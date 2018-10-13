Утечка личных данных представителей Пентагона и сведений о гиперзвуковом SR-72
Оборонное ведомство США занимается выяснением обстоятельств, при которых хакеры смогли получить доступ к личным данным его сотрудников. Подполковник Джозеф Буччино, представляющий министерство обороны, заявляет, что Пентагон проводит расследование случившегося, изучает причины хакерской атаки и оценивает размеры вреда, причинённого его сотрудникам.
Буччино отметил, что об утечке информации оборонному ведомству стало известно ещё четвёртого октября, о чём незамедлительно был уведомлен конгресс.
По всей вероятности, как считают в военном ведомстве США, личные данные сотрудников министерства обороны могли попасть к хакерам через коммерческую компанию, которая сотрудничала с Пентагоном в части оказания транспортных услуг его персоналу.
Это не первый для США случай, когда личные данные военных оказываются в режиме общего доступа просто на основании того, что эти данные фигурируют в соглашениях с аутсорсинговыми гражданскими компаниями. При этом в Пентагоне всякий раз говорят о "хакерском вмешательстве".
Ранее Управлением по подотчётности правительства США был опубликован доклад, согласно которому Пентагон не может в полной мере обеспечить защиту основных систем вооружения от хакерских атак, в этой системе хакеры постоянно находят уязвимые места и ими пользуются.
Напомним, что одной из первых утечек данных американского оборонного ведомства, которая сопровождалась громким скандалом, стал показ в 2008 году сервисом Google Maps панорамы территории, на которой располагается военная база Fort Sam Houston в Техасе. После этого инцидента Пентагон запретил Google осуществлять съёмки в военных гарнизонах. Точно таким же способом в 2011 году появились изображения авиационной базы Юкка-Лейк в штате Невада, которая, как считают эксперты, построена для проведения испытаний беспилотника RQ-170 Sentinel.
А в этом году те же спутниковые карты представили новый летательный аппарат, который, по мнению некоторых экспертов, является прототипом гиперзвукового самолёта SR-72. Это проект, который создаётся Lockheed. В нём планируют использование турбины на основе комбинированного цикла работы. В ходе её работы беспилотный самолёт должен развивать скорость до 20 М.
Ролик ещё от прошлого года:
Чтобы достичь этой скорости, ведутся работы по снижению сопротивления воздуха с помощью сложнейшей конструкции с воздухозаборниками, подключаемой к различным источникам питания. При этом главная проблема, как следует из утечки, разогрев передней части фюзеляжа до температуры около 1930 градусов Цельсия.
Буччино отметил, что об утечке информации оборонному ведомству стало известно ещё четвёртого октября, о чём незамедлительно был уведомлен конгресс.
По всей вероятности, как считают в военном ведомстве США, личные данные сотрудников министерства обороны могли попасть к хакерам через коммерческую компанию, которая сотрудничала с Пентагоном в части оказания транспортных услуг его персоналу.
Это не первый для США случай, когда личные данные военных оказываются в режиме общего доступа просто на основании того, что эти данные фигурируют в соглашениях с аутсорсинговыми гражданскими компаниями. При этом в Пентагоне всякий раз говорят о "хакерском вмешательстве".
Ранее Управлением по подотчётности правительства США был опубликован доклад, согласно которому Пентагон не может в полной мере обеспечить защиту основных систем вооружения от хакерских атак, в этой системе хакеры постоянно находят уязвимые места и ими пользуются.
Напомним, что одной из первых утечек данных американского оборонного ведомства, которая сопровождалась громким скандалом, стал показ в 2008 году сервисом Google Maps панорамы территории, на которой располагается военная база Fort Sam Houston в Техасе. После этого инцидента Пентагон запретил Google осуществлять съёмки в военных гарнизонах. Точно таким же способом в 2011 году появились изображения авиационной базы Юкка-Лейк в штате Невада, которая, как считают эксперты, построена для проведения испытаний беспилотника RQ-170 Sentinel.
А в этом году те же спутниковые карты представили новый летательный аппарат, который, по мнению некоторых экспертов, является прототипом гиперзвукового самолёта SR-72. Это проект, который создаётся Lockheed. В нём планируют использование турбины на основе комбинированного цикла работы. В ходе её работы беспилотный самолёт должен развивать скорость до 20 М.
Ролик ещё от прошлого года:
Чтобы достичь этой скорости, ведутся работы по снижению сопротивления воздуха с помощью сложнейшей конструкции с воздухозаборниками, подключаемой к различным источникам питания. При этом главная проблема, как следует из утечки, разогрев передней части фюзеляжа до температуры около 1930 градусов Цельсия.
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