The Independent: Власти выставляют "ГРУ" как сборище лузеров, а было ли отравление?

Единственный неопровержимый факт в этом деле — это место действия - Солсбери. Всё остальное носит умозрительный характер.

Удивительно, но сегодня все ссылаются на Bellingcat. Что это за структура такая, которая работает быстрее британских сыщиков? Она, получается, всех их заткнула за пояс. Хотя ещё некоторое время назад Bellingcat ассоциировалась в Великобритании с дилетантством. Странности видны, потому что вдруг эта структура резко нарастила бюджет и получила доступ к коммуникациям с заокеанскими службами.

Они делают всё, чтобы выставить это российское ГРУ сборищем лузеров и недотёп, но тут же заявляют о повсеместном вмешательстве со стороны этого ведомства. Обвинили даже в атаках на WADA и ОЗХО.

Всё это похоже на то, что Россию пытаются вывести за пределы зоны доступа к информации той же Организации по запрещению химоружия. Но, скажите, если бы на вас сыпались обвинения, разве вы не стали бы интересоваться тем, как продвигается следствие? России не говорят ничего, только продолжая сыпать обвинениями. А ведь единственным человеком, который умер от применения БОВ, как говорит наша полиция, является Дон Стерджесс (наркоманка из Солсбери - прим. "ВО"). Где все остальные участники этой драмы? Где, в конце концов, выживший полисмен, обнаруживший Скрипаля и его дочь? Можно ли вообще согласиться с доводами полиции о том, что главное управление российской разведки пошлёт лучшие свои кадры, чтобы провести столь бездарную операцию? Я живу в Британии, я британская журналистка, и меня, как человека, будоражат эти вопросы и странности.