Третий катер проекта Р1650 "Рондо" передан Пограничной службе ФСБ РФ

Третий многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо", построенный на "Средне-Невском судостроительном заводе, передан заказчику и после подписания приемного акта отправился к месту несения службы.Катер стал третьим в серии проекта Р1650, построенных "Средне-Невским СЗ" в интересах Пограничной службы ФСБ РФ. Многоцелевые катара этого проекта предназначены для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.Катер создан с использованием композитных материалов и судостроительной стали. Корпус из стали позволяет применять катер в зимний период в условиях мелкобитого льда, а также производить отстой катера с вмерзанием в лед. Использование композитных материалов в изготовлении рубки и палубы позволило значительно уменьшить вес катера, что позволяет его использование на мелководье.Водоизмещение катера проекта Р1650 составляет 27 т, экипаж 2 человека, десант – 10 человек. Максимальная скорость - 19 узлов. Дальность плавания полным ходом составляет 220 миль, дальность плавания с экономической скоростью (10 узлов) – 500 миль. Автономность по запасам провизии и воды для экипажа (2-х чел) составляет 15 суток, для экипажа и спецперсонала, пассажиров (10 чел) составляет – 5 суток. Вооружение не предусмотреноВ качестве главных двигателей на судне установлены два дизельных двигателя Cursor 500 C13 ENT M50 фирмы Iveco.