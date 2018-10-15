Обновление морской авиации Южной Кореи: планы и принятые решения

P-3C Orion и P-3CK Orion – модификации патрульного самолета P-3 Orion от Lockheed , разработанные специально для проведения противолодочных операций. Корея пытается обновить оснастку самолетов, но в целом требуется замена на более современную модель;





и – модификации патрульного самолета от , разработанные специально для проведения противолодочных операций. Корея пытается обновить оснастку самолетов, но в целом требуется замена на более современную модель; Cessna F406 Caravan II – легкий транспортный самолет, стоящий на вооружении у РК с 1990-х гг.;





– легкий транспортный самолет, стоящий на вооружении у РК с 1990-х гг.; Lynx MK99 и Lynx MK99A – многоцелевые вертолеты с противолодочными радарными системами. На вооружении состоит 23 единицы, что образует основную силу морской авиации. Тем не менее, РК в ближайшем будущем рассчитывает заменить обе модели;





– многоцелевые вертолеты с противолодочными радарными системами. На вооружении состоит 23 единицы, что образует основную силу морской авиации. Тем не менее, РК в ближайшем будущем рассчитывает заменить обе модели; AW159 Wildcat – самая современная модель многоцелевого вертолета в ВМС, представляющая собой улучшенную версию Lynx MK99 . Небольшая партия из 8 вертолетов была приобретена в 2016 г.;





– самая современная модель многоцелевого вертолета в ВМС, представляющая собой улучшенную версию . Небольшая партия из 8 вертолетов была приобретена в 2016 г.; Sud-Aviation Alouette III, UH-60P и UH-1 Iroquois – классические транспортные вертолеты, выполняющие на флоте вспомогательную функцию.





C295MPA

P-8A Poseidon

Swordfish

AW159 Wildcat

NH90

MH-60R Seahawk

Несмотря на развивающийся мирный диалог и снижение военного напряжения на Корейском полуострове, Южной Корее по-прежнему необходимо продолжать укреплять свой военный потенциал, что в определенной степени тоже является частью устремлений «военной реформы 2.0». Однако это совсем необязательно означает наращивание количества военной техники или приобретение систем наступательных вооружений, речь скорее идет о всесторонней технологической модернизации и обеспечении технологической «смены поколений». В этой связи одной из задач для Кореи является развитие своих ВМС и, в частности, морской авиации.Основное предназначение южнокорейской морской авиации – обеспечение противолодочной обороны в сравнительно небольших прибрежных районах Желтого и Японского морей, а также в Корейском проливе. После гибели корвета «Чхонан» в 2010 г., для многих в РК актуальной угрозой стал северокорейский подводный флот: несмотря на то, что его основу составляют устаревшие сверхмалые подлодки, он остается многочисленным, а использование подлодок такого типа достаточно удобно в мелководье Желтого моря. Кроме того, в последние годы КНДР активно работала над программой баллистических ракет подводных лодок, несколько раз успешно испытав ракетыв 2015–2017 гг. И хотя в будущем ожидается ограничение военных маневров в буферных зонах в Желтом и Японских морях, установленных недавним межкорейским военным соглашением, противолодочная оборона все же сохраняет свое значение для Южной Кореи.Основу морской авиации РК составляют два типа воздушной техники: самолеты морского патрулирования (англ.) и патрульные вертолеты, модифицированные для обнаружения, отслеживания и поражения подводных лодок противника. Авиапарк можно считать достаточно устаревшим и требующим модернизации с особым упором на обновление технологий РЛС. Что касается конкретных моделей, ВМС Южной Кореи сейчас обладает следующей авиатехникой:Как было сказано, основной интерес Корея питает к приобретению патрульных самолетов и вертолетов, и под эгидой Управления программ оборонных закупок (англ.) и Института оборонных разработок (англ.), подконтрольных Министерству обороны РК, было запущено две соответствующие программы по приобретению техники.Впервые план по приобретению самолетов морского патрулирования был озвучен не раньше 2015 г., а 2 февраля 2018 г.объявила о намерении завершить сделку к 2020 г. Согласно требованиям, новый самолет должен обладать увеличенной дальностью полета и возможностью нести больше вооружений в сравнении сУчастниками объявленного тендера стали три компании —andпредставил, созданный на базе транспортного самолета. Данная модель оборудована радарной системойс радиусом обнаружения 340 км, способна развить максимальную скорость 480 км/ч, максимальная дальность действия составляет 5630 км.В полетеможет находиться до 11 часов, практический потолок – 7620 м, максимальная взлетная масса – 23200 кг . Вариант самолета, предназначенный для ВМС Кореи, предполагалось вооружить легкими противолодочными торпедамиПредложениемстал, противолодочная модификация многоцелевого патрульного самолета, в свою очередь созданного на базе. Самолет имеет максимальную скорость 907 км/ч, действует на расстоянии до 7500 км, практический потолок составляет 12496 м.Модель оборудована РЛСоти экипирована противокорабельными крылатыми ракетамиявляется «преемником» самолетов, состоящих на вооружении у Южной Кореи, в связи с чем данный вариант можно счесть наиболее предпочтительным для корейских ВМС.В качестве третьего варианта был представлен патрульный самолетот, являющийся военной модификацией сверхдальнемагистрального административного самолетас максимальной скоростью 945 км/ч и дальностью действия до 9600 км.Практический потолоксоставляет около 11277 м, время в полете – 11,5 часов. Предложениевесьма привлекательно для РК по причине использования технологии активной фазированной антенной решетки (АФАР) и возможности оснащения самолетов корейскими противолодочными торпедами «Чхонсано» (англ.).Известно, что, помимо тендера, Южная Корея предположительно получила дополнительное предложение от ОАЭ. В мае 2018 г. Сеул с неофициальным визитом посетил Хуссейн Ибрагим Аль-Хаммади, руководитель инвестиционной группой, связанной в том числе и с проектами в оборонной промышленности. Аль-Хаммади обсудил с министром обороны Сон Ёнму и представителямивопросы технологического обмена. Как некоторые полагают, стороны могли в том числе рассматривать и возможность приобретения Кореей самолетов морского патрулирования: ОАЭ были готовы выступить посредником в сделке между РК и, согласно условиям которой Южная Корея вступила бы в совместное спроизводство радаровв обмен на приобретение самолетов. Однако этот сценарий изначально трудноосуществим, не говоря уже о том, что подобная сделка будет выглядеть крайне сомнительной в свете разразившегося в начале 2018 г. скандала вокруг «секретного пакта» между Абу-Даби и Сеулом, когда выяснилось, что РК тайно взяла на себя военные обязательства вплоть до участия в военных действиях на стороне Эмиратов в обмен на получение контракта на строительство нескольких АЭС в ОАЭ.Результаты тендера окончательно подтвердились в середине сентября – РК объявила о покупке шестии дополнительного оборудования за 2,1 млрд долл. Помимо самолетов, сделка включает приобретение радиосистемы связи, навигационной системы, радара раннего предупреждения. Так как корейские пилоты уже имеют опыт управления, конструктивно сходными с, а новая модель полностью удовлетворяет требованиям формирующейся «противолодочной доктрины» РК, выбор варианта отможно считать наиболее выгодным, даже несмотря на то, что стоимость сделки оказалась выше, чем рассчитывал Сеул.Для приобретения патрульных вертолетов был объявлен другой тендер, объединивший предложения(под брендом),Все три модели экипированы «Чхонсано» и погружными гидроакустическими станциями. Тем не менее,от, несколько единиц которых уже стоят на вооружении у РК (как и их предшественники), изначально пребывал в статусе фаворита гонки.развивает максимальную скорость 311 км/ч, техническая дальность полета достигает 963 км.представляет собой более габаритный летательный аппарат, предназначенный для выполнения разнообразных задач. Максимальная скорость вертолета – 291 км/ч, максимальная дальность действия – свыше 100 км, практический потолок – свыше 3000 м.Третьим вариантом сталотспособен развить скорость до 270 км/ч, максимальная дальность действия на крейсерской скорости составляет 834 км, а практический потолок – 3580 км.28 сентября 2018 г.объявила о принятии предложения. Была заключена сделка по приобретению 12 вертолетов, причемоказалась единственной компанией, подав заявку в последние дни приема предложений. Сумма сделки, вероятно, не превышает 1,9 млрд долл., заявленных условиями тендера, а поставка вертолетов будет осуществлена к 2020 г., таким образом завершив вторую очередь приобретения, общее количество которых составит 20 единиц.В то время как выбор Кореи можно определенно назвать удачным в технологическом плане и в плане оперативной совместимости между РК и ее союзниками, некоторые проблемные моменты сохраняют свое значение. ВМС требуется также обновить и вспомогательную авиацию (транспортные самолеты и вертолеты), и это пока еще не стало предметом обсуждения. Но что более существенно, перед РК встает проблема технической безопасности: перед введением первой партиив 2016 г., особая группа экспертовпровела проверки технического состояния вертолетов, после чего обнаружилось, что ими были поданы сфальсифицированные отчеты, искажавшие реальные характеристики летательных аппаратов. Данный инцидент вызвал широкое обсуждение, и большое внимание будет привлечено к покупке новой партии вертолетов от. Негативный фон создает и недавняя гибель вертолета морской пехоты РК, вызванная неисправностью детали от иностранного производителя. В подобной ситуации Корее остается приложить максимальные усилия в проведении всесторонних проверок любой новой техники, чтобы восстановить доверие к стандартам безопасности зарубежных компаний.