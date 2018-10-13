Полторак уволился с военной службы, но остаётся министром обороны Украины

На Украине теперь будет гражданский министр обороны. Степан Полторак, возглавляющий украинской военное ведомство, подал рапорт об увольнении с воинской службы, который был удовлетворен президентом Украины Петром Порошенко, и теперь будет возглавлять Минобороны в качестве гражданского лица, сообщают украинские СМИ.Как заявил по этому поводу Петр Порошенко, генерал армии Украины Степан Полторак в соответствии с требованиями закона Украины "О национальной безопасности Украины", с 1 января 2019 года будет занимать должность министра обороны страны в качестве гражданского министра.После подписания рапорта об увольнении Полторака с воинской службы, Порошенко вручил ему орден Богдана Хмельницкого первой степени, заявив, что он отдал службе в армии 35 лет и возглавил Минобороны Украины в "очень тяжелое для страны время". Порошенко напомнил, что Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года, а также командовал Национальной гвардией и Внутренними войсками до их расформирования.Закон "О национальной безопасности" был принят Верховной Радой летом этого года. Согласно этому закону, с 1 января 2019 года министерство обороны страны должно возглавлять гражданское лицо. Закон был заранее согласован с "партнерами" Украины по НАТО. Положение о том, что министр обороны должен быть гражданским, является стандартом для стран Североатлантического Альянса.