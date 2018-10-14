Скандальная министр Соколова получала ещё и материальную помощь от государства
Саратовские информационные источники продолжают делится информацией о набравшей популярность (с негативным оттенком) теперь уже экс-министре труда, занятости и миграции Натальи Соколовой. Напомним, что широкую известность в России Соколова получила в связи с высказываниями о пользе проживания на прожиточный минимум и заявлением, что легко прожить даже на 3,5 тысячи рублей. Когда ей пытались предложить в действительности попытаться прожить на эту сумму, она заявила, что «не позволяет министерский статус». Через несколько часов этого статуса Соколову лишили.
Теперь выясняется, что министр труда Саратовской области около 4-х лет получала ещё и материальную помощь от государства.
По данным издания «Медиаликс 64», министр имела ежемесячный доход в размере почти 200 тысяч рублей. А дополнительное материальное пособие получала Соколова на основании местного закона о том, что глава региона и представители Саратовского правительства имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения» (№44-ЗСО). Для министра регионального правительства матпомощь составляла около 100 тыс. рублей.
В своё время издание "СтройСар" направляло запрос в администрацию области по поводу данных о материальной помощи. Это ответ администрации региона:
В связи с ситуацией рядовые жители Саратовской области уже задались вопросом, почему губернатор региона не примет решение об отмене этого скандального законодательного пункта, который вызывает явное раздражение у населения.
Теперь выясняется, что министр труда Саратовской области около 4-х лет получала ещё и материальную помощь от государства.
По данным издания «Медиаликс 64», министр имела ежемесячный доход в размере почти 200 тысяч рублей. А дополнительное материальное пособие получала Соколова на основании местного закона о том, что глава региона и представители Саратовского правительства имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения» (№44-ЗСО). Для министра регионального правительства матпомощь составляла около 100 тыс. рублей.
В своё время издание "СтройСар" направляло запрос в администрацию области по поводу данных о материальной помощи. Это ответ администрации региона:
В связи с ситуацией рядовые жители Саратовской области уже задались вопросом, почему губернатор региона не примет решение об отмене этого скандального законодательного пункта, который вызывает явное раздражение у населения.
- Использованы фотографии:
- СтройСар
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