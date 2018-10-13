БДК "Иван Грен" пополнит состав Северного флота к концу месяца

Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", введенный в состав Военно-морского флота РФ в конце июня этого года, прибудет к месту несения службы на Северный флот до конца октября. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-морскому флоту.Как сообщил представитель департамента Игорь Дыгало, в настоящее время БДК находится на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, где его готовят к межфлотскому переходу в Североморск.По распоряжению главкома ВМФ РФ адмирала Владимира Королева на завод прибыла специальная рабочая группа, которая проверила не только техническую часть корабля, но и проверила знания и подготовку экипажа БДК к межфлотскому переходу. БДК и экипаж к переходу готовы.Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 (по кодификации НАТО Ivan Gren) на данный момент является самым современным БДК в составе российского флота. Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" еще в декабре 2004 года, спустили на воду его только в мае 2012 года, и 2 июня 2018 года завершились государственные испытания корабля.БДК может брать на борт до 300 морских пехотинцев, а также 13 основных боевых танков (массой до 60 тонн) либо на выбор до – 36 БТР/БМП, боевая техника располагается на танковой палубе. Также на борту корабля имеется крытый ангар и взлетная площадка для вертолетной техники. Он может принять на борт до двух транспортно-боевых вертолетов Ка-29, либо поисково-спасательных вертолетов Ка-27. В случае необходимости на его борту сможет разместиться и ударный вертолет Ка-52К «Катран».