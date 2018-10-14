Блеск и нищета рыцарских турниров

Alexandre Cabanel, Paige

Годфруа́ де Бульо́н, один из «9 бесстрашных»

Walter Crane, La Belle Dame sans Merc, 1865 год

Gustavo Simoni, The Minstrels Story

«Лишь позовите – и помощь подам

Из сострадания к вашим слезам!

Платы не надо – ни ласк, ни речей,

Даже обещанных вами ночей.

"Любо видеть мне народ

Голодающим, раздетым,

Страждущим, не обогретым!

Чтоб вилланы не жирели,

Чтоб лишения терпели,

Надобно из года в год

Век держать их в чёрном теле...

Пускай крестьянин с торгашом

Зимой походят нагишом.

Друзья, забудем жалость,

Чтоб чернь не размножалась!

Теперь закон у нас таков:

Плетьми лупите мужиков!

Плетьми – заимодавцев!

Убейте их, мерзавцев!

Их мольбам не внемлите вы!

Топите их, кидайте в рвы.

Навек свиней проклятых

Сажайте в казематы!

Бесчинства их и похвальбу

Давно пресечь пора нам!

Смерть мужикам и торгашам!

Погибель горожанам!"

Бертран де Борн, который в одном из своих стихотворений назвал Ричарда Львиное Сердце «мой Рыцарь Да и Нет»

Лаура

Бертран де Вентадорн

Рыцарский турнир, реконструкция

Эдуард 1, король Англии

Генрих II, Король Франции, портрет работы Франсуа Клуэ

«Молодой лев превзойдет старого

На поле битвы в поединке один на один

В его золотой клетке ему выколют глаз».

Мишель де Нострдам

Ричард II, король Англии

Карл VI, король Франции

Пьер Террай, сеньор де Баярд