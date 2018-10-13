Киев: На Донбассе сбит беспилотник, конечно же "российский"
Украинские военные сбили очередной "российский" беспилотник в районе города Лисичанск в Луганской области, заявляет командование Операции объединенных сил в Донбассе. Согласно записи, сделанной на официальной странице ООС в Facebook, беспилотник "Орлан-10" был сбит экипажем украинского вертолета Ми-24.
Как утверждает командование ООС, якобы "российский" беспилотник был обнаружен при выполнении разведывательного полета на маршруте Лисичанск — Северодонецк. В срочном порядке был поднят вертолет Ми-24 украинских ВВС, который через час с небольшим обнаружил дрон в районе н.п. Боровское и сбил его. После чего украинские военные обнаружили обломки беспилотника на земле и установили, что он "принадлежит России", так как именно такие дроны стоят на вооружении российской армии и ополченцев.
Между тем официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у НМ нет на вооружении беспилотников и добавил, что заявление украинских силовиков является "наспех сделанной провокационной новостью". Представитель ЛНР отметил, что люди, хоть немного понимающие в военном деле, представляют, что осталось бы от беспилотника, если бы его сбили из штатного вооружения Ми-24.
Фото сбитого "российского" БПЛА с официальной страницы ООС в Facebook
Как утверждает командование ООС, якобы "российский" беспилотник был обнаружен при выполнении разведывательного полета на маршруте Лисичанск — Северодонецк. В срочном порядке был поднят вертолет Ми-24 украинских ВВС, который через час с небольшим обнаружил дрон в районе н.п. Боровское и сбил его. После чего украинские военные обнаружили обломки беспилотника на земле и установили, что он "принадлежит России", так как именно такие дроны стоят на вооружении российской армии и ополченцев.
Между тем официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что у НМ нет на вооружении беспилотников и добавил, что заявление украинских силовиков является "наспех сделанной провокационной новостью". Представитель ЛНР отметил, что люди, хоть немного понимающие в военном деле, представляют, что осталось бы от беспилотника, если бы его сбили из штатного вооружения Ми-24.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pressjfo.news
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