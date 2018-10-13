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В Дагестане уничтожили двух боевиков. Операция продолжается

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В ходе спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана нейтрализованы два бандита, причастные к деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В Дагестане уничтожили двух боевиков. Операция продолжается



Как следует из сообщения, сотрудниками ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов села Эндирей скрываются вооруженные бандиты, причастные к ряду преступлений террористической направленности. Жилой дом был окружен спецназом ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД, жители близлежащих домов были эвакуированы. На предложение сдаться преступники ответили отказом и ответили огнем. В ходе штурма двое преступников были ликвидированы.

На месте боя в доме были обнаружены оружие и боеприпасы, уничтоженные бандиты были причастны к нападениям на сотрудников полиции, в том числе к убийству в нынешнем году двух полицейских в районе селения Комсомольское.

В ходе перестрелки и штурма дома ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии. Гражданское население не пострадало.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются



Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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