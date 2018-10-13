Скапаротти: НАТО готово ответить на "растущую угрозу России"

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что НАТО готово ответить на растущую угрозу со стороны России. Это должен продемонстрировать американский авианосец Harry S. Truman, который прибыл в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018"), сообщает телеканал Sky News.Согласно заявлению Скапаротти, американский авианосец водоизмещением в 100 тысяч тонн призван продемонстрировать России военный потенциал Североатлантического альянса и показать, что США готовы, обучены и будут защищать Атлантику от "российской угрозы". Генерал подчеркнул, что Россия поставила перед собой задачу увеличить свое военное присутствие в Атлантике, для чего модернизирует свои вооруженные силы, и НАТО необходимо обратить на это внимание. Для продолжения доминирования в плане боеспособности, НАТО необходимо наращивать потенциал и проводить учения.Американский авианосец Harry S. Truman во главе авианосной группы прибыл в Норвежское море впервые с 1987 года. Авиакрыло авианосца, которое примет участие в учениях, составляют 49 истребителей.Масштабные учения "Единый трезубец-2018" пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии.