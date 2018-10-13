Порошенко "поделил" Чёрное море. Король полномочий?

Обнародовать в установленном порядке, уведомив Секретариат ООН и РФ, определённые координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Чёрном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами.

Украинский президент утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое имеет следующее название: "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе". Указ, подписанный Петром Порошенко, в частности, проводит границу между Украиной и Россией на Чёрном море. И украинский президент, видимо, полагает, что расчерчивание границ на Чёрном море – прерогатива именно Украины. Россию можно просто «уведомить».Из документа:Этот указ появляется фактически после непродления Киевом договора о дружбе с Россией, которое (непродление) в свою очередь автоматически поставило под сомнение существование границы Украины с Россией.В указе президента Украина имеется объёмная секретная часть, которая представлена в виде поручений СНБО. При этом кабинету министров поручено осуществить реализацию всех пунктов указа, включая и секретные, в течение ближайших 30 дней. Эксперты полагают, что секретная часть в основном касается так называемой «реинтеграции Крыма» и взаимодействия Киева со странами НАТО по черноморскому направлению.