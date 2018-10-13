О блокаде Ленинграда решили снять комедию "Праздник". Сон разума...

Всё действие «Праздника» происходит в одном месте, и (...) в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января). Героев в кадре - шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами чёрная, но чаще светлая и новогодняя.

Большая часть работы уже проведена. Найден подходящий объект, подготовлено все необходимое оборудование, сейчас завершается кастинг и подбираются костюмы и реквизит. Уже этой осенью мы планируем начать съемки. Зимой фильм должен быть готов.

Во Францию тебе надо, Красовский! С Павленским в одной палате жить, ибо "отморожен" ты на всю башку

А про холокост не хочешь снять черную комедию? А?..

На платформе «Планета.ру», аккумулирующей средства для реализации тех или иных проектов, размещено сообщение о проекте режиссёра Алексея Красовского. Проект ожидает от сочувствующих сбора 1,5 млн рублей в качестве средств для создания фильма о блокадном Ленинграде. Весьма специфического.Режиссёр из всех сюжетов о Великой Отечественной войне решил избрать сюжет о том, как в режиме «секретности» ленинградская семья, находившаяся на «особом положении», встречала наступление Нового года. Лента задумана под названием «Праздник».Автор, разместивший сообщение о проекте на «Планете.ру», не постеснялся заявить, что речь идёт о фильме, который будет носить жанр (внимание!) «чёрной комедии».Из заявления г-на Красовского:К материалу прикладывается историческая справка о том, какая норма питания полагалась рядовым жителям блокадного Ленинграда и, например, для инструктора отдела кадров горкома ВКП (б) Николая Рибковского. Приводятся его выдержки из дневников, в которых тот пишет, что ел на завтрак, обед, ужин – сообщает о котлетах и тушёной капусте, вермишели и каше с маслом и сладким чаем.Тематика питания в блокадном Ленинграде – тяжёлая историческая тема. Она неоднократно обсуждена историками и политиками. Но вот каким же «творческим подходом» нужно обладать, чтобы заявить о желании снять по этой теме «чёрную комедию», ещё и с названием "Праздник"?Иных тем для выплескивания творческого потенциала в комедийном жанре, кроме как события в блокадном Ленинграде, "художником" никак не обнаруживалось?Из материала:Как пользователи площадки "Планета.ру" отреагировали на призыв к сбору средств на этот "Праздник" - несколько комментариев: