Сирия обвинила США в применении фосфорных боеприпасов

Сирия обвинила международную коалицию во главе с США в нанесении авиаударов с применением запрещенного вещества - белого фосфора. Об этом сообщает сирийское агенство САНА со ссылкой на местные источники.По полученным агентством данным, коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением белого фосфора при бомбардировке города Хаджин, находящегося в 110 километрах от города Дейр-эз-Зор одноименной провинции. Согласно информации местных источников, погибших и раненных при авиаударе удалось избежать. Как отметили в агенстве САНА, удар по городу был нанесен под предлогом борьбы против запрещенной в России террористической группировки ИГ.В командовании международной коалиции во главе с США на данный момент информацию об авиаударе никак не комментируют. Необходимо отметить, что в начале сентября этого года два самолета F-15 американских ВВС нанесли удар по Хаджину боеприпасами с фосфором. В коалиции тогда заявили, что на вооружении американской армии таких боеприпасов нет.Необходимо напомнить, что применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.