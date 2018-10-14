Черниговская область вновь содрогнулась от взрывов. Около 50 за сутки
Через несколько суток после первых взрывов и возникшего вслед за ними пожара на арсенале №6 ВСУ в Черниговской области вновь начали взрываться боеприпасы. Если к вечеру пятницы (12 октября) в пресс-службе военного ведомства Украины заявили о полном прекращении детонации, то через сутки из Черниговской области от очевидцев стали поступать сообщения, что взрывы возобновились с новой силой.
По состоянию на вечер 13 октября в районе посёлка Дружба Ичнянского района, где и располагается тот самый 6-й арсенал ВСУ, интенсивность взрывов составляла 3-5 в час. Отмечено, что боеприпасы к РСЗО уже не взрываются, а детонация идёт на территориях хранения мин и снарядов (к бронетехнике). Судя по всему, от ичнянских запасов реактивных снарядов к «Градам» ничего не осталось.
В общей сложности под Ичней до начала первых взрывов и пожара были расположены около 128 мест хранения различных боеприпасов: от патронов к стрелковому оружию для ракет к зенитным ракетным комплексам. Изначально говорилось о 130 тысячах тонн боеприпасов на складах в районе Дружбы, потом на заседании СНБО было объявлено о 80 тыс. тонн, а через несколько дней в отчёте появилась иная информация – «не более 70 тыс. тонн». В этой связи на Украине возник вопрос: государственные структуры изначально даже не имели информации о том, какие объёмы боеприпасов размещены в Черниговской области, или всё-таки речь идёт о массовых хищениях с последующей реализацией смертоносного товара?
В ночь на воскресенье (14 октября) интенсивность взрывов на украинских военных складах составила 1-2 в час.
За минувшие сутки зафиксировано около полусотни взрывов на арсенале №6.
Стало известно, что из госбюджета выделено 100 млн грн для ликвидации последствий инцидента под Ичней. А взрывы привели к повреждению жилых домов, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий в радиусе 20-30 км от эпицентра. Эвакуировано около 12,5 тыс. местных жителей.
На этом фоне из Чернигова приходят сообщения о том, что несколько тысяч абонентов остались без телефонной связи. Заявлено, что это не связано с инцидентом на арсенале. Причиной является "кража участка стационарного кабеля коммуникационной сети". Опять "российские диверсанты"?
По состоянию на вечер 13 октября в районе посёлка Дружба Ичнянского района, где и располагается тот самый 6-й арсенал ВСУ, интенсивность взрывов составляла 3-5 в час. Отмечено, что боеприпасы к РСЗО уже не взрываются, а детонация идёт на территориях хранения мин и снарядов (к бронетехнике). Судя по всему, от ичнянских запасов реактивных снарядов к «Градам» ничего не осталось.
В общей сложности под Ичней до начала первых взрывов и пожара были расположены около 128 мест хранения различных боеприпасов: от патронов к стрелковому оружию для ракет к зенитным ракетным комплексам. Изначально говорилось о 130 тысячах тонн боеприпасов на складах в районе Дружбы, потом на заседании СНБО было объявлено о 80 тыс. тонн, а через несколько дней в отчёте появилась иная информация – «не более 70 тыс. тонн». В этой связи на Украине возник вопрос: государственные структуры изначально даже не имели информации о том, какие объёмы боеприпасов размещены в Черниговской области, или всё-таки речь идёт о массовых хищениях с последующей реализацией смертоносного товара?
В ночь на воскресенье (14 октября) интенсивность взрывов на украинских военных складах составила 1-2 в час.
За минувшие сутки зафиксировано около полусотни взрывов на арсенале №6.
Стало известно, что из госбюджета выделено 100 млн грн для ликвидации последствий инцидента под Ичней. А взрывы привели к повреждению жилых домов, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий в радиусе 20-30 км от эпицентра. Эвакуировано около 12,5 тыс. местных жителей.
На этом фоне из Чернигова приходят сообщения о том, что несколько тысяч абонентов остались без телефонной связи. Заявлено, что это не связано с инцидентом на арсенале. Причиной является "кража участка стационарного кабеля коммуникационной сети". Опять "российские диверсанты"?
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