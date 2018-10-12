ОБСЕ на Донбассе узнала в размытом пятне "российскую ЗУшку". Приз за зоркость?..
Ничего не видящая и ничего не слышащая с украинской стороны специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сегодня отметилась сообщением об «обнаружении колонны автомобилей со стороны России». Своё заявление ОБСЕ сразу же представило на странице в социальной сети Фейсбук.
В заметке утверждается, что на одном из автомобилей была «зафиксирована зенитная установка». И зафиксировал её беспилотный летательный аппарат.
Материал в Фейсбуке:
Теперь смотрим на фото с беспилотника СММ ОБСЕ.
Остаётся только догадываться, как в этих размытых тёмных пятнах «зоркие» представители миссии узрели зенитную установку ЗУ-23-2.
Пользователи уже высмеяли эту публикацию, отметив, что с таких же успехом под размытыми пятнами можно представить хоть передвижной комплекс "Тополь-М", который был отснят беспилотником.
Куда более важный вопрос: а почему же "зоркие" представители ОБСЕ при наличии беспилотников никак не могут подтвердить нахождение украинской тяжёлой техники там, где ей не положено быть по букве Минских соглашений?
В заметке утверждается, что на одном из автомобилей была «зафиксирована зенитная установка». И зафиксировал её беспилотный летательный аппарат.
Материал в Фейсбуке:
В неподконтрольном (украинскому) правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку.
Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из неё в этом районе.
Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из неё в этом районе.
Теперь смотрим на фото с беспилотника СММ ОБСЕ.
Остаётся только догадываться, как в этих размытых тёмных пятнах «зоркие» представители миссии узрели зенитную установку ЗУ-23-2.
Пользователи уже высмеяли эту публикацию, отметив, что с таких же успехом под размытыми пятнами можно представить хоть передвижной комплекс "Тополь-М", который был отснят беспилотником.
Куда более важный вопрос: а почему же "зоркие" представители ОБСЕ при наличии беспилотников никак не могут подтвердить нахождение украинской тяжёлой техники там, где ей не положено быть по букве Минских соглашений?
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter