В Дагестане уничтожили двух боевиков. Операция продолжается
В ходе спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана нейтрализованы два бандита, причастные к деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Как следует из сообщения, сотрудниками ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов села Эндирей скрываются вооруженные бандиты, причастные к ряду преступлений террористической направленности. Жилой дом был окружен спецназом ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД, жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сдаться преступники ответили отказом и ответили огнем. В ходе штурма двое преступников были ликвидированы.
На месте боя в доме были обнаружены оружие и боеприпасы, уничтоженные бандиты были причастны к нападениям на сотрудников полиции, в том числе к убийству в нынешнем году двух полицейских в районе селения Комсомольское.
В ходе перестрелки и штурма дома ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии. Гражданское население не пострадало.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются
Как следует из сообщения, сотрудниками ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов села Эндирей скрываются вооруженные бандиты, причастные к ряду преступлений террористической направленности. Жилой дом был окружен спецназом ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД, жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сдаться преступники ответили отказом и ответили огнем. В ходе штурма двое преступников были ликвидированы.
На месте боя в доме были обнаружены оружие и боеприпасы, уничтоженные бандиты были причастны к нападениям на сотрудников полиции, в том числе к убийству в нынешнем году двух полицейских в районе селения Комсомольское.
В ходе перестрелки и штурма дома ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии. Гражданское население не пострадало.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются
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