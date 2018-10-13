Датские депутаты предложили сажать в тюрьму за поддержку России

Парламент, эй! Значит ли это, что если высказывался по поводу ошибочного решения по отказу властей от кооперации в проекте «Северный поток-2», то я могу быть брошенным за решётку? Это похоже не просто на удар по свободе выражения мысли, а даже на действия средневековых феодалов.

Датская пресса продолжает вести «летопись» русофобии, исходящей от властей королевства. Так, в газете Berlingske вышел материал, в котором говорится, что на официальном сайте датского парламента (Фолькетинга) опубликован законопроект, предполагающий реальную уголовную ответственность за выражение «интересов России» и «пророссийской позиции».При этом авторы законопроекта предлагают ввести суровое наказание за озвученные выше «уголовные преступления» - вплоть до 12 лет тюремного заключения.Официально законопроект носит название «О мерах противодействия работе иностранных спецслужб в Дании». При этом под «иностранными» понимаются исключительно российские, которые, по мнению авторов законопроекта, «постоянно вмешиваются во внутридатские дела».В материале датской газеты выражено удивление в связи с тем, что депутаты парламента Дании – страны, которая в списках многочисленных международных правозащитных организаций неизменно входит в число стран с «наиболее развитой демократией», - предлагают сажать в тюрьму подданных королевства только за то, что те готовы высказать те или иные слова поддержки по поводу принятия определённых мер и выдвинутых предложений Российской Федерацией.Из комментариев пользователей в датском сегменте социальных сетей:Сам автор статьи отмечает, что такие законопроекты выглядят как попытка оказать давление на свободное датское общество, что является широким шагом назад в развитии датской демократии.