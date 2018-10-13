Утечка личных данных представителей Пентагона и сведений о гиперзвуковом SR-72

Оборонное ведомство США занимается выяснением обстоятельств, при которых хакеры смогли получить доступ к личным данным его сотрудников. Подполковник Джозеф Буччино, представляющий министерство обороны, заявляет, что Пентагон проводит расследование случившегося, изучает причины хакерской атаки и оценивает размеры вреда, причинённого его сотрудникам.Буччино отметил, что об утечке информации оборонному ведомству стало известно ещё четвёртого октября, о чём незамедлительно был уведомлен конгресс.По всей вероятности, как считают в военном ведомстве США, личные данные сотрудников министерства обороны могли попасть к хакерам через коммерческую компанию, которая сотрудничала с Пентагоном в части оказания транспортных услуг его персоналу.Это не первый для США случай, когда личные данные военных оказываются в режиме общего доступа просто на основании того, что эти данные фигурируют в соглашениях с аутсорсинговыми гражданскими компаниями. При этом в Пентагоне всякий раз говорят о "хакерском вмешательстве".Ранее Управлением по подотчётности правительства США был опубликован доклад, согласно которому Пентагон не может в полной мере обеспечить защиту основных систем вооружения от хакерских атак, в этой системе хакеры постоянно находят уязвимые места и ими пользуются.Напомним, что одной из первых утечек данных американского оборонного ведомства, которая сопровождалась громким скандалом, стал показ в 2008 году сервисом Google Maps панорамы территории, на которой располагается военная базав Техасе. После этого инцидента Пентагон запретил Google осуществлять съёмки в военных гарнизонах. Точно таким же способом в 2011 году появились изображения авиационной базы Юкка-Лейк в штате Невада, которая, как считают эксперты, построена для проведения испытаний беспилотника RQ-170 Sentinel.А в этом году те же спутниковые карты представили новый летательный аппарат, который, по мнению некоторых экспертов, является прототипом гиперзвукового самолёта SR-72. Это проект, который создаётся Lockheed. В нём планируют использование турбины на основе комбинированного цикла работы. В ходе её работы беспилотный самолёт должен развивать скорость до 20 М.Ролик ещё от прошлого года:Чтобы достичь этой скорости, ведутся работы по снижению сопротивления воздуха с помощью сложнейшей конструкции с воздухозаборниками, подключаемой к различным источникам питания. При этом главная проблема, как следует из утечки, разогрев передней части фюзеляжа до температуры около 1930 градусов Цельсия.