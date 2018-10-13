На "Омсктрансмаше" зарегистрирован бренд плавающего транспортёра ARK ("Ковчег")

Омский завод транспортного машиностроения зарегистрировал разработку, которая получила неофициальное название «Ковчег» или даже «Ноев ковчег». Речь идёт об уникальном плавающем гусеничном транспортёре ПТС-ПС с товарным знаком ARK. Именно этот товарный знак и послужил причиной появления неформального названия, так как в переводе с английского и есть «ковчег».Плавающий транспортёр создан на основе военного ПТС-4, однако предназначен для гражданских целей, включая такие как спасение на воде, транспортировка людей и грузов, мониторинг состояния водных артерий и др.Впервые ПТС-ПС («Ковчег») был продемонстрирован на выставке «Комплексная безопасность 2017», которая проводилась в Подмосковье. Теперь появляется больше информации о транспортёре, включая фотоизображения с его применением.Транспортёр «Ковчег» отлично себя показывает не только во время применения на воде, но и при движении по различным типам грунта, включая заснеженный и заболоченный. Не станут проблемой для ARK овраги и другие варианты пересечённой местности.В кабине ARK установлены три кресла помимо кресла управляющего этим специальным транспортным средством. Кабина соединяется с транспортировочной площадкой. «Ковчег» способен транспортировать грузы общей массой до 16 тонн.«Омсктрансмаш» сообщает о том, что интерес к плавающему транспортёру уже выразили и иностранные партнёры, включая Индонезию и Словакию.Здесь нужно отметить, что ПТС-ПС представлен как гражданская техника, «санкционисты» вполне могут обыграть любые контакты по его приобретению у РФ как «связи с формате военно-технического сотрудничества». Для натовской Словакии могут зажечь красный свет те же США. Ранее Индонезия под давлением Вашингтона пришлось перенести подписание сделки по приобретению российских истребителей.