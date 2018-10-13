Стена на границе вместо ледоколов. Трамп сорвал арктическую программу США

На фоне масштабной арктической программы России, подразумевающей серьезное обновление ледокольного флота и строительство арктической инфраструктуры, в том числе военной, США выглядят довольно блекло. Американский флот укомплектован всего тремя судами ледового класса: ледоколами «Polar Star» и «Polar Sea», введенными в эксплуатацию в еще 1976 и 1978 году соответственно, и судном «Healy» 1999 года постройки.Срок службы первых двух ледоколов заканчивается уже в 2020 году, но Вашингтон на фоне всех перспектив освоения арктического региона, как в экономическом, так и в милитаристском плане, до последнего не предпринимал никаких шагов. При этом доклад о неспособности Америки выполнять задачи в Арктике и Антарктике был представлен еще в 2010 году.Решение о том, что США необходимо разработать новую арктическую программу, было принято только в 2017 году, а в феврале 2018-го Конгресс определил очертания новой программы и ее бюджет. Проект подразумевает строительство шести новых ледоколов до 2029 года, а первое судно флот должен получить в 2024 году.Подробности проекта не раскрываются. Однако известно, что новые ледоколы должны обладать военным функционалом и нести на борту зенитное и ракетное вооружение. Чтобы уложиться в сроки, разработчик должен определиться уже в этом году, а первый контракт на строительство должен быть заключен в 2019-м, говорится в отчете Конгресса. Ориентировочная стоимость одного ледокола – 1 миллиард долларов.Так должно быть на бумаге. На деле же в программу вмешалась администрация Трампа. Сначала под давлением республиканцев в парламенте проект был переквалифицирован в «спорный». При этом запланированные на реализацию программы средства были перенаправлены на проект строительства стены на американо-мексиканской границе, который, по мнению Белого дома, является более приоритетным. Ее строительство оценивается в несколько миллиардов долларов, то есть равно стоимости 2-3 ледоколов.По состоянию на сентябрь 2018 года до сих пор не ясно, будет ли Министерство внутренней безопасности финансировать арктическую программу в принципе. Все ведет к тому, что обсуждение проекта отложат, по меньшей мере, на год-два, при этом уже в 2020 году США окончательно потеряют доступ к Арктике и Антарктике. Программу продления службы имеющихся у береговой охраны ледоколов ранее признали неликвидной.