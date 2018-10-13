The Independent: Власти выставляют "ГРУ" как сборище лузеров, а было ли отравление?
Обозреватель британского издания The Independent Мэри Дежевски выдаёт материал, в котором содержится немало вопросов к следствию по делу о так называемом отравлении Скрипалей. В материале отмечено, что шумиха по этому поводу идёт с марта месяца, однако до сих пор британское общество не проинформировано о том, что же на самом деле произошло в Солсбери.
В статье Дежевски отмечено, что все доводы Скотланд-Ярда выглядят малосодержательными и малоправдоподобными.
Британская журналистка задаётся вопросом о том, действительно ли по отношению к Скрипалям применялось боевое нервнопаралитическое вещество. Вопрос задан в связи с обвинениями со стороны Лондона в адрес российских спецслужб. В британской прессе, которую трудно заподозрить в симпатиях к Москве, отмечают, что нестыковки очевидны: если это было БОВ, которое, как заявляет Скотланд-Ярд, применили профессионалы из российской военной разведки, то почему же Скрипали остались живы?
Неужели этот вопрос заинтересовал кого-то и в Британии...
Мэри Дежевски:
Дежевски отмечает, что её изначально обескуражил факт обвинения в адрес России чуть ли не через несколько часов после случившегося в Солсбери. Если о вмешательстве конкретных лиц из России спецслужбам было известно, то почему преступление не было предотвращено? Если ничего не было известно, то возникают вопросы к британской контрразведке и к тому, на каком основании сразу же посыпались обвинения в адрес России?
Мэри Дежевски:
Британская журналистка в своём материале высказывает недоумение и по поводу логики официального Лондона:
Мэри Дежевски:
В статье Дежевски отмечено, что все доводы Скотланд-Ярда выглядят малосодержательными и малоправдоподобными.
Британская журналистка задаётся вопросом о том, действительно ли по отношению к Скрипалям применялось боевое нервнопаралитическое вещество. Вопрос задан в связи с обвинениями со стороны Лондона в адрес российских спецслужб. В британской прессе, которую трудно заподозрить в симпатиях к Москве, отмечают, что нестыковки очевидны: если это было БОВ, которое, как заявляет Скотланд-Ярд, применили профессионалы из российской военной разведки, то почему же Скрипали остались живы?
Неужели этот вопрос заинтересовал кого-то и в Британии...
Мэри Дежевски:
Единственный неопровержимый факт в этом деле — это место действия - Солсбери. Всё остальное носит умозрительный характер.
Дежевски отмечает, что её изначально обескуражил факт обвинения в адрес России чуть ли не через несколько часов после случившегося в Солсбери. Если о вмешательстве конкретных лиц из России спецслужбам было известно, то почему преступление не было предотвращено? Если ничего не было известно, то возникают вопросы к британской контрразведке и к тому, на каком основании сразу же посыпались обвинения в адрес России?
Мэри Дежевски:
Удивительно, но сегодня все ссылаются на Bellingcat. Что это за структура такая, которая работает быстрее британских сыщиков? Она, получается, всех их заткнула за пояс. Хотя ещё некоторое время назад Bellingcat ассоциировалась в Великобритании с дилетантством. Странности видны, потому что вдруг эта структура резко нарастила бюджет и получила доступ к коммуникациям с заокеанскими службами.
Британская журналистка в своём материале высказывает недоумение и по поводу логики официального Лондона:
Они делают всё, чтобы выставить это российское ГРУ сборищем лузеров и недотёп, но тут же заявляют о повсеместном вмешательстве со стороны этого ведомства. Обвинили даже в атаках на WADA и ОЗХО.
Мэри Дежевски:
Всё это похоже на то, что Россию пытаются вывести за пределы зоны доступа к информации той же Организации по запрещению химоружия. Но, скажите, если бы на вас сыпались обвинения, разве вы не стали бы интересоваться тем, как продвигается следствие? России не говорят ничего, только продолжая сыпать обвинениями. А ведь единственным человеком, который умер от применения БОВ, как говорит наша полиция, является Дон Стерджесс (наркоманка из Солсбери - прим. "ВО"). Где все остальные участники этой драмы? Где, в конце концов, выживший полисмен, обнаруживший Скрипаля и его дочь? Можно ли вообще согласиться с доводами полиции о том, что главное управление российской разведки пошлёт лучшие свои кадры, чтобы провести столь бездарную операцию? Я живу в Британии, я британская журналистка, и меня, как человека, будоражат эти вопросы и странности.
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