США: Россия не может найти углеводородное волокно для проекта "Авангард"

Мы от России видели больше грандиозных заявлений, чем реальных доказательств (создания гиперзвукового оружия).

На американском телеканале CNBC вышел репортаж со ссылкой на доклад американской разведки. В докладе сообщается о якобы возникших в России проблемах с завершением программы по созданию гиперзвукового оружия . В частности, заявлено о выявленном прекращении работы базовых систем гиперзвукового комплекса «Авангард» при повторном вхождении ракеты в плотные слои атмосферы.Части доклад в открытом формате озвучивал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. По его словам у России нет «надёжного источника для получения важных компонентов из углеводородных волокон, которые применяются при создании гиперзвуковых вооружений».CNBC приводит заявление Пэхона:Напомним, что ранее в Минобороны России высказались о начале серийного производства гиперзвукового оружия, а также о продолжении испытаний различных систем и комплексов, о которых впервые рассказал президент Владимир Путин.Несмотря на заявления о том, что у России «нет надёжных источников получения углеводородного волокна», в Пентагоне дають понять, что Россия бросает на разработку этого вида вооружений существенные силы и средства, а потому к 2020 году проблема может исчезнуть, и все работы будут завершены.Для справки: «Авангард» - ракетный комплекс, оснащённый гиперзвуковыми блоками, способными преодолевать существующие и перспективные системы ПРО. По прикидкам специалистов, для перехвата одного управляемого блока «Авангарда» с вероятностью до 90% потребуется 50-60 американских противоракет. Именно поэтому «Авангард» делает систему ПРО противника неэффективной. При полёте ракеты корпус нагревается до температур около 2 тыс. градусов по Целью на скорости до 20 М.