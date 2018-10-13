У "Ольхи" появился зарубежный заказчик. На Украине заявили

Гендиректор украинского КБ «Луч» Олег Коростелёв сообщил о принятии на вооружение комплекса реактивной артиллерии «Ольха». По словам Коростелёва «Ольха» уже направлена на серийное производство. При этом заявлено, чем украинская РСЗО будет "принципиально" отличаться от советского «Смерча». Коростелёв утверждает, что у версии ракеты РСЗО от КБ «Луч» «изменена вся система наведения». Речь идёт об использовании корректируемых боеприпасов.Отмечается, что новая РСЗО начнёт поступать в вооружённые силы Украины летом будущего года. Также добавляется, что у «Ольхи» есть и зарубежный заказчик. Какая именно страна решила подписать контракт на поставку этих реактивных систем залпового огня, Коростелёв не сообщил.Напомним, что впервые об РСЗО «Ольха» стало известно в январе 2016 года. Тогда поручение о «скорейшей» разработке «дальнобойного тактического ракетного вооружения» дал президент Украины Пётр Порошенко. После обсуждения предложенных проектов сошлись на варианте фактической модернизации советской РСЗО 9К58 «Смерч». Причём здесь даже термин «модернизация» выглядит несколько сомнительно, так как первые испытания «Ольхи», которая «Смерч», провели уже менее чем через два месяца после постановки президентом Украины технической задачи. Тогда (в марте 2016 года) секретарь СНБО Александр Турчинов объявил об успешном испытании и поражении цели «на заявленном расстоянии».Максимальная дальность поражения цели РСЗО «Ольха» составляет 120 км. Таким образом, можно констатировать, что заявленная модернизация комплекса дальность стрельбы никак не повысила.10 апреля 2018 года были проведены финальные «госы» в Херсонской области. А в августе РСЗО «Ольха» прокатили по центру Киева в рамках военного парада.