На "Омсктрансмаше" зарегистрирован бренд плавающего транспортёра ARK ("Ковчег")
Омский завод транспортного машиностроения зарегистрировал разработку, которая получила неофициальное название «Ковчег» или даже «Ноев ковчег». Речь идёт об уникальном плавающем гусеничном транспортёре ПТС-ПС с товарным знаком ARK. Именно этот товарный знак и послужил причиной появления неформального названия, так как в переводе с английского и есть «ковчег».
Плавающий транспортёр создан на основе военного ПТС-4, однако предназначен для гражданских целей, включая такие как спасение на воде, транспортировка людей и грузов, мониторинг состояния водных артерий и др.
Впервые ПТС-ПС («Ковчег») был продемонстрирован на выставке «Комплексная безопасность 2017», которая проводилась в Подмосковье. Теперь появляется больше информации о транспортёре, включая фотоизображения с его применением.
Транспортёр «Ковчег» отлично себя показывает не только во время применения на воде, но и при движении по различным типам грунта, включая заснеженный и заболоченный. Не станут проблемой для ARK овраги и другие варианты пересечённой местности.
В кабине ARK установлены три кресла помимо кресла управляющего этим специальным транспортным средством. Кабина соединяется с транспортировочной площадкой. «Ковчег» способен транспортировать грузы общей массой до 16 тонн.
«Омсктрансмаш» сообщает о том, что интерес к плавающему транспортёру уже выразили и иностранные партнёры, включая Индонезию и Словакию.
Здесь нужно отметить, что ПТС-ПС представлен как гражданская техника, «санкционисты» вполне могут обыграть любые контакты по его приобретению у РФ как «связи с формате военно-технического сотрудничества». Для натовской Словакии могут зажечь красный свет те же США. Ранее Индонезия под давлением Вашингтона пришлось перенести подписание сделки по приобретению российских истребителей.
Плавающий транспортёр создан на основе военного ПТС-4, однако предназначен для гражданских целей, включая такие как спасение на воде, транспортировка людей и грузов, мониторинг состояния водных артерий и др.
Впервые ПТС-ПС («Ковчег») был продемонстрирован на выставке «Комплексная безопасность 2017», которая проводилась в Подмосковье. Теперь появляется больше информации о транспортёре, включая фотоизображения с его применением.
Транспортёр «Ковчег» отлично себя показывает не только во время применения на воде, но и при движении по различным типам грунта, включая заснеженный и заболоченный. Не станут проблемой для ARK овраги и другие варианты пересечённой местности.
В кабине ARK установлены три кресла помимо кресла управляющего этим специальным транспортным средством. Кабина соединяется с транспортировочной площадкой. «Ковчег» способен транспортировать грузы общей массой до 16 тонн.
«Омсктрансмаш» сообщает о том, что интерес к плавающему транспортёру уже выразили и иностранные партнёры, включая Индонезию и Словакию.
Здесь нужно отметить, что ПТС-ПС представлен как гражданская техника, «санкционисты» вполне могут обыграть любые контакты по его приобретению у РФ как «связи с формате военно-технического сотрудничества». Для натовской Словакии могут зажечь красный свет те же США. Ранее Индонезия под давлением Вашингтона пришлось перенести подписание сделки по приобретению российских истребителей.
- Использованы фотографии:
- https://vk.com/omsktransmash
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