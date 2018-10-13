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Эстония: Компенсацию за "ущерб от оккупации" будем требовать в любом случае

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Эстонская комиссия по оценке ущерба от "советской оккупации" продолжит свою работу несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера, который ранее заявил, что не считает разумным требовать компенсации за это, так как подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.

Эстония: Компенсацию за "ущерб от оккупации" будем требовать в любом случае



Как заявил глава комиссии историк Тоомас Хийо, Эстония ни в коем случае не должна отказываться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации от России. Он пояснил, что международное право позволяет Эстонии требовать компенсацию за потери, связанные с оккупацией страны, а так как Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, то оккупационные власти несут ответственность за все время оккупации. Отказ же от требований возмещения ущерба может говорить о добровольном присоединении Эстонии к Советскому Союзу, а этого никогда небыло.

При этом Хийо подчеркнул, что в случае отказа от требований возмещения ущерба якобы "будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти".

Российские власти ранее заявили, что потуги истребовать мифический ущерб, якобы причиненный Эстонии за время ее нахождения в составе СССР, есть ни что иное, как "очередная вспышка болезни" прибалтийских политиков, так как все, что сейчас имеют прибалтийские республики - это построено Советским Союзом. Единственное, чего добились в Прибалтике за "время независимости" - убыль населения и разрушенная экономика.
Использованы фотографии:
http://www.etoretro.ru/
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