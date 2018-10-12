Путин сделал шикарный подарок Украине в виде Крымского моста, - Пономарёв

По-моему, Путин за счёт российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой ещё долго будет служить крымчанам.

Бывшего депутата Государственной Думы России Илью Пономарёва сегодня с воодушевлением цитируют практически все крупные (и не очень) украинские СМИ. Дело в том, что Пономарёв высказался по поводу Крымского моста так, как того очень хотели майданные элиты Украины.Человек, который теперь именует себя «общественным деятелем» или «политиком в изгнании» заявил, что президент России Владимир Путин строительством моста уже сделал Украине большой подарок. В чём же «подарок», по мнению Пономарёва, заключается?Пономарёв:В принципе, мысль здравая... но только если исключить из этого высказывания слова, хоть как-то касающиеся Украины.Мост действительно очень долго будет служить крымчанам и всем остальным гражданами России, ведь он связывает российские регионы, связь между которыми ранее осуществлялась только по морю и по воздуху (если не считать радикального варианта – через украинскую территорию).Напомним, что сегодня Пономарёв проживает в Киеве, и этот факт накладывает на экс-депутата свой отпечаток: нужно лепетать то, что устраивает майданный режим, иначе Пономарёв окажется либо в списке «Миротворца» со всеми вытекающими, либо будет искать справедливости в застенках СБУ.