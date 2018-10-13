Ищут дефекты. Сборка следующей ракеты "Союз-ФГ" приостановлена
Работы на ракете "Союз-ФГ", которая должна стартовать следующей с Байконура, приостановлены на неопределенное время. Специалисты занялись поиском на ракете тех же дефектов, которые могли привести к аварии 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как сообщается, ракета уже собрана в "пакет", т.е. соединены первая и вторая ступень ракеты, и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе площадки 112-го космодрома. Все работы с ракетой приостановлены, кроме проверок, значительный объем которых уже проведен. При этом продолжается поиск дефектов, которые могут быть такими же как и на аварийной ракете. Но в тоже время подготовка к запуску продолжается - готовятся грузы для доставки на МКС.
Сотрудники РКК "Энергия" пояснили, что в связи с аварией перечень грузов, которые необходимо отправить на МКС, сильно поменялся, так как некоторая аппаратура там уже не нужна, а что-то надо срочно доставить.
Напомним, что в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" планировавшийся запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" с грузами для экипажа МКС перенесли с 31 октября на ноябрь.
Между тем в "Роскосмосе" опровергли информацию о возможной консервации МКС и заявили, что следующий экипаж возможно отправится на станцию в конце ноября или в начале декабря этого года.
Все будет зависеть от графика подготовки нового экипажа, заявил источник в ракетно-космической области.
Как сообщается, ракета уже собрана в "пакет", т.е. соединены первая и вторая ступень ракеты, и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе площадки 112-го космодрома. Все работы с ракетой приостановлены, кроме проверок, значительный объем которых уже проведен. При этом продолжается поиск дефектов, которые могут быть такими же как и на аварийной ракете. Но в тоже время подготовка к запуску продолжается - готовятся грузы для доставки на МКС.
Сотрудники РКК "Энергия" пояснили, что в связи с аварией перечень грузов, которые необходимо отправить на МКС, сильно поменялся, так как некоторая аппаратура там уже не нужна, а что-то надо срочно доставить.
Напомним, что в связи с аварией ракеты "Союз-ФГ" планировавшийся запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" с грузами для экипажа МКС перенесли с 31 октября на ноябрь.
Между тем в "Роскосмосе" опровергли информацию о возможной консервации МКС и заявили, что следующий экипаж возможно отправится на станцию в конце ноября или в начале декабря этого года.
Все будет зависеть от графика подготовки нового экипажа, заявил источник в ракетно-космической области.
- Использованы фотографии:
- Роскосмос
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter