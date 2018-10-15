ТОЗ-123. Царь-пушка для охотника
В 90-е годы минувшего столетия на российском рынке гражданского оружия появилось удивительное оружие, соединившее в себе концепции двух типов оружия: «утиного» ружья и полицейского оружия для отстрела спецбоеприпасов.
В ХIХ веке для массовой добычи водоплавающих птиц использовались уточницы — огромные ружья большой массы и чудовищного калибра. Некоторые экземпляры этого инструмента утиного геноцида имели калибр 50 мм и могли выстрелить до полкилограмма свинцовой дроби. Вес девайса был соответствующим – встречались экземпляры весом в центнер.
Стрельба из такого устройства с рук была невозможна. Его размещали на специальных креплениях в носу лодок, с которых охотились, что роднило эти ружья с фальконетами – малокалиберными пушками, которые устанавливались на носу или бортах небольших судов. Впрочем, если фальконеты монтировались на вертлюге, то самые большие уточницы наводились на цель (стаю уток или гусей на воде) разворотом лодки.
Говорят, что удачным выстрелом из такого «орудия» можно было убить до сотни уток.
По мере распространения казнозарядных охотничьих ружей, а также изменения взглядов на охоту, которая в большей степени становилась спортом, нежели способом пропитания, уточницы значительно уменьшились в габаритах и калибрах. Они стали похожими на обыкновенные охотничьи ружья, а калибр их колебался от 10-го до 4-го.
Впрочем, и они к середине прошлого столетия стали экзотикой, а «главным калибром» охотника стал 12-й.
Большой калибр оказался востребован и для полицейского оружия, предназначенного для отстрела специальных боеприпасов – газовых гранат и резиновых/пластиковых пуль.
Что касается последних, то необходимо было обеспечить эффективность травматических боеприпасов на значительных дистанциях (до 70 метров) и при этом исключить или свести к минимуму возможность летального исхода при их применении на близком расстоянии. Чтобы совместить эти плохо сочетаемые требования, увеличивали массу и диаметр снаряда.
Еще в 70-е годы по заказу МВД СССР началась разработка оружия для борьбы с массовыми беспорядками, а также для поддержки штурмовых групп при задержании особо опасных преступников и для проведения контртеррористических операций.
На вооружение данное ружье поступило лишь в 1985-м году, и до сих пор КС-23 (карабин специальный) состоит на вооружении силовых специальных подразделений Российской Федерации.
Оружие выполнено по «помповому» типу: перезарядка осуществляется движением, патроны подаются из трехместного подствольного трубчатого магазина. Боеприпасы для этого ружья снаряжаются в гильзы 4-го калибра (26 мм). Калибр же КС (23 мм) за счет нарезов, которые необходимы для повышения точности стрельбы резиновыми пулями или гранатами с ирритантами, «съедает» 3 мм. Это оружие заняло свою, отметим, довольно узкую, нишу, где с успехом применяется по сей день.
В 90-е годы, когда конверсионные программы были развернуты практически на всех предприятиях отечественного ВПК, было принято решение «огражданить» и «карабин специальный», и пустить его на гражданский рынок.
Это решение и было реализовано Климовским ЦНИИТочмашем, и Тульский оружейным завод начал производство охотничьих ружей 4 калибра под наименованием ТОЗ-123.
Некоторые источники указывают, что некоторое количество аналогичных ружей было выпущено и в Климовске.
Единственным отличием ТОЗ-123 (или «Селезня-4») от КС-23 является отсутствие нарезов в его стволе. Так что ружье гладкоствольное, и никаких проблем с его сертификацией не возникло.
Затвор у ружья скользящий; запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Ударно-спусковой механизм установлен на отдельном основании. Ружьё имеет кнопочный предохранитель, установленный в передней части спусковой скобы. Второй предохранитель рычажного типа расположен слева за спусковой скобой и предназначен для предотвращения преждевременного отпирания канала ствола и исключения случайного выстрела при не полностью закрытом затворе. Прицельное приспособление — простое и состоит из мушки и целика винтовочного типа.
Есть на «Селезне» и кронштейн для крепления оптического или коллиматорного прицела, если найдутся желающие это сделать. В рядовом исполнении ТОЗ-123, как и «прародитель» (КС-23), имеет деревянный приклад с резиновым затыльником-амортизатором и пластиковое цевье. В «штучном» исполнении ТОЗ-123-01 цевьё и приклад выполнены из ореховой древесины.
Патронник и канал ствола хромированы, что является стандартным для российского оружия. Вес ружья – 4,5 кг, длина – 122 см.
Используемые патроны: 4 калибра с длиной гильзы 81мм. И конечно, самое интересное — это навески для этого «гиганта».
ЦНИИТочмаш некоторое время выпускал патроны четвертого калибра в папковых гильзах, имевших навеску пороха «Сокол» 3,9 г и дроби 47 г. Что, конечно, довольно скромно для такого ружья. Ведь подобными и даже большими навесками можно стрелять из магнума и супермагнума 12 калибра.
Впрочем, фабричных дробовых патронов в продаже больше нет, и владельцы этого ружья вынуждены снаряжать патроны самостоятельно. Согласно сообщениям обладателей «Селезня», вес снаряда в используемых ими боеприпасах 60 г и больше.
Главной проблемой для «самокрутчиков» является отсутствие в продаже гильз, пыжей, прокладок 4 калибра. А также матриц, закруток и декапсуляторов – капсуляторов. И если гильзы можно использовать от сигнальных патронов к «ракетницам» СП-81, то приборы для снаряжения приходится изготавливать самостоятельно.
В сети можно найти описание использования в ТОЗ-123 алюминиевых гильз от авиационных противоракетных систем типа АСО с небольшой переделкой.
В системах АСО используются патроны четвертого калибра с электрическим капсюлем, отстреливающие «тепловые ловушки» для ракет противника. В отстрелянных гильзах от патронов АСО электрический капсюль удаляется, и кустарным путем устанавливается втулка, в которую запрессовывается стандартный капсюль типа «Жевело» или КВ.
Как следует из названия, создатели ружья стремились вернуть в охотничью практику традицию «уточниц» и предполагали, что с «Селезнем-4» будут охотиться на утиные или гусиные стаи при массовом пролёте из засидки или из лодки. Впрочем, если не ставить перед собой задачу извести водоплавающих птиц под корень, на подобных охотах можно с успехом обходиться 12-м или даже 16-м. И успеха у российских охотников эта «царь-пушка» успеха не имела. Думаю, что вполне предсказуемо. Ведь даже в конце ХIХ – начале ХХ века, когда ружья-уточницы были куда более популярны, они изготовлялись не массово, а штучно, на заказ.
Была определенная надежда на экспорт в США, где, возможно ТОЗ-123 и нашло бы покупателей среди любителей оружейной экзотики. Но администрация Билла Клинтона, тогдашнего американского президента, заблокировала поставку на оружейный рынок страны многих марок российского гражданского оружия, среди которых был и «Селезень-4».
Как бы то ни было, но ружье выпускалось всего два года, с 1996 по 1998 год, и по некоторым данным, его было выпущено около двух сотен экземпляров.
Вопреки легендам, гуляющим по оружейным форумам, отдача ТОЗ-123, даже при больших навесках, хоть и больше, чем у магнума 12 калибра, но вполне переносима стрелком среднего сложения. Ни о каких сломанных ключицах и вывернутых плечах речи нет.
Но стрельба из него, конечно, не слишком комфортна. И для плинкинга это могучее ружье едва ли подходит, и не только потому, что боеприпасы для него — большая проблема.
Впрочем, сегодня эта, возможно, последняя уточница в истории оружия представляет немалый интерес для коллекционеров. Цена на него может приближаться к 150.000 рублей. Если учесть, что всего было выпущено около двух сотен этих ружей, это не так уж и много… Ружья обычных калибров и характеристик из таких небольших партий могут стоить и дороже.
В ХIХ веке для массовой добычи водоплавающих птиц использовались уточницы — огромные ружья большой массы и чудовищного калибра. Некоторые экземпляры этого инструмента утиного геноцида имели калибр 50 мм и могли выстрелить до полкилограмма свинцовой дроби. Вес девайса был соответствующим – встречались экземпляры весом в центнер.
Стрельба из такого устройства с рук была невозможна. Его размещали на специальных креплениях в носу лодок, с которых охотились, что роднило эти ружья с фальконетами – малокалиберными пушками, которые устанавливались на носу или бортах небольших судов. Впрочем, если фальконеты монтировались на вертлюге, то самые большие уточницы наводились на цель (стаю уток или гусей на воде) разворотом лодки.
Говорят, что удачным выстрелом из такого «орудия» можно было убить до сотни уток.
По мере распространения казнозарядных охотничьих ружей, а также изменения взглядов на охоту, которая в большей степени становилась спортом, нежели способом пропитания, уточницы значительно уменьшились в габаритах и калибрах. Они стали похожими на обыкновенные охотничьи ружья, а калибр их колебался от 10-го до 4-го.
Впрочем, и они к середине прошлого столетия стали экзотикой, а «главным калибром» охотника стал 12-й.
Большой калибр оказался востребован и для полицейского оружия, предназначенного для отстрела специальных боеприпасов – газовых гранат и резиновых/пластиковых пуль.
Что касается последних, то необходимо было обеспечить эффективность травматических боеприпасов на значительных дистанциях (до 70 метров) и при этом исключить или свести к минимуму возможность летального исхода при их применении на близком расстоянии. Чтобы совместить эти плохо сочетаемые требования, увеличивали массу и диаметр снаряда.
Еще в 70-е годы по заказу МВД СССР началась разработка оружия для борьбы с массовыми беспорядками, а также для поддержки штурмовых групп при задержании особо опасных преступников и для проведения контртеррористических операций.
На вооружение данное ружье поступило лишь в 1985-м году, и до сих пор КС-23 (карабин специальный) состоит на вооружении силовых специальных подразделений Российской Федерации.
Оружие выполнено по «помповому» типу: перезарядка осуществляется движением, патроны подаются из трехместного подствольного трубчатого магазина. Боеприпасы для этого ружья снаряжаются в гильзы 4-го калибра (26 мм). Калибр же КС (23 мм) за счет нарезов, которые необходимы для повышения точности стрельбы резиновыми пулями или гранатами с ирритантами, «съедает» 3 мм. Это оружие заняло свою, отметим, довольно узкую, нишу, где с успехом применяется по сей день.
В 90-е годы, когда конверсионные программы были развернуты практически на всех предприятиях отечественного ВПК, было принято решение «огражданить» и «карабин специальный», и пустить его на гражданский рынок.
Это решение и было реализовано Климовским ЦНИИТочмашем, и Тульский оружейным завод начал производство охотничьих ружей 4 калибра под наименованием ТОЗ-123.
Некоторые источники указывают, что некоторое количество аналогичных ружей было выпущено и в Климовске.
Единственным отличием ТОЗ-123 (или «Селезня-4») от КС-23 является отсутствие нарезов в его стволе. Так что ружье гладкоствольное, и никаких проблем с его сертификацией не возникло.
Затвор у ружья скользящий; запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Ударно-спусковой механизм установлен на отдельном основании. Ружьё имеет кнопочный предохранитель, установленный в передней части спусковой скобы. Второй предохранитель рычажного типа расположен слева за спусковой скобой и предназначен для предотвращения преждевременного отпирания канала ствола и исключения случайного выстрела при не полностью закрытом затворе. Прицельное приспособление — простое и состоит из мушки и целика винтовочного типа.
Есть на «Селезне» и кронштейн для крепления оптического или коллиматорного прицела, если найдутся желающие это сделать. В рядовом исполнении ТОЗ-123, как и «прародитель» (КС-23), имеет деревянный приклад с резиновым затыльником-амортизатором и пластиковое цевье. В «штучном» исполнении ТОЗ-123-01 цевьё и приклад выполнены из ореховой древесины.
Патронник и канал ствола хромированы, что является стандартным для российского оружия. Вес ружья – 4,5 кг, длина – 122 см.
Используемые патроны: 4 калибра с длиной гильзы 81мм. И конечно, самое интересное — это навески для этого «гиганта».
ЦНИИТочмаш некоторое время выпускал патроны четвертого калибра в папковых гильзах, имевших навеску пороха «Сокол» 3,9 г и дроби 47 г. Что, конечно, довольно скромно для такого ружья. Ведь подобными и даже большими навесками можно стрелять из магнума и супермагнума 12 калибра.
Впрочем, фабричных дробовых патронов в продаже больше нет, и владельцы этого ружья вынуждены снаряжать патроны самостоятельно. Согласно сообщениям обладателей «Селезня», вес снаряда в используемых ими боеприпасах 60 г и больше.
Главной проблемой для «самокрутчиков» является отсутствие в продаже гильз, пыжей, прокладок 4 калибра. А также матриц, закруток и декапсуляторов – капсуляторов. И если гильзы можно использовать от сигнальных патронов к «ракетницам» СП-81, то приборы для снаряжения приходится изготавливать самостоятельно.
В сети можно найти описание использования в ТОЗ-123 алюминиевых гильз от авиационных противоракетных систем типа АСО с небольшой переделкой.
В системах АСО используются патроны четвертого калибра с электрическим капсюлем, отстреливающие «тепловые ловушки» для ракет противника. В отстрелянных гильзах от патронов АСО электрический капсюль удаляется, и кустарным путем устанавливается втулка, в которую запрессовывается стандартный капсюль типа «Жевело» или КВ.
Как следует из названия, создатели ружья стремились вернуть в охотничью практику традицию «уточниц» и предполагали, что с «Селезнем-4» будут охотиться на утиные или гусиные стаи при массовом пролёте из засидки или из лодки. Впрочем, если не ставить перед собой задачу извести водоплавающих птиц под корень, на подобных охотах можно с успехом обходиться 12-м или даже 16-м. И успеха у российских охотников эта «царь-пушка» успеха не имела. Думаю, что вполне предсказуемо. Ведь даже в конце ХIХ – начале ХХ века, когда ружья-уточницы были куда более популярны, они изготовлялись не массово, а штучно, на заказ.
Была определенная надежда на экспорт в США, где, возможно ТОЗ-123 и нашло бы покупателей среди любителей оружейной экзотики. Но администрация Билла Клинтона, тогдашнего американского президента, заблокировала поставку на оружейный рынок страны многих марок российского гражданского оружия, среди которых был и «Селезень-4».
Как бы то ни было, но ружье выпускалось всего два года, с 1996 по 1998 год, и по некоторым данным, его было выпущено около двух сотен экземпляров.
Вопреки легендам, гуляющим по оружейным форумам, отдача ТОЗ-123, даже при больших навесках, хоть и больше, чем у магнума 12 калибра, но вполне переносима стрелком среднего сложения. Ни о каких сломанных ключицах и вывернутых плечах речи нет.
Но стрельба из него, конечно, не слишком комфортна. И для плинкинга это могучее ружье едва ли подходит, и не только потому, что боеприпасы для него — большая проблема.
Впрочем, сегодня эта, возможно, последняя уточница в истории оружия представляет немалый интерес для коллекционеров. Цена на него может приближаться к 150.000 рублей. Если учесть, что всего было выпущено около двух сотен этих ружей, это не так уж и много… Ружья обычных калибров и характеристик из таких небольших партий могут стоить и дороже.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter