Порошенко: Путин созвал Совбез для защиты пятой колонны внутри Украины

Это Вооружённые Силы. Это Нацгвардия.

Ты тупо продаешь русофобию собственному населению как главное своё достижение. Не поможет, это твои последние корчи.

Да кому ты нужен со своей самой бедной страной в Европе.

Президент Украины поведал о том, что, по его мнению, больше всего раздражает Москву. Комментируя созыв российского Совета безопасности президентом РФ Владимиром Путиным, Порошенко заявил, что одним «корчащих Москву брендов» Украины является автокефальная церковь. По словам украинского президента, Путин ради этого вопроса и собирал Совбез, чтобы «спасти свою пятую колонну» на Украине.А какие же два других «бренда»?Это становится ясно из твиттер-публикации Порошенко:Пользователи на это заявление ответили Порошенко комментариями о том, что за годы его президентства некогда вполне успешная страна превратилась в самую нищую в Европе. На этом фоне Порошенко ничего не остаётся, кроме как торговать русофобией.Из комментариев в адрес Порошенко:Однако нашлись и те пользователи, которые поздравили Порошенко с «перемогой» и добавили, что у Украины есть ещё один «бренд», и является этим «брендом» сам Порошенко.А в это время украинские СМИ уже цитировали экс-депутата ГД РФ Илью Пономарёва, который проживает в Киеве. По словам Пономарёва, Украина давно стала разменной монетой в противостоянии Запада и России. Экс-депутат, который несколько дней назад назвал Крымский мост «щедрым подарком Путина Украине», теперь заявляет, что Запад не собирается защищать интересы Украины, так как эта страна не является для него (для Запада) интересной с экономической точки зрения. И здесь, пожалуй, сложно не согласиться с Пономарёвым. Украина Западу (в первую очередь США) интересна только как таран в отношении России и территория постоянной нестабильности у российских границ.