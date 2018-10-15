«Московские стратеги» здесь не пройдут. НАТО на защите рубежей «атлантической Европы»
13 октября британский информационный портал "Sky News" опубликовал интервью с генералом US Army Кёртисом Скапаротти, верховным командующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, в котором тот обрисовал своё видение ситуации «в условиях растущей военной угрозы со стороны России».
В начале общения данный представитель высшего командования Североатлантического альянса отметил, что в последнее время наблюдается устойчивая тенденция усиления мощи России во всех сферах, включая военное присутствие в зоне Европы. И главнокомандующий силами НАТО в Европе заявил, что США и их союзники по альянсу «готовы дать достойный ответ на возрастание военной угрозы со стороны России, точно так же, как и 30 лет назад мы были готовы сдержать агрессивные планы Советского Союза».
Затем речь зашла о проведении широкомасштабных учений НАТО, являющимися своеобразной реакцией на недавно прошедшие в Российской Федерации учения «Запад 2017» и «Восток 2018». Отдельно речь зашла и о том, что впервые с 1987 года в Северное море вошёл, пройдя у берегов Британии и зайдя с «визитом вежливости» в один из главных и старейших британских портов Портсмут, американский авианосец «Harry S. Truman».
Как известно, на прошлой неделе этот 100000-тонный корабль встал на боевое дежурство в зоне Норвежского моря, готовясь присоединиться к крупнейшим военным учениям Североатлантического альянса после официального завершения холодной войны. И, выступая на этом авианосце, американский главнокомандующий силами НАТО сообщил, что не видит в данном факте ничего плохого.
По его мнению, мобилизация и концентрация сил альянса — это всего лишь ответный шаг на недавнее проведение Россией ряда учений, крупнейших с 1981 года, «одной из военно-стратегических целей которых являлась переброска больших масс войск с целью подготовки возможной агрессии против восточноевропейских и скандинавских государств».
Далее американский командующий объединёнными силами НАТО в Европе заявил, что усиление концентрации военно-морских сил стран-участниц альянса в зонах Северного, Балтийского и Норвежского морей является также всего лишь воплощением в жизнь изменённой доктрины НАТО, согласно которой фокус внимания Североатлантического альянса переносится в том числе и на воды Северной Атлантики и внутренних европейских морей.
По заявлению генерала К. Скапаротти, это является якобы адекватным ответом на рост активности российских боевых надводных кораблей в Северной Атлантике и в Средиземноморье, а также ответом на постоянное увеличение присутствия российских субмарин в этих зонах.
На вопрос, какое послание можно отправить в Москву посредством доставщика водоизмещением в 100.000 брт, главнокомандующий силами НАТО в Европе ответил, что это «просто демонстрация наших возможностей; это покажет московским стратегам, что наши силы вполне обучены и вполне готовы защитить рубежи атлантической Европы».
Далее генерал К. Скапаротти заявил, что «Россия в последние годы постоянно увеличивает свои военные возможности и хочет это делать в дальнейшем, равно как и модернизировать свои вооружённые силы. Что ж, это не является для нас неожиданностью, мы наблюдаем смену курса политики Москвы уже в течение нескольких лет, и на это нам просто следовало обратить внимание и раньше, и на это мы будем обращать внимание в будущем. Но для того чтобы нам продолжать сохранять своё военно-технологическое доминирование в области оборонного потенциала, нам необходимо и далее продолжать подготовку и развитие».
Напомним, что крупнейшие почти за 40 лет учения НАТО в приграничных с Россией регионах пройдут преимущественно в Скандинавии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Сообщается, что в военно-стратегических манёврах «Trident Juncture 2018» («Трезубец единства 2018») примут участие примерно 50.000 военнослужащих из стран-членов Североатлантического альянса, а также из стран-союзников. По заявлениям пресс-центра НАТО, в ходе учений запланировано проведение более 20 экспериментальных операций по взаимодействию, в частности, например, по развёртыванию командно-штабных модулей для тактического управления войсками.
Отметим также, что генерал-лейтенант норвежской армии Руке Якобсен подтвердил, что не входящие в НАТО Швеция и Финляндия предоставят для учений альянса своё воздушное и морское пространство. При этом всё же стоит сказать, что непосредственно к границам России «Trident Juncture» не приблизится: согласно заявлениям представителей командования блока основной район учений будет находиться в 1000 км от границ РФ, а воздушные операции приблизятся к нашим рубежам максимум на 500 км.
Согласно мнению одного из высших офицеров НАТО, якобы «запланированные военно-стратегические манёвры сил Североатлантического альянса являются открытыми и прозрачными и преследуют исключительно оборонительные цели, тогда как существуют оценки, что учения, проведённые в последние годы Россией и её союзниками, преследуют среди прочего и некие агрессивные цели».
Кроме того, руководство альянса обвинило нашу страну в том, что, по мнению Брюсселя, российское военное руководство «не нацелено на сотрудничество и поэтому не предоставляет достаточного доступа на проводимые манёвры», тогда как якобы учения НАТО «легко доступны для военных наблюдателей стран-партнёров и не имеют скрытых целей и тайных смыслов».
Судя по заявлению представителя руководства НАТО, «Россия не обеспечивает доступ наблюдателей альянса на реальные элементы манёвров, ограничиваясь приглашением на имеющие мало общего с программой учений «демонстрационные дни». При этом, как выразился представитель блока, «в последнее время стало проводиться очень много внезапных и широкомасштабных учений без предварительного уведомления, присутствие иностранных наблюдателей на которых фактически невозможно».
Напомним, что, согласно сценарию военно-стратегических манёвров Североатлантического альянса, Норвегия будет играть роль некоей страны, входящей в НАТО, которая подверглась внешней угрозе со стороны некоего неназванного внешнего государства. Соответственно, согласно статье 5 соглашения о трансатлантическом партнёрстве, являющейся основополагающим базисом взаимной коллективной обороны НАТО, нападение на одного из членов блока является нападением на весь блок, и в соответствии с этим будет происходить развёртывание крупной группировки сил из трёх десятков стран и нескольких родов войск.
В своём выступлении командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти также заявил, что «Североатлантический альянс постепенно восстанавливает свою способность обучать и мобилизовывать при необходимости большое число солдат, пилотов и моряков экипажей боевых кораблей ввиду возникновения вновь угрозы противостояния с примерно равноценным или даже превосходящим по боевым возможностям противником, имеющим агрессивные планы касательно ряда стран-участниц альянса и государств-кандидатов».
Также руководство НАТО сообщило по поводу предстоящих учений, что манёвры такого масштаба серьёзно дестабилизируют гражданскую жизнь в Норвегии, так как это государство станет центром планируемых операций. «Норвегия – небольшая страна, специально выделенных районов там нет, но мы заранее согласовали проведение манёвров со всеми владельцами земель. Однако во избежание различных непредвиденных ситуаций и для своевременного реагирования на них мы сообщили всем местным жителям телефон экстренной связи. Например, если шум от манёвров будет очень громким, местные жители могут позвонить на линию экстренной связи, и мы постараемся максимально быстро принять меры».
Ну что ж, как говорится, будем знать, что эти атлантические «воины света», «защитники свободы и демократии» отрапортовали о готовности отразить атаку придуманных ими самим «воинов Мордора», видимо, сконцентрированных где-то в лесах Мордовии. Как тут не вспомнить древнюю военную (да и жизненную) максиму: «Боятся? Значит, уважают!»
В начале общения данный представитель высшего командования Североатлантического альянса отметил, что в последнее время наблюдается устойчивая тенденция усиления мощи России во всех сферах, включая военное присутствие в зоне Европы. И главнокомандующий силами НАТО в Европе заявил, что США и их союзники по альянсу «готовы дать достойный ответ на возрастание военной угрозы со стороны России, точно так же, как и 30 лет назад мы были готовы сдержать агрессивные планы Советского Союза».
Затем речь зашла о проведении широкомасштабных учений НАТО, являющимися своеобразной реакцией на недавно прошедшие в Российской Федерации учения «Запад 2017» и «Восток 2018». Отдельно речь зашла и о том, что впервые с 1987 года в Северное море вошёл, пройдя у берегов Британии и зайдя с «визитом вежливости» в один из главных и старейших британских портов Портсмут, американский авианосец «Harry S. Truman».
Как известно, на прошлой неделе этот 100000-тонный корабль встал на боевое дежурство в зоне Норвежского моря, готовясь присоединиться к крупнейшим военным учениям Североатлантического альянса после официального завершения холодной войны. И, выступая на этом авианосце, американский главнокомандующий силами НАТО сообщил, что не видит в данном факте ничего плохого.
По его мнению, мобилизация и концентрация сил альянса — это всего лишь ответный шаг на недавнее проведение Россией ряда учений, крупнейших с 1981 года, «одной из военно-стратегических целей которых являлась переброска больших масс войск с целью подготовки возможной агрессии против восточноевропейских и скандинавских государств».
Далее американский командующий объединёнными силами НАТО в Европе заявил, что усиление концентрации военно-морских сил стран-участниц альянса в зонах Северного, Балтийского и Норвежского морей является также всего лишь воплощением в жизнь изменённой доктрины НАТО, согласно которой фокус внимания Североатлантического альянса переносится в том числе и на воды Северной Атлантики и внутренних европейских морей.
По заявлению генерала К. Скапаротти, это является якобы адекватным ответом на рост активности российских боевых надводных кораблей в Северной Атлантике и в Средиземноморье, а также ответом на постоянное увеличение присутствия российских субмарин в этих зонах.
На вопрос, какое послание можно отправить в Москву посредством доставщика водоизмещением в 100.000 брт, главнокомандующий силами НАТО в Европе ответил, что это «просто демонстрация наших возможностей; это покажет московским стратегам, что наши силы вполне обучены и вполне готовы защитить рубежи атлантической Европы».
Далее генерал К. Скапаротти заявил, что «Россия в последние годы постоянно увеличивает свои военные возможности и хочет это делать в дальнейшем, равно как и модернизировать свои вооружённые силы. Что ж, это не является для нас неожиданностью, мы наблюдаем смену курса политики Москвы уже в течение нескольких лет, и на это нам просто следовало обратить внимание и раньше, и на это мы будем обращать внимание в будущем. Но для того чтобы нам продолжать сохранять своё военно-технологическое доминирование в области оборонного потенциала, нам необходимо и далее продолжать подготовку и развитие».
Напомним, что крупнейшие почти за 40 лет учения НАТО в приграничных с Россией регионах пройдут преимущественно в Скандинавии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Сообщается, что в военно-стратегических манёврах «Trident Juncture 2018» («Трезубец единства 2018») примут участие примерно 50.000 военнослужащих из стран-членов Североатлантического альянса, а также из стран-союзников. По заявлениям пресс-центра НАТО, в ходе учений запланировано проведение более 20 экспериментальных операций по взаимодействию, в частности, например, по развёртыванию командно-штабных модулей для тактического управления войсками.
Отметим также, что генерал-лейтенант норвежской армии Руке Якобсен подтвердил, что не входящие в НАТО Швеция и Финляндия предоставят для учений альянса своё воздушное и морское пространство. При этом всё же стоит сказать, что непосредственно к границам России «Trident Juncture» не приблизится: согласно заявлениям представителей командования блока основной район учений будет находиться в 1000 км от границ РФ, а воздушные операции приблизятся к нашим рубежам максимум на 500 км.
Согласно мнению одного из высших офицеров НАТО, якобы «запланированные военно-стратегические манёвры сил Североатлантического альянса являются открытыми и прозрачными и преследуют исключительно оборонительные цели, тогда как существуют оценки, что учения, проведённые в последние годы Россией и её союзниками, преследуют среди прочего и некие агрессивные цели».
Кроме того, руководство альянса обвинило нашу страну в том, что, по мнению Брюсселя, российское военное руководство «не нацелено на сотрудничество и поэтому не предоставляет достаточного доступа на проводимые манёвры», тогда как якобы учения НАТО «легко доступны для военных наблюдателей стран-партнёров и не имеют скрытых целей и тайных смыслов».
Судя по заявлению представителя руководства НАТО, «Россия не обеспечивает доступ наблюдателей альянса на реальные элементы манёвров, ограничиваясь приглашением на имеющие мало общего с программой учений «демонстрационные дни». При этом, как выразился представитель блока, «в последнее время стало проводиться очень много внезапных и широкомасштабных учений без предварительного уведомления, присутствие иностранных наблюдателей на которых фактически невозможно».
Напомним, что, согласно сценарию военно-стратегических манёвров Североатлантического альянса, Норвегия будет играть роль некоей страны, входящей в НАТО, которая подверглась внешней угрозе со стороны некоего неназванного внешнего государства. Соответственно, согласно статье 5 соглашения о трансатлантическом партнёрстве, являющейся основополагающим базисом взаимной коллективной обороны НАТО, нападение на одного из членов блока является нападением на весь блок, и в соответствии с этим будет происходить развёртывание крупной группировки сил из трёх десятков стран и нескольких родов войск.
В своём выступлении командующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти также заявил, что «Североатлантический альянс постепенно восстанавливает свою способность обучать и мобилизовывать при необходимости большое число солдат, пилотов и моряков экипажей боевых кораблей ввиду возникновения вновь угрозы противостояния с примерно равноценным или даже превосходящим по боевым возможностям противником, имеющим агрессивные планы касательно ряда стран-участниц альянса и государств-кандидатов».
Также руководство НАТО сообщило по поводу предстоящих учений, что манёвры такого масштаба серьёзно дестабилизируют гражданскую жизнь в Норвегии, так как это государство станет центром планируемых операций. «Норвегия – небольшая страна, специально выделенных районов там нет, но мы заранее согласовали проведение манёвров со всеми владельцами земель. Однако во избежание различных непредвиденных ситуаций и для своевременного реагирования на них мы сообщили всем местным жителям телефон экстренной связи. Например, если шум от манёвров будет очень громким, местные жители могут позвонить на линию экстренной связи, и мы постараемся максимально быстро принять меры».
Ну что ж, как говорится, будем знать, что эти атлантические «воины света», «защитники свободы и демократии» отрапортовали о готовности отразить атаку придуманных ими самим «воинов Мордора», видимо, сконцентрированных где-то в лесах Мордовии. Как тут не вспомнить древнюю военную (да и жизненную) максиму: «Боятся? Значит, уважают!»
- Автор:
- Михаил Сириец
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