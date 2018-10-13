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Шокирующая статистика по числу уклонистов в Киеве. Данные военкома

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Шокирующей статистикой поделился со СМИ военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин. Статистика касается вопросов призыва в силовые структуры Украины. По данным военных комиссариатов районов украинской столицы, фиксируется рекордное число так называемых уклонистов.

Шокирующая статистика по числу уклонистов в Киеве. Данные военкома



По словам Клявина, повестки из военкоматов проигнорировали около 80 процентов молодых киевлян, подлежащих призыву на военную службу. Это абсолютный рекорд всех последних лет.

Клявин:
На сегодняшний день от призыва в войска уклоняются 33,6 тысяч лиц призывного возраста, зарегистрированных в Киеве.


Такие данные прозвучали на фоне заявлений Петра Порошенко о том, что командование не станет направлять молодых призывников в места проведения боевых операций на Донбасс. Однако эти обещания верховного главнокомандующего не были восприняты всерьёз, и число уклонистов продолжило расти. При этом рост числа уклонистов в Киеве – максимальный.

Эксперты связывают эти показатели ещё и с высоким уровнем коррупции в украинской столице. За десяток тысяч гривен сотрудники структур, близких к работе военкоматов Киева, предлагают «юридические возможности» для отсрочки призыва. Если киевляне готовы выложить сумму, в 2-3 раза большую указанной, то призывник может и вовсе избежать призыва в украинскую армию. А если есть предложения, то и спрос не заставляет себя ждать, о чём и свидетельствует статистика военного комиссара Киева.
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