Шокирующая статистика по числу уклонистов в Киеве. Данные военкома

На сегодняшний день от призыва в войска уклоняются 33,6 тысяч лиц призывного возраста, зарегистрированных в Киеве.

Шокирующей статистикой поделился со СМИ военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин. Статистика касается вопросов призыва в силовые структуры Украины. По данным военных комиссариатов районов украинской столицы, фиксируется рекордное число так называемых уклонистов.По словам Клявина, повестки из военкоматов проигнорировали около 80 процентов молодых киевлян, подлежащих призыву на военную службу. Это абсолютный рекорд всех последних лет.Клявин:Такие данные прозвучали на фоне заявлений Петра Порошенко о том, что командование не станет направлять молодых призывников в места проведения боевых операций на Донбасс. Однако эти обещания верховного главнокомандующего не были восприняты всерьёз, и число уклонистов продолжило расти. При этом рост числа уклонистов в Киеве – максимальный.Эксперты связывают эти показатели ещё и с высоким уровнем коррупции в украинской столице. За десяток тысяч гривен сотрудники структур, близких к работе военкоматов Киева, предлагают «юридические возможности» для отсрочки призыва. Если киевляне готовы выложить сумму, в 2-3 раза большую указанной, то призывник может и вовсе избежать призыва в украинскую армию. А если есть предложения, то и спрос не заставляет себя ждать, о чём и свидетельствует статистика военного комиссара Киева.