О поступлении новейших вооружений в ВС РФ и оснащённости оборонных предприятий
В прошлом году 206 образцов оружия последнего поколения поступило в вооруженные силы Российской Федерации. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом упор был сделан на электронные разработки с применением передовых военно-промышленных технологий в сферах армейской робототехники, беспилотных летательных и подводных аппаратов, боевой экипировки и амуниции солдат будущего, включая экзоскелеты и систему распознавания «свой-чужой».
По мнению министра обороны, конструкторские наработки военных КБ и научно-исследовательских институтов обеспечивают не только укрепление обороноспособности страны, но двигают инженерную мысль вперед и в гражданской сфере экономики страны. Нередко инновации российского оборонно-промышленного комплекса впоследствии применяются в области гражданских разработок, особенно в авиации, кораблестроении и при создании промышленных роботов.
При этом Сергей Шойгу подчеркнул важность испытаний новейших типов оружия в условиях реальных боевых действий при участии ВКС и ВМФ РФ в антитеррористической кампании в Сирийской Арабской Республике. По словам главы Минобороны России, все новейшие типы вооружений прошли боевое крещение в Сирии. Причем со стороны организаций-разработчиков в САР присутствовало порядка трехсот пятидесяти технических специалистов, которые оценили боевые качества своего нового оружия, уяснили их проблемы, и на этом опыте была завершена окончательная доводка этих видов вооружений уже в домашних условиях.
Рассуждая на тему последних научно-технических разработок российских предприятий ОПК, Сергей Шойгу рассказал и о том, что невозможно делать передовое с технологической точки зрение оружие на устаревшем оборудовании, соответственно, большинство оборонных заводов и НИИ переоборудованы по последнему слову техники. Более того, военным учёным и конструкторам выплачиваются дополнительные деньги за технологические инновации и изобретения, работающие на выполнение гособоронзаказа. Хотелось бы верить, что это не просто слова министра, а объективная реальность.
По мнению министра обороны, конструкторские наработки военных КБ и научно-исследовательских институтов обеспечивают не только укрепление обороноспособности страны, но двигают инженерную мысль вперед и в гражданской сфере экономики страны. Нередко инновации российского оборонно-промышленного комплекса впоследствии применяются в области гражданских разработок, особенно в авиации, кораблестроении и при создании промышленных роботов.
При этом Сергей Шойгу подчеркнул важность испытаний новейших типов оружия в условиях реальных боевых действий при участии ВКС и ВМФ РФ в антитеррористической кампании в Сирийской Арабской Республике. По словам главы Минобороны России, все новейшие типы вооружений прошли боевое крещение в Сирии. Причем со стороны организаций-разработчиков в САР присутствовало порядка трехсот пятидесяти технических специалистов, которые оценили боевые качества своего нового оружия, уяснили их проблемы, и на этом опыте была завершена окончательная доводка этих видов вооружений уже в домашних условиях.
Рассуждая на тему последних научно-технических разработок российских предприятий ОПК, Сергей Шойгу рассказал и о том, что невозможно делать передовое с технологической точки зрение оружие на устаревшем оборудовании, соответственно, большинство оборонных заводов и НИИ переоборудованы по последнему слову техники. Более того, военным учёным и конструкторам выплачиваются дополнительные деньги за технологические инновации и изобретения, работающие на выполнение гособоронзаказа. Хотелось бы верить, что это не просто слова министра, а объективная реальность.
- Автор:
- Олег Орлов
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- https://twitter.com/telegraph/
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