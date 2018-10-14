Для боевых пловцов. Советский "Протон" превратили в украинскую "модернизацию"
На выставке «Оружие и безопасность 2018», проходящей на Украине разработчики этой страны представили «новейшее оборудование» для боевых пловцов. Разработка представлена НПО «Киевский завод автоматики». Речь идёт о модернизированном подводно-надводном аппарате «Протон», который, по заявлению разработчиков», позволяет боевым пловцам на высокой скорости и при низком уровне шума подходить к цели.
Отмечено, что разработка может идеально подойти для водолазов разведчиков, в том числе и для скорой эвакуации бойца после осуществления им операции.
На самом деле, «новейшей» эту разработку называть очень сложно, так как разработан «Протон» был в 1979 году в СССР. В России в 2012 году был создан вариант аппарата «Протон-С», который поставляется в войска. Ранее было заявлено о закупке более 20 таких аппаратов. В 2015 году в России был создан очередной модернизированный вариант «Протон-СН». На Западе создаются свои варианты надводно-подводного оборудования для быстрого перемещения (как гражданские, так и военные варианты). Среди них - BlackShadow и Divejet от компании Rotinor (Германия).
Так, мощность двигателя у подводного скутера BlackShadow составляет 8 л.с., максимальная глубина погружения - 60 м.
О характеристиках украинской модели, заявленных производителем.
Максимальная глубина - 60 м, скорость под водой - "не меньше 2,4 уз.", дальность плавания под водой - "не меньше 11 км". Тяга украинского варианта подводно-надводного аппарата кеак минимум вдвое ниже тяги упомянутого BlackShadow от Rotinor.
Отмечено, что разработка может идеально подойти для водолазов разведчиков, в том числе и для скорой эвакуации бойца после осуществления им операции.
На самом деле, «новейшей» эту разработку называть очень сложно, так как разработан «Протон» был в 1979 году в СССР. В России в 2012 году был создан вариант аппарата «Протон-С», который поставляется в войска. Ранее было заявлено о закупке более 20 таких аппаратов. В 2015 году в России был создан очередной модернизированный вариант «Протон-СН». На Западе создаются свои варианты надводно-подводного оборудования для быстрого перемещения (как гражданские, так и военные варианты). Среди них - BlackShadow и Divejet от компании Rotinor (Германия).
Так, мощность двигателя у подводного скутера BlackShadow составляет 8 л.с., максимальная глубина погружения - 60 м.
О характеристиках украинской модели, заявленных производителем.
Максимальная глубина - 60 м, скорость под водой - "не меньше 2,4 уз.", дальность плавания под водой - "не меньше 11 км". Тяга украинского варианта подводно-надводного аппарата кеак минимум вдвое ниже тяги упомянутого BlackShadow от Rotinor.
- Использованы фотографии:
- https://rotinor.com
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