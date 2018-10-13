США предупредили Китай о недопустимости угроз в адрес своих военных

Соединенные Штаты предупредили Китай о недопустимости угроз в адрес американский военных. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС со ссылкой на интервью Болтона.Как заявил Болтон, Китай уже длительное время провоцирует США в Южно-Китайском море, угрожая жизни американских военных. При этом он назвал Китай "главной проблемой века для США" и предупредил, что Вашингтон больше не будет терпеть угрозы в адрес США. Основной проблемой, по словам помощника Трампа, являются действия Китая в Южно-Китайском море, где Соединенные Штаты вместе со своими союзниками из Британии и Австралии собираются "разрабатывать ресурсы".По словам Болтона "Южно-Китайское море не является провинцией Китая" и только от поведения Пекина зависит, будут разрабатываться ресурсы "с помощью Китая или без него".Напоминаем, что Китай ведет территориальный спор с рядом азиатских стран о принадлежности Парасельских островов (Сиша), архипелагов Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Китай проводит на островах строительные работы. США обвиняют Китай в захвате островов и созданию там военных баз. Вашингтон периодически направляет к островам свои военные корабли, называя это "обеспечением свободы навигации".