электронный модуль обеспечивает наблюдения на дальностях прямой видимости. Впрочем, реальные дистанции могут сокращаться из-за объективных факторов.
Для подавления обнаруженного БПЛА комплекс «Полонез» может использовать штатные средства РЭБ. В кузове автомобиля, рядом с мачтой, помещаются антенные устройства постановщика помех «Анклав». На общей раме размещены несколько антенн разных типов. В новый проект перенесены штатные антенны «Анклава» в направленном исполнении. По информации разработчика, постановщик помех с такими антеннами способен подавлять радиоканалы противника на дистанции до 40 км.
Управление комплексом осуществляется при помощи операторского пульта, построенного на основе ноутбука. К нему подключаются все основные компоненты; специальное программное обеспечение обеспечивает прием и обработку данных, а также управление средствами обнаружения и подавления. Оператор с ноутбуком во время работы штатно находится внутри кабины автомобиля-носителя.
Утверждается, что комплекс РЭБ «Полонез» способен решать все основные задачи в контексте борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Во время работы оператор при помощи РЛС должен осуществлять наблюдение за воздушной обстановкой. При наличии потенциально опасного объекта в охраняемой зоне к работе подключается оптико-электронный модуль. Дальнейшая работа с целью осуществляется с его помощью. Оптика обеспечивает наблюдение, опознавание и сопровождение цели.
Опознав объект как угрозу, оператор может включить постановщик помех и подавить каналы управления и телеметрии, используемые БПЛА. Также возможна передача данных о цели сторонним огневым средствам. К примеру, в прошлом году представители «Укрспецтехники» утверждали, что в одной связке с «Полонезом» может работать реактивная система залпового огня ZRN-01 Stokrotka совместной украинско-польской разработки.
Сообщается, что специализированный комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Полонез» был разработан компанией «Укрспецтехника» в инициативном порядке. Все работы, от проектирования до строительства опытного образца, финансировались компанией самостоятельно и из собственных средств. Министерство обороны Украины или потенциальные заказчики из других стран не оказывали проекту никакого содействия.
Радиоэлектронные и оптико-электронные средства комплекса. Вверху - блок камер и антенна РЛС, внизу - антенное устройство постановщика помех. Фото Opk.com.ua
В прошлом году компания-разработчик была готова представить только изображение будущего комплекса радиоэлектронной борьбы. В этом году на испытания был выведен экспериментальный образец с неполным составом оборудования. К настоящему времени специалисты подготовили полноценный прототип, полностью соответствующий требованиям и пригодный для участия в испытаниях. После всех необходимых проверок комплекс может быть предложен потенциальным заказчикам.
***
К настоящему времени в разных странах был создан целый ряд перспективных комплексов РЭБ, предназначенных для борьбы с актуальной угрозой в виде беспилотных летательных аппаратов. По этой причине новейшую украинскую систему «Полонез» нельзя считать уникальной и выдающейся. Тем не менее, этот проект представляет определенный интерес, как минимум, с технической точки зрения.
В прошлом году руководство «Укрспецтехники» утверждало, что в состав «Полонеза» войдут системы обнаружения и подавления, а также средства огневого поражения. Это позволяло дать новому комплексу уникальные возможности, отличающие его от всех существующих аналогов. В таком виде «Полонез» мог бы решать весь спектр задач: от наблюдения до физического уничтожения воздушной цели. Впрочем, как показывают последние новости, эти планы были реализованы не в полной мере. Комплекс может сопрягаться с зенитными или иными системами, но они не входят в его базовую комплектацию.
В представленной конфигурации «Полонез» имеет весьма любопытную архитектуру. Для обнаружения и сопровождения целей в этом комплексе используются радиолокационные и оптические средства. Кроме того, на борту присутствуют собственные системы подавления каналов. Подобный состав аппаратуры нельзя назвать характерным для современных комплексов РЭБ или распространенным в существующих комплексах. Тем не менее, он, похоже, позволяет решать поставленные задачи.
Нельзя не отметить, что пока о комплексе «Полонез» известно не слишком много. Организация-разработчик все еще не опубликовала значительную часть наиболее интересных сведений о проекте. Кроме того, часть характеристик, по очевидным причинам, вообще не подлежит открытой публикации. Отсутствие необходимых данных, к сожалению, не позволяет в полной мере оценить возможности и потенциал предложенной системы не только с точки зрения общих возможностей и эксплуатационных характеристик.
В то же время, можно попытаться спрогнозировать коммерческие перспективы проекта. По всей видимости, в этом контексте какие-либо поводы для оптимизма отсутствуют. «Происхождение» проекта и специфическая ситуация в стране не позволяют компании-разработчику рассчитывать на крупные и дорогие контракты. Однако мелкосерийное производство в интересах тех или иных заказчиков вполне возможно и может начаться в обозримом будущем.
Комплекс РЭБ «Полонез» разрабатывался в инициативном порядке – без заказа со стороны министерства обороны Украины или зарубежных военных ведомств. Это обстоятельство может серьезно ударить по коммерческому потенциалу изделия. Отсутствие заказа на разработку может говорить об отсутствии интереса к подобной продукции. Кроме того, украинскую армию нельзя назвать богатой. Ее финансовые возможности не позволяют своевременно и массово закупать необходимую технику, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Таким образом, возможность поставки «Полонезов» армии Украины оказывается под вопросом. Впрочем, на вооружении уже состоят некоторые другие разработки «Укрспецтехники», и это может быть поводом для оптимизма.
Можно предположить, что «Полонез» имеет определенный экспортный потенциал, но точно его оценить достаточно трудно. Многие страны нуждаются в системах РЭБ разных классов, в том числе для борьбы с беспилотной авиацией вероятного противника. Этот сектор международного рынка постепенно растет, и многие производители техники могут найти на нем свое место. Удастся ли «Полонезу» стать предметом экспортного контракта – покажет время.
Складывается не самая приятная для проекта ситуация. Предложенный образец военной техники со всеми его плюсами и минусами имеет определенный потенциал и вполне способен заинтересовать заказчиков. Но экономические и иные проблемы Украины резко сокращают его перспективы. Кроме того, оказывается неясным экспортный потенциал новой разработки. В результате из-за ряда характерных проблем оборонной промышленности и страны в целом новый любопытный проект может остаться без будущего. Впрочем, такие результаты украинских проектов давно никого не удивляют.
По материалам сайтов:
http://ust.com.ua/
http://opk.com.ua/
https://defence-ua.com/
https://diana-mihailova.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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